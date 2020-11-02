"Инженер не может быть врачом, а учитель - финансистом". ВриоКырПрез Жапаров сформулировал основы новой кадровой политики в Киргизии

11:10 02.11.2020

30 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Садыр Жапаров выступает за кадровую реформу в Кыргызстане



Сегодня исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял директора Государственной кадровой службы Абдырахмана Маматалиева. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.



По его данным, Абдырахман Маматалиев рассказал о проблемах с отбором и расстановкой кадров в государственной службе.



Порядка 1 тысячи 200 должностей назначаются, минуя конкурс, что создает благоприятные условия для коррупции.



Садыр Жапаров отметил, что за 30 лет независимости страна погрязла в полном кадровом хаосе. На должности назначались люди по принципу родства и по партийной квоте, а не согласно квалификационным требованиям. Назначения проводились за закрытыми дверями, где на должность экономиста брали человека с гуманитарным образованием.



"Перед правительством и Государственной кадровой службой стоит задача - переформатировать всю систему государственного управления на принципах прозрачности и открытости, используя современные технологии. Необходимо провести серьезную кадровую реформу. Мы должны сократить количество министерств и ведомств до минимума. Полученное образование и опыт должны строго соответствовать занимаемой должности. Инженер не может быть врачом, а учитель - финансистом. Каждый должен приносить пользу на своем месте", - подчеркнул он.



Садыр Жапаров также заметил, что для очищения системы госуправления в кабмине создана комиссия. Она должна подготовить почву для притока чистых профессионалов на госслужбу. В каждом госоргане должны быть созданы специальные комиссии из числа профессионалов и ветеранов отрасли, независимых экспертов, которые должны провести отбор всех сотрудников ведомства на соответствие занимаемой должности при внимательном контроле со стороны общественности.



В завершение встречи Садыр Жапаров дал поручение директору ГКС разработать проект конкретных мероприятий по кадровой реформе, а также представить план оптимизации государственного управления.