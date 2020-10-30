Франция споткнулась о несовместимость ценностей, - В.Трухачев

10:11 02.11.2020

Вадим Трухачев

политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ

30 октября 2020,



Жуткие преступления в пригороде Парижа и Ницце обнажили крайне неприятное для Франции положение вещей. Местные ценности светского государства, которые отстаивает президент Эммануэль Макрон, столкнулись с полным неприятием значительной части французов, исповедующих ислам. И винить тут Макрон может только собственное государство.



То, что во Франции существует пропасть непонимания между государством и исламской общиной, открылось отнюдь не 16 октября 2020 года, когда имело место резонансное преступление. Очевидным это стало еще 7 января 2015 года, когда родившиеся во Франции братья алжирского происхождения расстреляли редакцию издания Charlie Hebdo за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Собственно, с того дня само название журнала уже стало нарицательным.



И дальше последовали новые кровавые события. 13 ноября 2015 года в пригороде Парижа Сен-Дени исламисты убили 130 человек. 14 июля 2016 года террорист задавил почти 100 человек на набережной в Ницце. Счет более мелким происшествиям, имевшим ярко выраженный "иммигрантский" след, вообще уже потерян. И так или иначе, все преступления сводятся к тому, что Франция не смогла интегрировать в общество значительную часть людей с иммигрантскими корнями.



Разумеется, президент Макрон, как хранитель светских устоев Французской республики, должен был принять какие-то меры. И он заговорил о них за две недели до преступления 16 октября. По его мнению, в стране оформилось параллельное сообщество, которое плевать хотело на французские законы. Президент назвал это "исламским сепаратизмом" и призвал положить этому конец. И предложил ряд мер, которые бы должны были способствовать прекращению существования "двух миров".



Меры, на первый взгляд, кажутся вполне разумными. Они подразумевают обязательное посещение детьми из мусульманских семей государственных детских садов, начиная с трех лет. Обучение школьников на дому сведут к минимуму. Контроль за частными школами, спортивными клубами и другими местами скопления молодежи ужесточат. Наконец, предполагается запретить иностранное финансирование мечетей, а подготовка имамов для них станет осуществляться исключительно во Франции.



"Речь идет о том, чтобы попытаться всем вместе создать такой порядок, который позволит... построить просвещенный ислам в нашей стране. Ислам, который бы жил в мире с республикой, уважал бы принцип отделения церкви от государства и успокоил бы разгоряченные умы. Естественно, в обязанности государства не входит придавать исламу определенную структуру, но мы должны предоставить для этого все возможности – и прежде всего освободить ислам Франции от иностранного влияния", – подчеркнул Макрон.



Но дальше Макрон произнес фразу, которая не понравилась слишком многим как во Франции, так и за ее пределами: "Ислам – религия, которая переживает кризис по всему миру, а не только в нашей стране". И тут в скорости случилось пресловутое отрезание головы. Президент отреагировал на преступление в таком духе, что карикатуры на пророка Мухаммеда являются нормой: "Во Франции можно критиковать руководителей, президента, богохульствовать и так далее".



Мусульман во Франции призвали игнорировать карикатуры на пророка

Что последовало дальше – говорить излишне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перевел дело в международную плоскость, позволив себе крайне резкий выпад. "Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств", – заявил Эрдоган. В ответ Франция отозвала своего посла из Анкары, а власти Турции призвали к бойкоту французских товаров.

Вслед за Эрдоганом свое недовольство действиями Макрона высказал лидер Пакистана Имран Хан. В Бангладеш прошли массовые антифранцузские митинги. С критикой французского президента выступили в российской Чечне. Иранская газета "Ватане Эмруз" опубликовала карикатуру на Макрона с подписью "парижский сатана". Можно не сомневаться, что протесты по всему миру будут расширяться и какие-то исламские страны отзовут своих послов из Парижа.



Безусловно, страшное отрезание головы нельзя оправдать никакими оскорблениями в адрес религии. Эрдоган допустил хамский выпад, результатом которого с большой вероятностью станут санкции ЕС в отношении Турции. Разгоряченная толпа, которая может начать громить какие-то французские магазины в Пакистане или Египте, будет смотреться устрашающе. Нечто похожее мы уже видели в 2006 году с Данией и карикатурами, опубликованными в газете Jyllands Posten.



Однако в том, что произошло во Франции, виноват не Эрдоган и не толпа в Бангладеш. Вопросы Макрон может задать если не себе, то французским политикам пары предыдущих поколений. Это они пустили в страну людей, исповедующих совсем иные ценности, нежели светское французское государство. Это они не предотвратили создание в Париже, Марселе и других городах иммигрантских гетто, превратившихся в параллельные миры, живущие по своим правилам.



А вот иллюзии о некоем исламе, который терпимо отнесется к Charlie Hebdo, уже ни на кого не спишешь. Такого ислама не существует в природе. Как не существует и такого христианства, и иудаизма. Вышеозначенное издание много раз публиковало оскорбительные карикатуры на представителей самых разных религий. Они судились с ним, и каждый раз французский суд вставал на сторону тех, кто глумился над чувствами верующих. Слова Макрона о праве на открытое богохульство прозвучали более чем красноречиво.



Получается, что Франция, как государство, сделало возможным то, что свобода слова превратилась во вседозволенность и возможность оскорблять всех направо и налево. И в то же время оно не просчитало, что слишком многие такое проявление свободы не оценят. Если бы французское государство пару раз засудило бы "Шарли" хотя бы на один евро – какого-то количества жертв удалось бы избежать. Сводить светские ценности к скандальному изданию – это уже перебор.



Меры, которые хочет предпринять Франция по защите своего пространства, кажутся вполне справедливыми. Однако без массовых зачисток иммигрантских гетто и резким ограничениям права на въезд в страну для жителей определенных стран ничего не добиться. И уж тем более никакие меры не дадут должный эффект, если путать свободу слова с правом оскорблять всех направо и налево. Пока символом светских устоев останется "Шарли" – покой Франции будет только сниться.



У России есть уникальная возможность поучиться на чужих ошибках. Нельзя допустить создания в наших городах замкнутых гетто, живущих по своим законам. Нельзя открывать двери в свою страну всем подряд, а процесс их вписывания в общество пускать на самотек. Нельзя поощрять хамство в отношении верующих. К чему это приводит во Франции – видно наглядно. Она "споткнулась" о несовместимость ценностей светского государства и людей, живущих совершенно иными представлениями о жизни.