 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Си Цзиньпин всех построит и перевоспитает. Коммунистическая партия Китая предоставила генсеку огромную власть, - В.Скосырев
00:31 02.11.2020

Владимир Скосырев

1.11.20

В тот момент, когда в США не стихает ожесточенный внутриполитический конфликт и свирепствует вирус, ЦК КПК объявил, что Китай победил эпидемию и наметил план ускорения роста экономики. Поскольку международное положение усложнилось, полномочия лидера страны расширены. Как следует из итогового коммюнике пленума ЦК, партия уверена, что Си Цзиньпин обладает достаточным опытом и решимостью, чтобы обеспечить стабильность и условия для осуществления китайской мечты – достигнуть зажиточного уровня жизни и превратить КНР в ведущую мировую державу. Для реализации этой программы потребуется много лет, поэтому на съезде партии в 2022 году мандат руководителя, по мнению наблюдателей, будет продлен. Подбирать наследника 67-летнему вождю никто в правящей элите не осмелится.
С Си в роли корневого навигатора и кормчего "мы, безусловно, сможем преодолеть тяготы и опасности, которые нас подстерегают", говорится в официальном документе, опубликованном пленумом ЦК КПК. New York Times признает: другие крупные государства охвачены кризисом и поглощены внутренними проблемами. А Си Цзиньпин посылает своим согражданам месседж, который гласит, что власть партии прочная и Китай готов играть более активную роль в международных делах.

Поскольку никто не соперничает с Си в китайском истеблишменте, каких-либо драматических изменений в политике страны вряд ли стоит ожидать. Скорее всего он на съезде партии в 2022 году получит мандат на руководство КПК еще на пять лет, а возможно, и на десять или больше. Когда заседание пленума закончилось, ТВ показало, как генсек входит в зал под непрекращающиеся аплодисменты. А во время доклада, с которым он выступал, никто из делегатов в зале не надевал маски. Это служило подтверждением, что Китай одолел вирус.

"Контраст между США и Китаем, особенно в сфере экономики и борьбы с эпидемией, в огромной степени работает на престиж Си внутри страны. Сейчас уже разворачивается подготовка к съезду 2022 года. Никакого наследника на горизонте не видно. Все говорит за то, что он захочет остаться на третий срок", – считает Сьюзен Шерк, председатель Центра Китая в университете Калифорнии. Ранее Си дважды получал одобрение съездов на пятилетний срок пребывания на посту генсека. Но это партийная должность. А есть еще должность председателя КНР. В 2018 году Си получил мандат на то, чтобы быть главой государства практически до конца жизни.

Мозговые тресты в США и Британии усматривают в укреплении позиций лидера Китая угрозу не только правам человека внутри страны, но и для западных демократий. Так, в докладе комитета Сената США по иностранным делам говорится, что Си Цзиньпин применяет новейшие технологии не только для подавления свобод китайцев, но и для того, чтобы навязывать марксистско-ленинскую модель управления другим странам. Правда, весомых доказательств на сей счет в докладе нет.

Вопрос в другом. Китай достиг высокого уровня контроля над своими гражданами с помощью биометрических измерений, сбора данных о ДНК, техники распознания лиц всевидящими камерами. В результате власти могут сортировать людей по категориям, отслеживать их передвижение и преследовать лиц, которые потенциально рассматриваются как неблагонадежные. Как утверждает Guardian, как раз о таком мире писал Джорж Оруэлл в романе "1984". Пример Китая может быть использован другими странами. И потому он опасен для демократии.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, глава департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "Политическая система в Китае становится более закрытой. Позиции Си Цзиньпина прочны. Но недовольные тоже имеются. У нас Хрущев обладал большой властью, а в один прекрасный день стал пенсионером. Потому давать предсказания сложно. Формально все рычаги власти в руках Си. Будет ли он выдвигаться на новый пятилетний срок? Думаю, что будет. Ведь он считает, что совершает реформы, по меньшей мере равные реформам Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Это полная перестройка системы управления Китаем. А для этого нужно много времени". По словам эксперта, в Китае осуществляется и план присвоения рейтингов гражданам. "Пока в 30 городах введена система баллов. Если человек проехал на красный свет или хулиганил в метро, с него снимается балл. Если сделал что-то хорошее, прибавляется. Если низкий балл, могут не разрешить летать на самолете, не продать билет на поезд", – пояснил Лукин.

Источник - ng.ru
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