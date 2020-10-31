Рахмон как единственная надежда: как в Таджикистане работает обратная связь власти с жителями?

00:17 02.11.2020

Хурсанд Хуррамов



Несмотря на наличие закона "Об обращении физических и юридических лиц" в Таджикистане и готовность госорганов принимать обращения от граждан, многие жители страны предпочитают довести свою проблему до президента или членов его семьи.



Одни эксперты видят в таком феномене издержки ручного метода управления государством со стороны первого лица, другие - высокую степень доверия к нему.



За девять месяцев текущего года в администрацию ГБАО поступило 941 обращений от физических и юридических лиц, из которых 181 были удовлетворены, 103 неудовлетворены и 424 обратившихся получили юридические консультации. Об этом накануне сообщила администрация главы ГБАО на своей официальной страничке в фейсбуке. В сообщении также отмечается, что руководство области за указанный период из резервного фонда главы ГБАО оказало единовременную помощь 45 нуждающимся жителям суммой в 17350 сомони.



О причинах неудовлетворения обращений в официальном сообщении ведомства ничего не сказано. Однако публикация такой статистики, отражающей степень обратной связи населения с властями, встречается не часто.



Несмотря на то, что граждане имеют возможность обращения в государственные органы с решением той или иной проблемы, многие считают наиболее эффективным методом прямое обращение к президенту, который, на их взгляд, в состоянии мгновенно решить их вопрос.



Не услышанные просьбы



Сорока четырехлетняя Сафаргуль Самандарова, жительница Вахдата, не первый год безуспешно пытается обратиться с личной просьбой к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Женщина имеет семерых детей, больного мужа (с подозрением на рак мозга) и около пятнадцати лет живет в комнатке в общежитии районной больницы, в которой работает медсестрой. "Хотела получить землю, но никто мне так и не дал разрешение, братья помогли построить маленькие комнатки, но сейчас каждый раз с меня требуют, чтобы я оттуда съехала. Я задолжала при строительстве этого домика и работаю на половину зарплаты, у моего ребенка не двигается одна нога, он практически инвалид. Из-за того, что не было возможностей, двоих дочерей я сразу после окончания школы выдала замуж, хотя они хотели учиться. Сейчас единственная надежда только на президента", - говорит Сафаргуль.



Последний раз женщина обращалась в администрацию президента в конце сентября с просьбой признать инвалидность ее малыша, но говорит, что местные власти связались с ней только по телефону и никаких конкретных решений принято не было.



Возможности и реальность



С июня 2016 года в Таджикистане действует Закон "Об обращениях физических и юридических лиц". Согласно законодательству к властям можно обращаться с заявлением, запросом, жалобой или предложением в устной и письменной форме, а также через СМИ. Обращения рассматриваются в течение тридцати дней.



На сайте всех государственных органов указаны контакты и электронные адреса для принятия обращений от граждан. Кроме того, по определенным дням недели во всех министерствах, ведомствах и местных органах исполнительной власти ведутся соответствующие приемы для граждан.



Однако те, кто сталкиваются с проблемами и пытаются их решить с помощью президента, говорят, что на местном уровне чиновники в основном ограничиваются обещаниями.



Жительница Хорога Зайнура Азимхонова в 2012 году обратилась к Эмомали Рахмону во время его рабочего визита в регион с просьбой предоставить жилье ей и ее несовершеннолетним брату и сестре, и глава государства откликнулся на ее просьбу. "Наши родители погибли и мы остались круглыми сиротами без крыши над головой. Местные власти тогда знали о нашей проблеме, но приглашение на то мероприятие мне не так и не дали. Поскольку я работала в кафе городского парка, я знала как туда пройти обойдя охрану, и попала на встречу нелегально. Ровно через шесть месяцев мэр города дал мне ключи от квартиры", - рассказывает Азимхонова. По ее словам, после обращения к президенту ей помогли с учебой в Хорогском государственном университете и трудоустроили в военном отряде, где она также получила служебную квартиру.



Вмешательство президента в решении бытовых вопросов, вероятно, не всегда приветствуется местными властями. Систематически во время таких встреч местные органы правопорядка, не допускают к президенту людей желающих высказать свою проблему.



Летом 2019 года сотрудники милиции Раштского района Таджикистана задержали Мавджигул Гарибову, мать оппозиционного блогера Джунайдулло Худоерова, отбывающего тюремное наказание. Женщина хотела принять участие во встрече с Эмомали Рахмоном, который находится тогда с рабочей поездкой в Раште.



В августе текущего года об аналогичной ситуации рассказал 60-летний житель Рошткалинского района Сорбон Юноев. По его словам, у него были предложения к президенту, но местные власти его не пустили на встречу, объяснив отказ тем, что он поздно подал заявление на встречу.



"Когда государство управляется вручную"



"Такая практика говорит о том, что в стране действует режим ручного управления, а существующие институты не работают должным образом и не вызывают доверия населения. Это также свидетельствует об усилении концентрации власти в руках президента, поскольку люди видят, что на местах у чиновников зачастую не хватает полномочий, возможностей и желания решать их вопросы", - полагает таджикский журналист Марат Мамадшоев. Такая система, по его словам, не может эффективно работать в долгосрочной перспективе, поскольку в ней отсутствует адекватный механизм обратной связи с населением.



Обращения к президенту за последние годы превратились в неотъемлемую политическую традицию во время его рабочих визитов в регионы. Кроме того, наблюдаются и систематические обращения о помощи к членам семьи президента. Особенно к его дочери - руководителю исполнительного аппарата президента Озоде Рахмон и сыну - мэру Душанбе и спикеру верхней палаты парламента Рустами Эмомали.



Позитивный отклик на такие обращения обычно вызывает много восторга у пользователей социальных сетей, но бывают и те, которые задаются вопросом: как быть тем, которые не имеют возможности достучаться до первой семьи? И почему не существует справедливая система реагирования на такие проблемы?



"Причина в высокой степени доверия"



Экс-заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сайфулло Сафаров отмечает, что в Таджикистане за советский и постсоветский период сформировалась особая политическая традиция обращений к первому лицу. " В советское время даже из самых отдаленных деревень Таджикистана обращались непосредственно в Кремль. Сейчас к президенту страны у населения очень высокая степень доверия. Поскольку он в равной степени служит всем регионам страны, соответственно, жители всех областей пытаются достучаться до него, поскольку знают, что он не останется равнодушным к их проблеме", - говорит на собеседник.



Президент Таджикистана не проводит ежегодных пресс-конференций как его коллеги по региону, а единственной возможностью для граждан озвучить свои проблемы остаются встречи с населением на местах. Однако и там, списки гостей готовятся заранее местными органами и спецслужбами, из-за чего попасть на такие мероприятия крайне нелегко.



Независимый политолог из Душанбе, не пожелавший указать его имени по соображениям безопасности, полагает, что отсутствие финансовых возможностей и нежелание делегировать полномочия не позволяют главе государства адекватно реагировать на запросы граждан и наладить обратную связь с населением. "Возможно, есть такая заинтересованность, поскольку чем больше проблем решает президент, тем выше его рейтинг. Но для этого необходимо предоставить местным органам власти, судьям и прокурорам больше свободы, чтобы они действовали независимо и несли ответственность за свои действия. Только система с реальным разделением власти на законодательную, исполнительную и судебную способна своевременно реагировать на запросы граждан. Искусственно решать такие вопросы может и получится, но не на долго",- уверен наш собеседник.