Появится ли Димаш Кудайберген в предвыборном списке "Нур Отана"?

00:29 02.11.2020 Перезагрузка партии, трансформация, праймериз – все это, конечно, хорошо, но способно ли обеспечить нужный результат на предстоящих парламентских выборах? А ведь "Нур Отану" нужно не просто победить, но и получить конституционное большинство, или более двух третей депутатских мандатов. Причем добиться этого желательно относительно честным путем, чтобы не раздражать лишний раз и не провоцировать на протесты граждан страны, и без того недовольных той ситуацией, в которую их загнали пандемия и вызванный ею карантинный режим.



Артисты и спортсмены на службе у политиков







Предвыборные программы партий мало кто из казахстанцев читает и сравнивает, их обещаниям давно перестали верить. Как, кстати, вряд ли поверили и обнародованным на днях данным о почти 77-процентной поддержке населением "Нур-Отана", тем более что эту цифру "вывела" аналитическая служба, работающая под опекой партии власти. Мол, за год данный показатель вырос на 11 процентов. Впрочем, сегодня речь не об этом, а том, что политика в Казахстане была и остается во многом персонифицированной – избирателей можно привлечь не столько идеями и лозунгами, сколько именами, личностями. А поскольку профессиональных политиков, пользующих популярностью в массах, у нас кот наплакал, то во время выборов приходится прибегать к услугам узнаваемых людей из других сфер, особенно спортсменов, певцов, актеров…



В этом плане "Нур Отан" имеет безусловное преимущество перед конкурентами, ибо в ответ на поддержку со стороны "звезд" может предложить им определенные блага за счет государственных структур – ведь все последние так или иначе находятся в зоне влияния партии власти. И в ходе прошлых электоральных кампаний она довольно активно задействовала этот потенциал.

Например, в 2012-м в ее предвыборный список были включены певцы Алибек Днишев и Нурлан Абдуллин, пианистка (и одновременно ректор Казахской национальной консерватории) Жания Аубакирова, олимпийские чемпионы 1996-го и 2000-го Юрий Мельниченко, Ермахан Ибраимов, Ольга Шишигина, а также будущий олимпиоиик (он завоюет "золото" летних Игр осенью того же года) Александр Винокуров. Из них только Шишигина впоследствии стала депутатом, заменив одного из выбывших мажилисменов, тогда как остальным была отведена роль, близкая к "свадебно-генеральской".



Спустя четыре года, на следующих выборах, в список "Нур Отана" вошли певцы Кайрат Нуртас и Жанар Дугалова, актер Нурлан Алимжанов, телеведущая Майя Веронская. Последнюю, видимо, привлекли еще и потому, что она, не будучи казашкой, свободно владеет государственным языком, – для определенной части избирателей это очень важно. А спорт представляли штангист Илья Ильин, боксеры Геннадий Головкин и Серик Сапиев. Опять же они выполняли больше "декоративную" функцию, но через год Сапиева все-таки ввели в состав мажилиса, а после его назначения председателем Комитета по делам физической культуры и спорта соответствующего министерства депутатский значок получил Алимжанов.



Внимательный читатель, наверное, обратил внимание на одно немаловажное обстоятельство. Если в 2012-м партия прибегла к услугам спортсменов, чьи достижения были в далеком прошлом (исключение составил Винокуров, но даже ему уже было под 40), и артистов, ставших известными еще в советское время, то в 2016-м в предвыборный список "Нур Отана" попали гораздо более молодые: Головкину и Алимжанову на тот момент исполнилось 33 года, Сапиеву и Веронской – 32, Дугаловой – 29, Ильину – 28, Нуртасу – 27. Похоже, такая метаморфоза была вызвана желанием получить как можно более широкую поддержку молодежного электората, который обычно голосует скорее сердцем, чем разумом, и для которого современные "звезды" куда ближе, нежели "герои минувших лет".



Зачем понадобилась "молодежная квота"?



Пять месяцев назад в законах "О выборах" и "О политических партиях" появилась новая норма, которая гласит, что в избирательном списке любой партии на выборах в мажилис и маслихаты не менее 30 процентов мест должно быть отдано лицам, не достигшим 29-летнего возраста. Если бы эта обязательная квота распространялась еще и на процедуру распределения депутатских мандатов, то можно было бы сделать вывод, что законодательное новшество направлено на повышение роли молодежи в политической жизни страны, на омоложение составов парламента и местных представительных органов. Однако такое требование отсутствует. Иначе говоря, если в партийный список включены, скажем, 100 человек (их количество законом не регламентируется), то 30 из них должны быть в возрасте до 29 лет, но в случае своей победы партия вправе распределить все завоеванные ею мандаты так, как она пожелает. А значит, возможно такое, что ни один из этих тридцати молодых кандидатов не станет депутатом.



