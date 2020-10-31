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Скончался глава департамента госэкспертизы Госстроя Киргизии Суюнбай Арабеков
20:31 01.11.2020

Скончался директор Департамента государственной экспертизы Суюнбай Арабеков

На 55-м году жизни скончался директор Департамента государственной экспертизы Суюнбай Арабеков. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Госстроя.

Арабеков Суюнбай Токтосунович родился 9 декабря 1965 года в селе Кара-КулжаКара-Кульджинского района Ошской области. После окончания школы поступил​ во​ Фрунзенский политехнический институт, в 1988 получил высшее образование по специальности архитектура.

​ ​Свою трудовую деятельность начал в 1988 году​ архитектором мастерской М2 Проектного института "Кыргызгипрострой".​ Затем с 1989 года по 1993 год работал архитектором Ошского филиала "Кыргызгипрострой". Руководил группой, являлся заведующим группой архитекторов, также главным архитектором преобразованного Проектного института "Ошгипрострой".

С 1993 года по 2001 год​ руководил управлением архитектуры и градостроительства города Балыкчы.

С 2001 года по 2006 являлся главным архитектором Иссык-Кульского района.

С 2006 года по 2013 год работал в должности начальника Аламединского управления по архитектуре и градостроительству.

С 2013 года по 2015 год занимал должность генерального директора Государственного научно-исследовательского проектного института градостроительства и сейсмостойкого строительства при Госстрое.

С 2015 года по 2017 год работал старшим преподавателем кафедры​ ​ архитектуры, а также доцентом кафедры архитектуры Кыргызско-Российского Славянского университета.

С 2017 года по 2018 год являлся советником директора Госстроя.

С​ января 2018 года по настоящее время возглавлял Департамент государственной экспертизы при Госстрое.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604251860
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