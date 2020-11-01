Мосбиржа готова торговать нефтью по ценам ниже нуля

05:32 02.11.2020

Нефть марки Brent подешевела до 36 долларов за баррель



В начале торгов 2 ноября цена нефти марки Brent обвалились ниже 36 долларов за баррель. Американская нефть WTI торгуется ниже 34 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.



Октябрь и первый день ноября уже стали худшим периодом для нефтяного рынка с мая этого года. С конца лета цены на "черное золото" опустились более чем на 20 процентов. Основной причиной падения котировок стали - растущие опасения по поводу восстановления спроса в связи со второй волной коронавируса, который вынудил ряд стран ввести повторные карантинные ограничения. С начала октября стало известно о новых локдаунах в Австрии, Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Нидерландах, Чехии, Польше и Греции.



Поддержать нефтяные цены должно решение ОПЕК+ продлить действующие квоты сокращения добычи нефти на какой-то период 2021 года. По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, решение об условиях сделки в 2021 году будет принято в конце ноября - начале декабря. Сейчас страны, участвующие в ОПЕК+, суммарно сокращают добычу на 7,7 миллиона баррелей в сутки. С начала 2021 года объемы снижения производства планировалось уменьшить до 5,8 миллиона баррелей, но в создавшейся ситуации наращивание добычи с большой долей вероятности будет отложено.



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Бочке можно тонуть



С понедельника на Московской бирже становится возможной торговля фьючерсами на нефть Brent по отрицательным ценам.



С июля биржа уже была готова торговать аналогичными фьючерсами на газ и нефть марки Light Sweet Crude Oil, к которой относится североамериканский сорт WTI.



Поддержка отрицательных цен потребовалась после того, как 20 апреля контракты на WTI на Нью-Йоркской упали до минус 37,63 доллара за баррель (майский фьючерс истекал 21 апреля, и продавцы доплачивали покупателям, лишь бы не принимать обязательство физически забрать нефть). Клиенты Московской биржи, где торги контрактами на WTI были приостановлены, подали в суд на биржу.



Чтобы отрицательные цены на нефть повторились вновь, нужно, чтобы совпали резкое падение спроса на физическую нефть, переизбыток предложения, высокая степень загруженности нефтехранилищ, говорит старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Но это крайне маловероятно, а с фьючерсами на Brent маловероятно вдвойне: контракты на нее закрываются деньгами - против физической поставки нефти в случае с WTI.



Торговля фьючерсами WTI предполагает поставку нефти и резервирование места под купленный объем. Именно эта привязка к реальной нефти привела к обвалу котировок, поскольку хранилища были заполнены. Фьючерсы Brent подразумевают не физическую поставку нефти, а только расчеты между сторонами. Фактически биржевая торговля Brent - спекулятивный инструмент. Статистика о реальном положении дел на рынке нефти для контрактов Brent - лишь определенный информационный фон.



Текст: Сергей Тихонов