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Кто разворовал фонд помощи жертвам взрывов в южно-казахстанской Арыси. Пошли на посадку
00:26 02.11.2020

Экс-главу третьего департамента "антикора" осудили на 13 лет в Кызылорде
Бывшего начальника третьего (оперативного) департамента Агентства по противодействию коррупции Арлана Андасова признали виновным в получении взятки и приговорили к 13 годам лишения свободы
29 октября

Бывшего начальника третьего (оперативного) департамента Агентства по противодействию коррупции Арлана Андасова признали виновным в получении взятки и приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщает корреспондент агентства.
"Теперь у нас, защитников Андасова, в планах дать пресс-конференцию по итогам процесса, дополнительно мы сообщим прессе, когда и где ее проведем", - подтвердил приговор адвокат Андасова Меирбек Даубалаев в четверг.
Андасова подозревали в получении взятки от четверых предпринимателей - якобы за $400 тыс. он пообещал помочь избежать ответственности за хищения средств из фонда "Сыр Мейірімі".

"Андасов должен был быть оправдан. По делу не было никаких весомых, прямых доказательств. Все дело состоит только из доказательств косвенных, и из свидетельских показаний, типа "я так думал", "я предполагал". Да, это моя оценка делу. Я возмущен приговором!" - высказался Даубалаев в разговоре с корреспондентом Каз ТАГ.

К слову, Андасов страдает тяжелой степенью диабета, находясь в следственном изоляторе Кызылорды, заразился пневмонией, и на время был перемещен в реанимацию одного из городских медучреждений. После выписки был снова отправлен в СИЗО, несмотря на ходатайства его защитников, где и находился до суда, и находится сейчас.

"На протяжении четырех месяцев мы добивались для Арлана домашнего ареста вместо содержания в следственном изоляторе - по состоянию здоровья. Брат состоит на диспансерном учете по сахарному диабету второго типа и по гипертонии. В СИЗО его состояние ухудшилось. Первого июля он поступил в больницу города Кызылорды с диагнозом коронавирусная инфекция, потом диагноз изменили на двухсторонняя пневмония, степень заболевания тяжелая", - рассказала его сестра осужденного Клара Андасова.
Напомним, в марте акима Кызылординской области Куанышбека Искакова, а также двух его заместителей задержали по подозрению в мошенничестве. Тогда сообщалось, что якобы аким области Искаков путем обмана и злоупотребления доверием завладел Т80 млн, что лежали в общественном социальном фонде "Сыр мейірімі". Эти деньги были собраны в виде пожертвований физических и юридических лиц для восстановления города Арыси после взрывов на военных складах в 2019 году. Сейчас дело Куанышбека Искакова разбирает суд. Андасов курировал данную операцию, являясь временно исполнявшим обязанности руководителя третьего (оперативного) департамента Агентства по противодействию коррупции РК, но сам оказался в следственном изоляторе.
Денег таких при задержанном Андасове обнаружено не было. Факт передачи какой-либо суммы ему лицом, считающимся посредником, не зафиксирован. Тем не менее, дело в отношении Андасова было расследовано и доведено до суда.
По сообщению КазТАГ

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - time.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604265960
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