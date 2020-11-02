Карабахская война все ближе к России. Ереван готов позвать на помощь российскую армию, - "Къ"

09:00 02.11.2020 Срыв четвертой по счету договоренности о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, достигнутой в Женеве, и продолжающееся наступление азербайджанской армии вынудили Ереван пойти на крайние меры. Впервые за время новой карабахской войны премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой обсудить ее содействие в обеспечении безопасности его страны. В Ереване дают понять, что в ходе намеченных на ближайшие дни консультаций будет поднят вопрос о военной помощи. Обращение Никола Пашиняна поставило Москву перед крайне трудным выбором. Конфликт с Баку и стоящей за ним Турцией для нее неприемлемы, однако Москва не может допустить и поражения союзника, которое ударит по престижу и интересам России на постсоветском пространстве.



Очередное, четвертое по счету перемирие в зоне карабахского конфликта, согласованное в прошлую пятницу в Женеве по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, закончилось, так и не начавшись.



"Несмотря на достигнутую договоренность не наносить удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, с раннего утра Азербайджан возобновил бомбардировки Шуши и Степанакерта. Руководство Азербайджана не способно выполнять свои обязательства. Мирное население Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха.- "Ъ") является его главным врагом и целью",- написал в субботу в Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян. В свою очередь, Баку возложил ответственность за срыв женевских договоренностей на Ереван. Как сообщили в субботу в Минобороны Азербайджана, "31 октября в 06:00 армянские ВС (вооруженные силы.- "Ъ") подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов".



Очередной провал дипломатических усилий в зоне конфликта не стал неожиданностью, как и отсутствие новых жизнеспособных идей международного вмешательства.

Последнее американское предложение об отправке в зону конфликта скандинавских миротворцев, которое в прошлую пятницу высказал советник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен, также не нашло широкого отклика. В Баку его комментировать не стали, а главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян назвал эту инициативу "не вероятной сегодня с точки зрения реализации".



В этой ситуации принципиально новыми стали последние высказывания армянского премьера Никола Пашиняна. Комментируя в интервью телеканалу Al Arabiya заявления азербайджанской стороны о продолжающемся "освобождении" Нагорного Карабаха, Никол Пашинян обвинил Баку в стремлении изгнать из региона армян. "Это освобождение Карабаха от армян, что является прямой угрозой геноцида. Это в очередной раз доказывает, что Карабах под контролем Азербайджана означает Карабах без армян",- сообщил армянский лидер. Его главный вывод сводился к тому, что единственным выходом для Карабаха может стать независимость - "отделение во имя спасения".



Существование армян Нагорного Карабаха, которые всегда составляли свыше 80% населения, в составе Азербайджана невозможно",- подвел итог Никол Пашинян.



Давая понять, что он исключает возможность компромисса по Карабаху, Никол Пашинян пошел на радикальный шаг, который не решался сделать раньше. В субботу утром армянский лидер направил обращение президенту РФ Владимиру Путину, призвав его начать консультации по вопросу содействия Армении в обеспечении безопасности. В заявлении МИД Армении не раскрываются подробности письма господина Пашиняна, однако указывается на то, что он "досконально представил ситуацию" в Нагорном Карабахе и "возникшие вызовы".



Как разъяснил "РИА Новости" посол Армении в Москве Вардан Тоганян, консультации с российской стороной должны начаться в ближайшие дни. "В соответствии с нашим межгосударственным договором, речь идет о незамедлительном проведении консультаций, так как мы считаем, что угроза непосредственно уже у наших границ, а в некоторых случаях - на нашей территории. Поэтому мы считаем, что можно ссылаться на двусторонний договор, который у нас существует. Речь идет о консультациях, дабы зафиксировать масштаб помощи, вид помощи, которая необходима, другие детали",- пояснил посол Тоганян. И многозначительно добавил: "Думаю, мы получим соответствующую реакцию российской стороны. Далее уже будут работать соответствующие ведомства". По словам главы армянской дипмиссии, речь может идти и о военной помощи.



Максим Юсин - о позиции Москвы, Еревана и Баку по конфликту

Комментируя обращение армянского руководства, МИД РФ в субботу выступил с заявлением, подтверждающим "приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года". Впрочем, российская сторона в очередной раз подтвердила свою прежнюю позицию, состоящую в том, что Москва выполнит свои союзнические обязательства в том случае, если со стороны Азербайджана возникнет угроза вооруженного нападения или акта агрессии.



В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении",- отметили в российском дипломатическом ведомстве.



Вплоть до последнего момента российская сторона не считала события в зоне конфликта достаточным основанием для военного вмешательства на стороне своего союзника, учитывая, что боевые действия пока идут на территории районов, которые по международному праву принадлежат Азербайджану. Не является частью Армении и Нагорный Карабах, ранее входивший в состав Азербайджана.



"Все, что связано с конкретными форматами, будет обсуждаться дополнительно",- пояснила телеканалу "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Между тем в обсуждение вопроса о том, может ли Россия оказать военную помощь Армении, включился ее противник на поле боя и стратегический партнер Москвы - Азербайджан. Президент этой страны дал понять, что никаких оснований для выполнения Москвой своих союзнических обязательств не существует.



