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Сына Байдена обвинили в коррупции "промышленного масштаба"
09:56 02.11.2020

2 ноября 2020, Антон Никитин
Председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм заявил о коррупции "промышленного масштаба" в бизнесе Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

Грэм напомнил о словах бывшего бизнес-партнера Хантера Байдена – Тони Бобулински, который заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден был замешан в их делах. Бобулински утверждает, что виделся с политиком и что Хантер обсуждал с отцом свой бизнес, передает РИА "Новости".

"То, что вы видите от делового партнера Хантера Байдена, – это коррупция в промышленных масштабах, торговля влиянием", – сказал сенатор в интервью Fox News. Грэм также добавил, что намерен провести слушание, на котором спросит у ФБР, почему бюро целый год не предпринимало никаких действий, имея в распоряжении ноутбук Хантера Байдена.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на СМС-переписку Хантера Байдена с деловым партнером Тони Бобулински сообщил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в 2017 году лично обсуждал китайский бизнес своего сына.

Напомним, Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Хантер Байден "торговал" доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским публиковался New York Post. Пожарский спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние "от лица компании" Burisma.

Источник - vz.ru
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