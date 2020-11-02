Сына Байдена обвинили в коррупции "промышленного масштаба"

09:56 02.11.2020

2 ноября 2020, Антон Никитин

Председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм заявил о коррупции "промышленного масштаба" в бизнесе Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.



Грэм напомнил о словах бывшего бизнес-партнера Хантера Байдена – Тони Бобулински, который заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден был замешан в их делах. Бобулински утверждает, что виделся с политиком и что Хантер обсуждал с отцом свой бизнес, передает РИА "Новости".



"То, что вы видите от делового партнера Хантера Байдена, – это коррупция в промышленных масштабах, торговля влиянием", – сказал сенатор в интервью Fox News. Грэм также добавил, что намерен провести слушание, на котором спросит у ФБР, почему бюро целый год не предпринимало никаких действий, имея в распоряжении ноутбук Хантера Байдена.



Ранее телеканал Fox News со ссылкой на СМС-переписку Хантера Байдена с деловым партнером Тони Бобулински сообщил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в 2017 году лично обсуждал китайский бизнес своего сына.



Напомним, Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Хантер Байден "торговал" доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским публиковался New York Post. Пожарский спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние "от лица компании" Burisma.