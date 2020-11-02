Три митинга с трех сторон осадили Бишкекский "Дом правительства"

10:52 02.11.2020

2 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Три митинга у Дома правительства. Торговцам "Дордоя" обещают переговоры



Сотрудники милиции не разрешили торговцам "Дордоя" митинговать возле главного входа Дома правительства.



Митингующие направились к восточному входу здания. Они потребовали у охраны, чтобы представители кабмина вышли к участникам акции. "Когда-то нам пообещали решить вопрос с доставкой товара, мы поверили. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки", - говорят предприниматели.



Сотрудник охраны пообещал, что скоро к ним выйдет представитель правительства.



Фото 24.kg. Митингующие возле входа в Дом правительства

Ранее торговцы "Дордоя" заявили, что уже третий месяц не могут получить свой товар, который находится на кыргызско-китайской госгранице, а правительство не обращает на них внимания.