Молдова. В 1-м туре президентских выборов побеждает - Санду (35%), но во 2-м победа почти гарантирована Додону

08:54 02.11.2020

Санду опередила Додона на выборах президента Молдавии



По итогам подсчета 99% протоколов лидер оппозиционной проевропейской партии "Действие и солидарность" опережает действующего лидера более чем на 2%



Большинство голосов на выборах президента Молдавии набирает лидер оппозиционной проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду. По итогам подсчета 99,11% протоколов за нее отдали свои голоса 35,61% избирателей. Действующий глава государства Игорь Додон набирает 33,01%, сообщет ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.



На третьем месте - лидер Нашей партии, мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый с 16,98% голосов. Виолетта Иванова от партии "Шор" набирает 6,57% голосов, за председателя партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе проголосовали 3,25%, за кандидата от Партии национального единства Октавиана Цыку - 2,01%, представитель от Либерально-демократической партии Тудор Делиу получил 1,38% голосов избирателей, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ - 1,19%.



Явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%, поэтому выборы признаны состоявшимися. Победитель будет определен во втором туре, который пройдет 15 ноября