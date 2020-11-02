Карантина будущего. Трамп объяснил, чем его Америка будет отличаться от Америки Джо Байдена

11:25 02.11.2020

Алексей Наумов, "Коммерсант", 2 ноября



Американский президент Дональд Трамп продолжает свое впечатляющее по размаху турне по США. В последние дни перед выборами он предлагает избирателям четкую альтернативу между своим видением США - крайне позитивным - и той Америкой, которую избирателю, по его мнению, предлагает демократ Джо Байден. Опросы по-прежнему свидетельствуют о предстоящем поражении республиканца, однако ряд социологов полагают: списывать его со счетов преждевременно.

Справедливый свободный рынок или авторитарный социализм; снижение налогов или удушающее налоговое ярмо; эффективная вакцина или серия убийственных карантинов; наконец, мощная индустрия или гибельное перетекание рабочих мест за рубеж - в последние дни предвыборной гонки Дональд Трамп отточил, заострил и отработал сравнения, которые он на бесконечных митингах предлагает избирателю.

"Эти выборы - выбор между депрессией Байдена или супервосстановлением Трампа. Это выбор между карантином Байдена или безопасной вакциной, которая положит конец эпидемии",- убеждал он собравшихся на одном из предвыборных митингов в штате Пенсильвания. По его словам, жизнь при президенте Байдене остановится практически полностью: "Не будет ни школьных уроков, ни свадеб, ни выпускных. Не будет Дня благодарения, не будет Рождества, не будет 4 июля! Байден превратит вашу жизнь в бесконечный кошмар смертоносных карантинов". По накалу речь была похожа на выступления господина Трампа четырехлетней давности, когда он вел страну к своей "революции снизу" - президент заверил собравшихся, что не сдастся под напором истеблишмента и политических воротил.

Президент выступал на фоне штаб-квартиры одного из отцов-основателей США Джорджа Вашингтона, которую тот занимал во время войны за независимость от Великобритании. "Это штат, где началась история американской независимости. Это штат, где была подписана американская конституция. Через три дня этот штат спасет американскую мечту. 3 ноября мы победим в Пенсильвании, мы получим еще четыре года в этом прекрасном Белом доме!" - обращался президент к ликующим сторонникам.

Исторические параллели - не единственная причина, почему глава государства оказался в Пенсильвании. Он делает ставку на штаты Ржавого пояса, которые помогли ему прийти к власти в 2016 году. Помимо Пенсильвании к ним относятся Висконсин и Мичиган - три этих штата выдвинулись в лидеры во времена промышленной революции, однако пришли в упадок после перехода в постиндустриальную эпоху

В период от начала минувших выходных до дня голосования 3 ноября господин Трамп запланировал проведение более десятка митингов для своих наиболее преданных сторонников. Времени на привлечение новых избирателей уже нет: сейчас президент действует в рамках привычной ему стратегии по разогреву энтузиазма своих "коренных" избирателей, тем более что, как показывает статистика, демократы уже могут похвастаться рекордными показателями по участникам досрочного голосования.



В воскресенье в программе президента было посещение трех южных "колеблющихся штатов" - Северной Каролины, Джорджии и Флориды, плюс Мичигана и Айовы, где разрыв между кандидатами также минимален. В понедельник глава государства вернется в Ржавый пояс. Он снова посетит Пенсильванию, откуда направится в Висконсин и снова в Мичиган.

А в это время демократы - сам Джо Байден и его бывший босс, экс-президент США Барак Обама - устраивали "автомобильные митинги" в Мичигане. Обращаясь к сидящим в машинах сторонникам, бывший президент пошутил, что Дональд Трамп в детстве был травмирован "низкой явкой" на свои дни рождения. Бывший вице-президент, в свою очередь, в шутку заметил, что в молодости вполне мог бы надавать тумаков нынешнему хозяину Белого дома. В понедельник господин Обама отправится в Джорджию и Южную Флориду.

По данным агрегатора предвыборных опросов RealClearPolitics, по общенациональной метрике преимущество господина Байдена составляет 7,8%, в "колеблющихся" штатах - 3,7%. За всю историю кампании 2020 года не было ни дня, когда республиканец обходил бы демократа по популярности. Тем не менее, как рассказал изданию Politico социолог Роберт Кахали из исследовательского центра Trafalgar Group, предсказавший победу господина Трампа в 2016 году, не нужно слишком доверять опросам, так как число "скромных" избирателей Дональда Трампа (скрывающих свои предпочтения) в этом году может оказаться значительным.

"Скрытых избирателей Трампа очень много. Победит ли Байден по числу проголосовавших? Вероятно, я не спорю. Но я думаю, что Трамп, возможно, победит по числу голосов выборщиков",- сказал журналистам господин Кахали. По его словам, исследователи поняли это, сравнивая результаты ответов на два вопроса: "За кого вы будете голосовать?" и "За кого, как вы думаете, будут голосовать ваши друзья и соседи?". Если по первому вопросу преимущество Джо Байдена около 10%, то по второму - лишь 5–6%.



Как показал опрос компании Gallup, 61% американцев - 89% демократов и 23% республиканцев - поддерживают отмену института коллегии выборщиков и переход к прямому голосованию избирателей. В беседе с "Ъ" директор Института социальных исследований университета Нью-Мексико Лонна Эткесон пояснила, что в подавляющем большинстве случаев результаты голосования избирателей и выборщиков совпадают. "Было лишь пять президентов, которые не выиграли по числу избирателей, но стали главами государств: Джон Куинси Адамс в 1824 году, Ратерфорд Хейс в 1876 году, Бенджамин Гаррисон в 1888 году, Джордж Буш-младший в 2000 году и Дональд Трамп в 2016 году",- заметила госпожа Эткесон.

Она рассказала, что пока процесс смены избирательных систем затормозился: чтобы он осуществился, соответствующий закон должен быть принят на уровне штатов, имеющих в нынешней системе более 270 голосов выборщиков. Пока же сторонники перехода к прямым выборам "набрали" лишь 190 голосов в 16 штатах - исключительно "демократических".



Тем не менее, по словам Лонны Эткесон, выборщики уже стали гораздо больше зависеть от воли народа: если поначалу их избирали выбранные людьми представители законодательных собраний штатов, то сейчас - напрямую избиратели. К тому же раньше выборщики имели право голосовать так, как им заблагорассудится,- по замыслу отцов-основателей, это делало президента независимым от других ветвей власти, а сейчас они "привязаны" к кандидату заранее, и случаи нарушения этой "привязанности" крайней редки, они никогда не оказывали влияние на итоговый результат.