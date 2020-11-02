 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.11.2020
11:30  "Чучка" и "Нажос"! По Киргизии прошли анти-макроновские акции и митинги
11:25  Карантина будущего. Трамп объяснил, чем его Америка будет отличаться от Америки Джо Байдена
11:10  "Инженер не может быть врачом, а учитель - финансистом". ВриоКырПрез Жапаров сформулировал основы новой кадровой политики в Киргизии
11:00  КырКадры. Новым губернатором Иссык-Куля стал односельчанин и.о. президента, бухгалтер - Эльчибек Джантаев
10:55  Центральная Азия может превратиться в безжизненную пустыню - "царство мелких грызунов", - Карина Хорн
10:52  Три митинга с трех сторон осадили Бишкекский "Дом правительства"
10:23  Скачи лесной олень... Каким президентом, не дай Аллах, будет Садыр бугу Жапаров

10:20  Мирзиеев своим указом сократил в Узбе "теневую экономику". Навсегда!
10:17  США беспокоит судьба узбекских узбечек. Сочиняется особый "Национальный план" (по бабам)
10:11  Франция споткнулась о несовместимость ценностей, - В.Трухачев
09:56  Сына Байдена обвинили в коррупции "промышленного масштаба"
09:54  Европа пытается сдержать коронавирус новыми методами, - О.Самофалова
09:48  Эрдоган пиарится в армянский церкви в Стамбуле
09:33  "Северный поток-2" будет достроен: вопрос только в сроках, - Борис Марцинкевич
09:31  Америка выбирает. Ждать ли вооруженной конфронтации? - Владимир Овчинский
09:24  Турецко-израильские дроны рвут армянский фронт в Карабахе, - "Le Monde"
09:20  Игра Эрдогана: почему Турция выступает против Запада, - "Spectator"
09:00  Карабахская война все ближе к России. Ереван готов позвать на помощь российскую армию, - "Къ"
08:54  Молдова. В 1-м туре президентских выборов побеждает - Санду (35%), но во 2-м победа почти гарантирована Додону
05:32  Мосбиржа готова торговать нефтью по ценам ниже нуля
00:34  Россия и Китай: теоретически возможный военный союз, - А.Маслов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Мирзиеев своим указом сократил в Узбе "теневую экономику". Навсегда!
10:20 02.11.2020

Подписан указ о сокращении теневой экономики. Главное
Указом президента определены меры по сокращению теневой экономики, преимущественно, в сферах торговли, общепита, услуг, автоперевозок и строительства. В нескольких ведомствах создадут подразделения для выявления дополнительных источников доходов бюджета, анализа теневой экономики и налогового контроля.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 30 октября подписал указ "Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов".

В документе отмечается, что экспертные оценки и опросы среди субъектов предпринимательства показали сохранение в экономике высокого уровня теневого оборота, особенно в сферах торговли и общественного питания, автоперевозок, строительства и ремонта жилья, оказания услуг по проживанию. Это ущемляет экономические интересы добросовестных предпринимателей и создает для них неравные условия для ведения бизнеса, говорится в указе.

Для сокращения уровня теневой экономики и создания равных конкурентных условий для осуществления предпринимательской деятельности с 1 января 2021 года устанавливается следующий порядок:

до 1 января 2022 года доходы субъектов малого предпринимательства в сфере общественного питания, полученные от физических лиц с применением банковских карт и бесконтактных платежей, не включаются в совокупный доход в целях обязательного перехода на уплату общеустановленных налогов;
ставка налога с оборота для лиц, занимающихся риэлторской деятельностью, снижается с 25% до 13%;
строительным организациям разрешается в срочном порядке нанимать работников без заключения договора с выплатой заработных плат наличными, объем которых не должен превышать 10% общего объема фонда оплаты труда за отчетный период (без учета суммы социального налога).
Стройорганизации наряду с обеспечением уплаты налога на доходы физических лиц и социального налога ежемесячно будут представлять в налоговые службы реестр нанятых без договора работников с указанием выплаченных им сумм.

Хозяйствующим субъектам разрешается приобретать товары (услуги) через корпоративные банковские карты без заключения договора, но с обязательным получением электронных счетов-фактур или чеков онлайн контрольно-кассовых машин.

До 1 января 2022 года налоговые органы уведомляют уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при президенте Узбекистана о назначении налогового аудита и проведении выездных проверок.

