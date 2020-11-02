США беспокоит судьба узбекских узбечек. Сочиняется особый "Национальный план" (по бабам)

10:17 02.11.2020

Узбекистан и США приняли Совместное заявление о женщинах, мире и безопасности

США поможет Узбекистану разработать Национальный план действий по выполнению резолюции Совбеза ООН о женщинах, мире и безопасности. В нем будет подчеркнута важность содействия продвижению женщин в политической, экономической и социальной сферах.



Совместное заявление Узбекистана и США о женщинах, мире и безопасности опубликовано 30 октября на сайте Госдепартамента США, сообщило ИА "Дуне" со ссылкой на посольства страны в Вашингтоне.



Заявление приурочен к 20-летию принятия Резолюции 1325 Совета безопасности ООН, одобренной 31 октября 2000 года. Это первая резолюция о женщинах, мире и безопасности, она признает значение женщин в поддержании мира, миротворчестве и постконфликтном восстановлении.



Совместное заявление принято в рамках реализации указа президента Узбекистана об утверждении национальной стратегии страны по правам человека и в тесном сотрудничестве с офисом Госдепартамента США по глобальным вопросам женщин. Последний выразил готовность содействовать в разработке Национального плана действий Узбекистана по выполнению Резолюции 1325.



В заявлении отмечается, что "при поддержке США и гражданского общества" в плане будет подчеркнуто значение, которое правительство Узбекистана придает поощрению и защите прав женщин, а также важность содействия продвижению женщин в политической, экономической и социальной сферах. Полное и значимое участие женщин на всех уровнях принятия решений ведет к созданию более мирных и процветающих обществ, говорится в заявлении.



Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой 23 октября приняла участие в работе международного форума по гендерным вопросам, организованного Госдепартаментом США в виртуальном формате. По итогам Узбекистан стал участником "Призыва США к действиям по расширению экономических прав и возможностей женщин", подписав наряду с 31 страной соответствующий документ.



Кроме того, в настоящее время с офисом Госдепартамента по глобальным вопросам женщин прорабатывается проведение трехстороннего бизнес-форума высокого уровня с участием женщин-лидеров в области предпринимательства из США, Узбекистана и Афганистана.