Получается, что внесение данной нормы преследовало иные цели. И она на руку, прежде всего, "Нур Отану", который, как уже говорилось выше, имеет куда больше ресурсов, чем другие партии, для привлечения под свои знамена молодых, но уже известных казахстанцев – прежде всего, "звездных" артистов и спортсменов, чьи болельщики и фанаты составляют весьма внушительную аудиторию. А что делать "Ак жолу", КНПК, "Ауылу", ОСДП? Где они их возьмут, какие "пряники" могут им посулить? Например, "народные коммунисты" на прошлых выборах включили в свой список почти сплошь партийных функционеров (едва ли не единственное исключение составила бывший директор школы Ирина Смирнова, сегодня самая активная во фракции). Много ли казахстанцев в возрасте до 30 и даже до 40 лет захотят голосовать за подобный предвыборный список?



В какой степени "Нур Отан" задействует это свое преимущество, станет известно уже скоро – в период с 10 ноября по 4 декабря все партии, имеющие намерение и право участвовать в избирательной кампании, должны сформировать и представить в Центризбирком свои предвыборные списки. Но факты указывают на то, что "Нур Отан" вряд ли станет лишать себя такой возможности.



Закон гласит: "политические партии не вправе включать в партийные списки лиц, не являющихся членами данной политической партии". То есть, прежде чем вносить чье-то имя в предвыборный список, его обладателя нужно принять в организацию. Так вот, в течение последних трех лет членами "Нур Отана" стали певцы Димаш Кудайберген (сейчас ему 26) и Торегали Тореали (28), олимпийский чемпион пловец Дмитрий Баландин (25), входящие в мировую элиту женских шахмат Динара Садвакасова (24) и Жансая Абдумалик (20). Девушки, кстати, подпадают и под "женскую квоту", тоже отныне обязательную. Это только те, о чьем вступлении сообщалось в СМИ. Все они уже привлекались к участию в различных партийных акциях, в том числе перед прошлогодними президентскими выборами.



Ничто не мешает в ближайшее время принять в ряды "Нур-Отана", например, фигуристку Элизабет Турсынбаеву (20), тем более что своими успехами на мировом уровне, в том числе сенсационным "серебром" на чемпионате мира, она в немалой степени обязана помощи со стороны государства, и других подходящих по возрасту популярных спортсменов и артистов. Впрочем, и тех, кто чуть постарше (того же Кайрата Нуртаса или, скажем, певицу Ерке Есмахан, уже имеющую партийный билет), тоже можно включить в предвыборный список, пусть и вне "молодежной квоты".



Конечно, все это лишь предположения, но в том, что одной из главных "визитных карточек" партии власти на предстоящих выборах станет Димаш, можно почти не сомневаться. Да, его международную известность (за пределами СНГ и Китая) у нас явно преувеличивают, но внутри страны у молодого певца действительно чрезвычайно много поклонников – причем и среди представителей старших поколений. Для немалой части казахстанцев Димаш чуть ли не икона, на которую они готовы молиться. И вряд ли "Нур Отан" откажется от столь очевидного козыря.



Вместо послесловия



В соседней России тамошняя партия власти тоже довольно активно эксплуатирует известность спортсменов и артистов. Фронтмен группы "Любэ" Николай Расторгуев, актриса Мария Кожевникова, оперная певица Мария Максакова, гимнастки Алина Кабаева и Светлана Хоркина, боксер Николай Валуев, биатлонист Антон Шипулин – все они и целая группа других "звезд" в разное время были депутатами Государственной Думы от "Единой России".

Следующие парламентские выборы в РФ, как и в Казахстане, должны состояться в 2021-м, но если у нас они пройдут в самом начале года, то у соседей – осенью. Тем не менее, подготовка к избирательной кампании уже началась. Так вот, буквально на днях один из руководителей генсовета "Единой России", сенатор Сергей Перминов заявил, что партия, возможно, откажется от выдвижения в Госдуму спортсменов и артистов. Объяснил он это так: "Социология показывает, что избиратели хотят видеть в лице депутатов тех людей, которые обладают профессиональными компетенциями в различных сферах, которые могут принести практическую пользу. Ориентация на таких людей - это не какая-то специальная установка партии, а здравый смысл. Это запрос, который есть в обществе. И задача партии - отвечать на запросы избирателей".



Что показывают аналогичные социологические исследования в Казахстане (если они, конечно, проводятся) и каков запрос общества, нам, к сожалению, неизвестно – в этом плане информационной открытости у нас еще меньше, чем у соседей, хотя политические режимы схожи. Впрочем, выше ведь уже говорилось о том, что артистов и спортсменов тот же "Нур Отан" включает в свои предвыборные списки вовсе не для того, чтобы они стали депутатами: их (точнее, их имена) используют с другой целью – получить дополнительные голоса избирателей….



Автор: Жандос Асылбеков Источник - Camonitor.kz

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