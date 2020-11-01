"Троеморье" как американская альтернатива связям Европы с Россией и Китаем, - С.Павленко

00:03 02.11.2020

СЕРГЕЙ ПАВЛЕНКО | 01.11.2020



Вытеснить российский газ из Европы, сдержать развитие проекта "17+1"



19-20 октября в Таллине прошел саммит государств, участвующих в проекте "Троеморье" ("Инициатива трех морей"). Проект существует с 2016 года, застрельщиками его номинально являются Хорватия и Польша, реально – США.



Американцы не первый год вытесняют "Газпром" с рынков Восточной и Центральной Европы и определенных успехов в этом, заблокировав завершение строительства газопровода "Северный поток - 2", добились. Идея "Троеморья" состоит в том, чтобы загрузить американским сжиженным газом два СПГ-терминала – в польском Свиноуйсьце и на хорватском острове Крк (пуск второго объекта запланирован на 1 января 2021 года).



В Варшаве "Инициативу трех морей" считают фактором, укрепляющим положение Польши как регионального лидера. В сентябре президент Анджей Дуда, выступая в Кракове, заявил, что "Троеморье" – это шанс, которого Польша не имела с XVII века. "Наша великая задача, – отметил Дуда, – использовать эту возможность". В Варшаве надеются вернуться к той "золотой поре", когда Речь Посполитая распространяла свою власть на территории Литвы, Украины, Белоруссии и часть латвийских земель. Американская "Инициатива трех морей" сулит им возвращение к тем временам, и польская пропаганда не жалеет сил на продвижение проекта. Так, 7 октября на сайте государственного телеканала TVP Info появилась статья, в которой утверждалось, что в Германии с завистью смотрят на "Инициативу трех морей", а у России этот проект вызывает страх.



К проекту "Троеморье" привлечены двенадцать стран. Однако на саммит в Таллин, в эстонскую столицу, прибыли лишь Анджей Дуда и президент Болгарии Румен Радев; остальным помешал коронавирус (официально), они общались с Дудой и Радевым в режиме "удаленки". Начальник канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский рассказал, что "Троеморье" идет по пути, пройденному ранее "объединенной Европой": там все начиналось с Союза угля и стали, а здесь с дорог и энергетики. Сравнение, надо сказать, двусмысленное: из него следует, что проект рассматривается как альтернатива Евросоюзу. Rzeczpospolita, правда, писала, что возрождается мечта Пилсудского о Междуморье (контролируемом поляками пространстве между Балтикой и Черным морем).



Реальность "Троеморья" выглядит сложнее. Первая проблема, с которой сталкивается проект, – деньги. В 2019 г. польский Банк национального хозяйства и румынский EximBank основали инвестиционный фонд "Троеморья". 21 октября сего года председатель польского банка Беата Дашиньска-Музычка сообщила, что Польша увеличивает свою долю до 750 миллионов евро, а к январю следующего года фонд вырастет до миллиарда, но пока основной взнос в копилку "Троеморья" делают одни поляки, а вклад румын весьма скромен.



В конце минувшей зимы Майк Помпео пообещал дать на "Инициативу трех морей" еще миллиард долларов. В Таллине, однако, Помпео предупредил, что ответственность за реализацию проекта лежит на странах-участницах "Троеморья" и вкладывать средства должны они сами. Об американском миллиарде Помпео не вспомнил. Америка не спешит раскошеливаться.



В отношении к "Троеморью" нет согласия и внутри политического руководства отдельных стран-участниц. Например, Хорватии и Болгарии. Так, в таллинском саммите виртуально участвовал не президент Хорватии Зоран Миланович, а премьер-министр Андрей Пленкович. Миланович уверен в бесполезности "Инициативы" для Хорватии и полагает, что это испортит отношения с Германией и Россией, принеся Хорватии вред.



Болгарского президента Румена Радева перед отлетом в Эстонию достал неистребимый коронавирус и ему пришлось повернуть обратно, что не помешало Радеву обрушиться на премьера Борисова (между президентом и премьером существует затяжной конфликт). Радев обвинил Борисова в том, что тот противодействует "Троеморью". А в болгарских СМИ можно встретить утверждения будто бы Бойко Борисов отстаивает интересы России и топит "Инициативу трех морей".



Двойственную позицию занимает Словения. Президент Борут Пахор заявляет о полной поддержке проекта, но тянет в него немцев, однако по замыслу (напомним: американскому) Германии в "Троеморье" места нет.



Два аналитических издания – австралийское Interpreter и американское The Diplomat – отметили, что "Троеморье" начинает приобретать антикитайский характер. Вашингтон пытается помешать воплощению в жизнь проекта "Один пояс, один путь", а еще его раздражает формат "17+1", направленный на развитие сотрудничества КНР со странами Восточной и Южной Европы. Преградой для "17+1" и должна стать "Инициатива трех морей".



Недавно Дональд Трамп прислал письмо албанскому премьеру Эди Раме, где хвалил его за "сильную роль" в "Троеморье" и призывал (по сути, приказывал) отказаться от участия в "17+1". Отметим: Албания не входит в ЕС и не состоит в хорватско-польской инициативе. Однако Трамп пишет о "прозрачной, рыночной и справедливой альтернативе китайскому формату 17+1" – так он видит "Троеморье".



Интересно, что с Трампом солидарен и Байден. 17 октября советник Байдена по международным вопросам и бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер дал интервью польскому официозу Polska Agencja Prasowa, в котором обещал полякам, что "Троеморье" будет приоритетом для Байдена и станет альтернативой китайскому проекту "Один пояс, один путь".



Соединенные Штаты объявили врагом № 1 Китай и сосредоточены на борьбе с ним, но это вовсе не значат, что Россия в числе главных геополитических противников Америки отошла на второй план. Как видно на карте транспортных магистралей "Троеморья", они идут в меридиональном направлении, отсекая Россию от Европы; это контрпроект по отношению и к "Северным потокам 1-2", и к другим широтным магистралям в этой части Старого Света.