Армения фактически признала свое поражение. Как вы знаете, недавно премьер-министр Армении направил письмо президенту России, господину Путину. Это письмо на самом деле - признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований",- заявил Ильхам Алиев в воскресенье на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.



"На территории Армении никакие операции не проводятся, у нас и нет таких планов. Если бы были, мы осуществили бы это в июле текущего года. Как вы знаете, тогда Армения напала на нас на государственной границе, и мы, не пересекая государственную границу, вывели их с наших земель. Поэтому, с одной стороны, Пашинян признает свое поражение - об этом свидетельствует отправка этого письма, но, с другой, не хочет полностью сдаться",- убежден Ильхам Алиев.



Что связывает Россию с Азербайджаном и Арменией

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По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, сыграв на обострение на фоне военных неудач в зоне конфликта и обратившись за помощью к единственному возможному внешнему заступнику Армении - России, Никол Пашинян пошел на крайний шаг.



Этот шаг не только ставит в трудное положение Москву, но и может иметь последствия для политического будущего армянского лидера.

"Для Армении в целом и для ее нынешнего руководителя наступает момент решающего выбора. Страна уже скоро может потерпеть историческое поражение. Убедившись, что ни НАТО, ни США ему не помощники, Никол Пашинян использует последнее имеющееся у него средство. Судя по всему, он намерен прямо потребовать от Москвы выполнения союзнических обязательств. И многосторонних (в рамках ОДКБ), и двусторонних (по договору о пребывании в Армении российской военной базы)",- пояснил "Ъ" эксперт фонда Анатолия Собчака, в 90-е годы советник президента РФ по политическим вопросам, участвовавший в переговорах по урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве, Сергей Станкевич. "Для Москвы перспектива втянуться в конфликт с Азербайджаном и стоящей за его спиной Турцией из-за спора о Карабахе неприемлема. Такой ход повлек бы за собой катастрофические потери без какого-либо позитивного смысла. У Москвы есть все основания отклонить требование о прямой военной помощи Еревану, учитывая, что Карабах - не часть Армении, а его самостоятельный статус не признан даже Ереваном",- отмечает Сергей Станкевич.



"Лучшее, что сейчас мог бы сделать Никол Пашинян, это объявить военное положение, уйти в отставку и передать власть военному совету. Это открыло бы и участникам конфликта, и странам-посредникам дополнительный спектр возможностей по дипломатическому урегулированию ситуации, не доводя дело до самых драматических последствий",- резюмирует эксперт.



"Обращение Никола Пашиняна ставит перед российским руководством непростые дилеммы. Открытое военное вмешательство на стороне Еревана неизбежно поставило бы вопрос о равноудаленности Москвы и ее роли модератора в конфликте. В этом случае та же Анкара заявила бы, что ее позиция ничем не хуже, поскольку две крупные евразийские державы поддерживают "своих"",- отмечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов. "Другой сценарий - апелляция исключительно к формально-правовым сюжетам. Однако такая позиция укрепит внутри Армении настроения тех, кто считает союзничество с Россией невыгодным со стратегической точки зрения. Для армянского политического сообщества то, что происходит в Карабахе, неотделимо от собственно Армении",- продолжает эксперт. По его мнению, в ситуации, когда "ставки очень высоки, важно сохранить влияние на обе стороны конфликта и не упустить политическую инициативу в регионе".



Совсем не обязательно сводить все к выбору: открытое военное вмешательство или молчание. Достаточно добавить стальных нот в голосе Москвы относительно требований незамедлительного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. Дипломатическая активизация крайне важна. И не стоит столь жестко привязываться к формату Минской группы ОБСЕ. Помимо нее Москва может наращивать свои собственные действия",- отмечает эксперт.



"Прямое военное вмешательство в карабахский конфликт со стороны России было бы неразумным, учитывая, что такие действия немедленно лишили бы ее права выступать в роли ключевого посредника между сторонами. Нет никаких оснований полагать, что Москва выберет этот сценарий, учитывая все ее предыдущие заявления и неожиданно мягкую позицию, которую президент Путин занял по отношению к Турции, стоящей за спиной Баку. Кроме того, в Москве не могут не отдавать себе отчет в том, что нынешнюю ситуацию во многом спровоцировал сам Никол Пашинян своими подчеркнуто резкими заявлениями в адрес Азербайджана, которых не допускали его предшественники",- говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.



"Впрочем, имея претензии к Николу Пашиняну, в Москве не могут допустить уход из орбиты ее влияния оскорбленной Армении - такой сценарий был бы плохим примером для отношений с другими союзниками на постсоветском пространстве и имел бы крайне неприятные последствия для стратегических интересов России во всей Евразии. Поэтому отказываясь воевать за Армению, Россия должна рассмотреть варианты помощи Еревану, включая поставки вооружений, которые смогли бы уберечь ее союзника от поражения",- резюмирует Андрей Кортунов.



Сергей Строкань



Газета "Коммерсантъ" №201/П от 02.11.2020, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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