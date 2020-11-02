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Центральная Азия может превратиться в безжизненную пустыню - "царство мелких грызунов", - Карина Хорн
10:55 02.11.2020

31 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Анвар АБДУЛЛАЕВ

Ученые обнаружили, что 34 миллиона лет назад внезапное изменение климата привело к экологической катастрофе в Центральной Азии. Это событие навсегда изменило биологическое разнообразие в регионе. Обширные территории Монголии, Тибета и Северо-Западного Китая превратились в засушливые пустыни с небольшим растительным покровом. Эти земли оставались такими почти 20 миллионов лет. Авторы работы утверждают, что такой сюжет может вновь повториться в скором времени. Об этом сообщает издание "Популярная механика".

Засуха в регионе может навредить не только животным, которые зависят от определенных погодных условий, но и человеку, который ведет свое хозяйство, и привычной для него среде.

Изучив ископаемую пыльцу из Азии, специалисты пришли к выводу, что на протяжении многих миллионов лет регион был пустынным, а населяли его в основном мелкие грызуны. Ранее ученые считали, что этот регион практически всегда был покрыт лесами и только со временем тут появилась пара пустынь.

Однако авторы новой работы говорят, что состояние Центральной Азии сейчас - это, скорее, результат обратного действия, когда засушливые пустыни позеленели. Но существует опасность, что засушливые зоны этого региона вновь могут разрастись.

"Полученные результаты говорят о серьезных последствиях для будущего биоразнообразия, сельского хозяйства и благополучия человека в регионе, - комментирует Наташа Барболини, ведущий автор работы. - Факты из прошлого показывают нам, что Центральная Азия никогда не восстановит свое уникальное биологическое разнообразие, которое существовало еще до первого опустынивания, если пустыни продолжат расти".

Это исследование соответствует прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, показывающим, что Центральная Азия быстро становится одним из самых жарких и сухих мест на планете. Изменение климата, подобное тому, которое наблюдалось 34 миллиона лет назад, может вновь привести к необратимым изменениям экосистем и утрате биоразнообразия.

Карина Хорн, соавтор исследования, говорит: "Хотя некоторые из растений, которые когда-то доминировали, все еще существуют в регионе, они являются достаточно редкими. Это показывает, что быстрое изменение климата может привести к необратимому изменению популяций".

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604303700
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