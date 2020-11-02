Мирзиеев своим указом сократил в Узбе "теневую экономику". Навсегда!

10:20 02.11.2020

Подписан указ о сокращении теневой экономики. Главное

Указом президента определены меры по сокращению теневой экономики, преимущественно, в сферах торговли, общепита, услуг, автоперевозок и строительства. В нескольких ведомствах создадут подразделения для выявления дополнительных источников доходов бюджета, анализа теневой экономики и налогового контроля.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 30 октября подписал указ "Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов".



В документе отмечается, что экспертные оценки и опросы среди субъектов предпринимательства показали сохранение в экономике высокого уровня теневого оборота, особенно в сферах торговли и общественного питания, автоперевозок, строительства и ремонта жилья, оказания услуг по проживанию. Это ущемляет экономические интересы добросовестных предпринимателей и создает для них неравные условия для ведения бизнеса, говорится в указе.



Для сокращения уровня теневой экономики и создания равных конкурентных условий для осуществления предпринимательской деятельности с 1 января 2021 года устанавливается следующий порядок:



до 1 января 2022 года доходы субъектов малого предпринимательства в сфере общественного питания, полученные от физических лиц с применением банковских карт и бесконтактных платежей, не включаются в совокупный доход в целях обязательного перехода на уплату общеустановленных налогов;

ставка налога с оборота для лиц, занимающихся риэлторской деятельностью, снижается с 25% до 13%;

строительным организациям разрешается в срочном порядке нанимать работников без заключения договора с выплатой заработных плат наличными, объем которых не должен превышать 10% общего объема фонда оплаты труда за отчетный период (без учета суммы социального налога).

Стройорганизации наряду с обеспечением уплаты налога на доходы физических лиц и социального налога ежемесячно будут представлять в налоговые службы реестр нанятых без договора работников с указанием выплаченных им сумм.



Хозяйствующим субъектам разрешается приобретать товары (услуги) через корпоративные банковские карты без заключения договора, но с обязательным получением электронных счетов-фактур или чеков онлайн контрольно-кассовых машин.



До 1 января 2022 года налоговые органы уведомляют уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при президенте Узбекистана о назначении налогового аудита и проведении выездных проверок.



Указом создается Специальная комиссия по сокращению теневой экономики, которую возглавит вице-премьер по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров. Основными задачами комиссии определены:



создание условий для выхода бизнеса из "тени", мер по упрощению налогового режима, а также по расширению безналичных расчетов;

адаптация принимаемых нормативно-правовых актов к установившейся практике ведения бизнеса;

выявление и привлечение к ответственности физических и юридических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов;

координация деятельности по борьбе с теневой экономикой с организациями в сфере противодействия отмыванию денег и другие.

Специальной комиссии до 1 февраля 2021 года поручено разработать Стратегию по сокращению теневой экономики в 2021-2025 годах. Территориальные комиссии будут заниматься:



содействием предпринимателям в легализации бизнеса, получении необходимых разрешений;

борьбой с реализацией товаров, завезенных нелегально, или контрафактной продукцией, а также товаров, перемещаемых внутри страны без документов;

предотвращением осуществления предпринимательской деятельности без регистрации и сокрытия выручки, в первую очередь - за счет выявления фактов нелегального производства, реализации и хранения подакцизной продукции;

выявлением и пресечением фактов неформальной трудовой деятельности, в первую очередь - на объектах строительства и сферы услуг, а также выплаты заработной платы "в конвертах".

Центральному банку совместно с коммерческими банками в срок до 1 января 2021 года поручено внедрить технологии бесконтактной оплаты за товары и услуги, а также увеличить количество банкоматов и многофункциональных терминалов до 10 тысяч единиц.



Документом также утверждено проведение в 2020 году во всех регионах страны осуществленного в Ташкенте эксперимента по проведению чековых призовых игр на основании QR-кода либо фискальной отметки.



Государственному налоговому комитету предписано принять "дорожную карту" по присоединению Узбекистана к автоматизированному обмену налоговой информацией между налоговыми администрациями стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.



У председателя ГНК появится постоянный советник по вопросам сокращения теневой экономики в лице иностранного эксперта, отобранного на конкурсной основе.



В структуре Счетной палаты создается Сектор по сокращению теневого оборота в экономике и выявлению дополнительных источников доходов бюджета, в Министерстве экономического развития и сокращения бедности - Управление анализа теневой экономики, в ГНК - Департамент налогового контроля, в Министерстве финансов - отдел по организации работы по сокращению теневой экономики.



ГНК для ускорения и первичного дооснащения Центра обработки данных налоговых органов современным серверным оборудованием и программным обеспечением в 2020 году будет выделено до 100 млрд сумов за счет перевыполнения доходов госбюджета.



В документе отмечается, что с 1 ноября 2020 года персонал органов государственной налоговой службы будет сокращен на 1154 штатные единицы, или на 10%.



Что не вошло в указ

В середине октября "Газета.uz" рассказывала об опубликованном для обсуждения проекте данного указа. В подписанную версию документа не вошли предложения:



ограничение на посылки (с 1 января 2021 года предлагалось снизить норму беспошлинного ввоза курьерских посылок для граждан с 1000 долларов до 200 долларов и до 10 кг в квартал);

разрешение физическим лицам оказывать услуги такси;

запрет передвижения грузовых автомобилей (за исключением транзитных и импортных грузов, находящихся под таможенным контролем), без оформления электронных счетов-фактур, квитанций платежных терминалов и чеков онлайн-контрольно-кассовых машин на них;

включение в перечень дополнительных сведений, предоставляемых налоговым органам посредством межведомственного электронного взаимодействия, данных о депозитах, кредитах и движении денежных средств на банковских счетах юридических и физических лиц на основе автоматических электронных запросов налоговых органов.