Указом создается Специальная комиссия по сокращению теневой экономики, которую возглавит вице-премьер по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров. Основными задачами комиссии определены:

создание условий для выхода бизнеса из "тени", мер по упрощению налогового режима, а также по расширению безналичных расчетов;
адаптация принимаемых нормативно-правовых актов к установившейся практике ведения бизнеса;
выявление и привлечение к ответственности физических и юридических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов;
координация деятельности по борьбе с теневой экономикой с организациями в сфере противодействия отмыванию денег и другие.
Специальной комиссии до 1 февраля 2021 года поручено разработать Стратегию по сокращению теневой экономики в 2021-2025 годах. Территориальные комиссии будут заниматься:

содействием предпринимателям в легализации бизнеса, получении необходимых разрешений;
борьбой с реализацией товаров, завезенных нелегально, или контрафактной продукцией, а также товаров, перемещаемых внутри страны без документов;
предотвращением осуществления предпринимательской деятельности без регистрации и сокрытия выручки, в первую очередь - за счет выявления фактов нелегального производства, реализации и хранения подакцизной продукции;
выявлением и пресечением фактов неформальной трудовой деятельности, в первую очередь - на объектах строительства и сферы услуг, а также выплаты заработной платы "в конвертах".
Центральному банку совместно с коммерческими банками в срок до 1 января 2021 года поручено внедрить технологии бесконтактной оплаты за товары и услуги, а также увеличить количество банкоматов и многофункциональных терминалов до 10 тысяч единиц.

Документом также утверждено проведение в 2020 году во всех регионах страны осуществленного в Ташкенте эксперимента по проведению чековых призовых игр на основании QR-кода либо фискальной отметки.

Государственному налоговому комитету предписано принять "дорожную карту" по присоединению Узбекистана к автоматизированному обмену налоговой информацией между налоговыми администрациями стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

У председателя ГНК появится постоянный советник по вопросам сокращения теневой экономики в лице иностранного эксперта, отобранного на конкурсной основе.

В структуре Счетной палаты создается Сектор по сокращению теневого оборота в экономике и выявлению дополнительных источников доходов бюджета, в Министерстве экономического развития и сокращения бедности - Управление анализа теневой экономики, в ГНК - Департамент налогового контроля, в Министерстве финансов - отдел по организации работы по сокращению теневой экономики.

ГНК для ускорения и первичного дооснащения Центра обработки данных налоговых органов современным серверным оборудованием и программным обеспечением в 2020 году будет выделено до 100 млрд сумов за счет перевыполнения доходов госбюджета.

В документе отмечается, что с 1 ноября 2020 года персонал органов государственной налоговой службы будет сокращен на 1154 штатные единицы, или на 10%.

Что не вошло в указ
В середине октября "Газета.uz" рассказывала об опубликованном для обсуждения проекте данного указа. В подписанную версию документа не вошли предложения:

ограничение на посылки (с 1 января 2021 года предлагалось снизить норму беспошлинного ввоза курьерских посылок для граждан с 1000 долларов до 200 долларов и до 10 кг в квартал);
разрешение физическим лицам оказывать услуги такси;
запрет передвижения грузовых автомобилей (за исключением транзитных и импортных грузов, находящихся под таможенным контролем), без оформления электронных счетов-фактур, квитанций платежных терминалов и чеков онлайн-контрольно-кассовых машин на них;
включение в перечень дополнительных сведений, предоставляемых налоговым органам посредством межведомственного электронного взаимодействия, данных о депозитах, кредитах и движении денежных средств на банковских счетах юридических и физических лиц на основе автоматических электронных запросов налоговых органов.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604301600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Поездка А. Мамина в Акмолинскую область: инфраструктура, АПК, промышленность и туризм
- О ситуации на финансовом рынке
- Под председательством Кырымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Заработная плата в ІІI квартале 2020 года*
- Сенаторы обеспокоены безопасностью граждан на промышленных предприятиях
- Контроль или бесконтролье? Часть шестая. Прииртышье
- В Мажилисе обсудили развитие науки в посткризисный период
- Счетным комитетом установлены нарушения при реализации инфраструктурных проектов и антикризисных мероприятий в Нур-Султане
- Е. Тугжанов поручил принять ряд ограничительных мер с целью стабилизации эпидемиологической ситуации в ВКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  