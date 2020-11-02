Эрдоган пиарится в армянский церкви в Стамбуле

09:48 02.11.2020

Первый случай в истории турецких армян



Как следует из газеты Hürriyet, депутата армянского происхождения Маркара Эсаяна от правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) проводили в последний путь в армянской церкви Девы Марии в стамбульском районе Кумкапы. Эрдоган с супругой посетили перед церемонией Константинопольский патриархат Армянской апостольской церкви, после чего прибыли в храм, где их встретил армянский патриарх Турции Саак Машалян. Вместе с президентом в церемонии принял участие спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Патриарх поблагодарил высокопоставленных лиц за их участие и сказал, что такого рода визит был первым за всю историю. Он подчеркнул: "Разделение с нами нашей боли в армянской церкви в эти самые нелегкие дни карабахского конфликта несет в себе важное послание".