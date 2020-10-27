Америка выбирает. Ждать ли вооруженной конфронтации? - Владимир Овчинский

09:31 02.11.2020 Владимир Овчинский



Многие аналитики как и в предыдущие годы оперируют данными "респектабельных агрегаторов социологических опросов" - RealClearPolitics и FiveThirtyEight в своих прогнозах о победе на выборах президента США в 2020 году. Согласно их оценкам больше шансов имеет Байден. Но эти же агрегаторы предвещали победу Хиллари Клинтон в 2016 году. А победил Трамп. А почему вообще надо ориентироваться на соцопросы, когда проходит раннее голосование. Ведь его объемы выборки и география гораздо более представительны, чем любые опросы!



Что показывает раннее голосование?



К началу ноября в Америке уже отдали свой голос свыше 92 млн избирателей - это больше половины от общей явки 2016 года.



В Мичигане республиканцы ведут в раннем голосовании: 41% против 39% демократов.

В Висконсине отрыв республиканцев еще больше - 43% против 36%.

В Огайо проголосовали 48% республиканцев и 39% демократов.

В Джорджии республиканцев уже 50% от заранее проголосовавших - против 43% демократов.

Во Флориде отрыв демократов сильно сократился - их 41% против 38% республиканцев.

В Айове демократы ведут 49% против 32% - но в 2016 году они здесь обходили республиканцев с разницей в 24%.

В Северной Каролине демократы впереди 39% против 31% - четыре года назад они здесь вели с отрывом в 13%.

В целом ситуация для республиканцев складывается неплохо - они сумели сократить отрыв от демократов и даже вырваться вперед во многих колеблющихся штатах.



Даже в Миннесоте – оплоте демократов, где ими были организованы первые беспорядки и погромы после смерти рецидивиста Флойда, штаб Байдена запаниковал: чернокожие и испаноязычные довольно вяло приходят на участки в ходе раннего голосования. Без их голосов Байдену не удастся выиграть - особенно в условиях роста популярности Трампа в среде меньшинств. Остается надеяться на поддержку белого среднего класса, а он, в большинстве своем, за Трампа.



В сам день выборов третьего ноября будут голосовать в основном оставшиеся республиканцы. Поэтому в штатах, где они отстают, у них еще будет возможность догнать демократов. Но вот для демократов все гораздо сложнее - без уверенной победы в раннем голосовании им уже сложно выиграть.



Экономика США за избрание Трампа



Бюро экономического анализа США подвело итоги третьего квартала 2020 года. За период с июля по сентябрь американская экономика выросла на рекордные 33%.



Это самый быстрый квартальный рост ВВП в истории США за последние 120 лет. Он носил восстановительный характер - после рекордной просадки во втором квартале на 33% ожидаемо последовал рекордный взлет экономики.



Для Трампа такие цифры очень позитивны и укладываются в его концепцию о том, что пик кризиса давно пройден, и Белый дом обеспечивает быстрое возвращение к нормальной жизни до эпидемии.



Неофициальный закон американской политики гласит - президенты редко переизбираются в условиях рецессии. Гувер проиграл на фоне великой депрессии, Картер не смог выиграть на выборах в период стагфляции 70-х, а Буш-старший потерял пост президента из-за постиракской рецессии.



Кроме данных по ВВП важна и статистика безработицы. За период эпидемии она сначала подскочила до катастрофических 15% но к сентябрю упала до просто неблагополучных 7.9%. Это все еще сильно выше, чем рекордно низкие 3.5% осенью 2019, но уже ближе к допустимым значениям.



Однако в этом году мы наблюдаем во всем мире эффект "сплочения" избирателей вокруг своей власти. Хоть экономика и переживает глубочайший кризис за 80 лет, но он не помешал действующим главам государств победить на выборах в Израиле, Южной Корее, Польше и Новой Зеландии.



Особо опасные выборы



Кто бы из претендентов ни победил на выборах, он столкнется с реальной перспективой отвержения другим кандидатом исхода выборов, а разногласия приверженцев разных кандидатов рискуют перерасти в вооруженный конфликт.



К такому выводу приходят члены Международной группы по предотвращению кризисов (МГПК), которая уполномочена прекращать, предотвращать и смягчать насильственные конфликты, где бы они ни возникали (Project Syndicate, 29.10.2020).



"Во многих странах, - пишут члены МГПК, - выборы часто сопряжены с риском кровопролития из-за таких факторов, как крайняя политическая поляризация, ставка на то, что победитель получит все, попадание оружия в руки формирований, имеющих политическую повестку дня, и несовершенные избирательные процессы, которые заставляют многих граждан сомневаться в результатах выборов. В этих условиях и при наличии у каждого кандидата значительной и твердой базы поддержки выборы могут стать особо опасными. Все эти факторы риска в некоторой степени присутствуют в США сегодня".



Сторонние наблюдатели, считают члены МГПК, могут сегодня увидеть в США многое из того, о чем Штаты на протяжении своей истории предупреждали других. Более того, выборы в США в 2020 году проходят в атмосфере надвигающейся пандемии. Колоссальный рост случаев голосования по почте скорее всего даст проигравшему возможность оспорить исход выборов.



