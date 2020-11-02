|Три митинга с трех сторон осадили Бишкекский "Дом правительства"
10:52 02.11.2020
2 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Три митинга у Дома правительства. Торговцам "Дордоя" обещают переговоры
Сотрудники милиции не разрешили торговцам "Дордоя" митинговать возле главного входа Дома правительства.
Митингующие направились к восточному входу здания. Они потребовали у охраны, чтобы представители кабмина вышли к участникам акции. "Когда-то нам пообещали решить вопрос с доставкой товара, мы поверили. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки", - говорят предприниматели.
Сотрудник охраны пообещал, что скоро к ним выйдет представитель правительства.
Фото 24.kg. Митингующие возле входа в Дом правительства
Ранее торговцы "Дордоя" заявили, что уже третий месяц не могут получить свой товар, который находится на кыргызско-китайской госгранице, а правительство не обращает на них внимания.