Скончался глава департамента госэкспертизы Госстроя Киргизии Суюнбай Арабеков

20:31 01.11.2020

Скончался директор Департамента государственной экспертизы Суюнбай Арабеков



На 55-м году жизни скончался директор Департамента государственной экспертизы Суюнбай Арабеков. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Госстроя.



Арабеков Суюнбай Токтосунович родился 9 декабря 1965 года в селе Кара-КулжаКара-Кульджинского района Ошской области. После окончания школы поступил​ во​ Фрунзенский политехнический институт, в 1988 получил высшее образование по специальности архитектура.



​ ​Свою трудовую деятельность начал в 1988 году​ архитектором мастерской М2 Проектного института "Кыргызгипрострой".​ Затем с 1989 года по 1993 год работал архитектором Ошского филиала "Кыргызгипрострой". Руководил группой, являлся заведующим группой архитекторов, также главным архитектором преобразованного Проектного института "Ошгипрострой".



С 1993 года по 2001 год​ руководил управлением архитектуры и градостроительства города Балыкчы.



С 2001 года по 2006 являлся главным архитектором Иссык-Кульского района.



С 2006 года по 2013 год работал в должности начальника Аламединского управления по архитектуре и градостроительству.



С 2013 года по 2015 год занимал должность генерального директора Государственного научно-исследовательского проектного института градостроительства и сейсмостойкого строительства при Госстрое.



С 2015 года по 2017 год работал старшим преподавателем кафедры​ ​ архитектуры, а также доцентом кафедры архитектуры Кыргызско-Российского Славянского университета.



С 2017 года по 2018 год являлся советником директора Госстроя.



С​ января 2018 года по настоящее время возглавлял Департамент государственной экспертизы при Госстрое.