Неприятие противника оказывается настолько повсеместным, что среди сторонников Байдена в Вирджинии 31% говорит, что не будет считать победу Трампа законной, а 26% сторонников Трампа аналогичным образом не готовы принять победу Байдена, согласно опросу, проведенному "Вашингтон Пост" и Schar School.



Учитывая то, что поставлено на карту, можно ожидать, что обе стороны будут яростно бороться даже в малейшем споре за результат. А учитывая запутанность избирательного законодательства США, оспариваемый или неубедительный результат может привести к месяцам напряженной нерешительности.



Известный экономист Нуриэль Рубини в статье "Фактор хаоса на американских выборах", опубликованной в Project Syndicate (27.10.2020), отмечает, что зловещей является перспектива длительного оспаривания результатов выборов, когда обе стороны откажутся уступать, начав безобразные юридические и политические битвы в судах, в прессе и на улицах. Когда оспаривались итоги выборов 2000 года, вопрос решался вплоть до 12 декабря: Верховный суд принял решение в пользу Джорджа Буша-младшего, а его демократический соперник Альберт Гор галантно признал поражение. В те дни фондовые рынки, встревоженные политической неопределенностью, рухнули более чем на 7%. На этот раз неопределенность может длиться намного дольше (вероятно, несколько месяцев), предвещая серьезные риски для рынков.



Не меньшее беспокойство вызывает растущая угроза со стороны вооруженных крайне правых группировок, таких как недавно арестованные за заговор с целью похищения губернатора Мичигана от Демократической партии Гретхен Уитмер. Эти группировки могут пытаться запугать избирателей на участках голосования и создать проблемы, если результат будет оспорен. Если они выйдут на улицы, им, скорее всего, бросят вызов левые активисты. К этой "гремучей смеси" могут присоединиться агрессивные маргиналы, что повышает риск кровопролития. Столкновения, которые мешают голосованию или подсчету бюллетеней в критически важной стадии, могут быстро распространиться по стране.



Наблюдатели в США отмечают - по всей Америке магазины и заведения массово баррикадируются, в том числе, в столице Вашингтоне , Лос-Анджелесе , Сан-Франциско , Сиэтле , Бостоне , Нью-Йорке и Портленде. Ведь в ночь выборов на улицы могут выйдут десятки тысяч боевиков с одной целью - погромами не допустить победы неугодного кандидата.



Трамп в этой ситуации безусловно использует закон "О восстании" и отправит федеральные правоохранительные силы или армию США на восстановление закона и порядка. По всей видимости, в расчете на такой эндшпиль администрация Трампа уже объявила несколько крупных городов, возглавляемых демократами, "центрами анархизма", в которых, возможно, придется силой наводить порядок.



А если вспомнить о том, - пишет Рубини, - какой широкий набор инструментов имеется в распоряжении исполнительной ветви власти, они вполне могут добиться успеха в случае, когда предварительные результаты выборов покажут небольшой разрыв между кандидатами, а не четкую и убедительную победу Байдена.



Безусловно, у США есть неплохие шансы пережить этот трудный момент без всплеска насилия. У них все еще есть преимущества, которых обычно не хватает другим странам, изучаемым МГПК, в том числе аполитичная армия, яркая пресса и хорошо развитое гражданское общество. Лидеры обеих партий уже заявили, что их кандидат может проиграть, что помогает предотвратить демагогические заявления о фальсификации результатов голосования постфактум.



Тем не менее, ситуация требует чрезвычайных мер предосторожности. Государственные и местные чиновники, а также соответствующие группы гражданского общества, по мнению членов МГПК, должны уже сейчас знакомиться с доступными им юридическими средствами и готовиться к их использованию для обеспечения беспрепятственного проведения голосования и подсчета бюллетеней.



СМИ, которые еще не сделали этого, следует разработать политику, предупреждающую преждевременное объявление победителя, а основным платформам социальных сетей потребуется всяческая помощь для борьбы с дезинформацией.



Рекомендации МГПК верные, но кто их будет исполнять в условиях жесточайшей конфронтации?



***



До глобальной конфронтации, и, тем более, гражданской войны результаты выборов, конечно, не доведут. Если мы верим в наличие американского "глубинного государства", то оно этой глубинной конфронтации не даст свершиться.



Кто бы ни был избран президентом, для России надеяться и, тем более, уповать не "перезагрузку" отношений с Америкой не приходится. Россия надолго попала в число "врагов Америки" в реестрах и демократов, и республиканцев.



Проигравшая сторона, даже при признании своего проигрыша, никогда не успокоится. Она будет продолжать активную борьбу с соперником и всегда будет обвинять его в сговоре с Россией.



Поэтому уровень политической, экономической и военной конфронтации с США в предстоящие четыре года только возрастут. Надеяться на что либо иное было бы наивным. Источник - zavtra.ru

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