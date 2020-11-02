"Чучка" и "Нажос"! По Киргизии прошли анти-макроновские акции и митинги

11:30 02.11.2020

ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГОРОДА КАРА-СУУ В ЧЕРНЫХ ХИДЖАБАХ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ

Автор - АКИpress Сегодня, 11:15

Turmush - Вчера, 1 ноября, в городе Кара-Суу Ошской области более 10 женщин провели пеший марш "Мы любим пророка Мухаммеда".

Об этом пишет корреспондент Turmush.

Женщина, участвующие в пешем марше, были одеты в черные хиджабы. В руках они несли плакаты с надписью "I love Muhammad", "Биз Мухаммед пайгамбарды сүйөбүз" ("Мы любим пророка Мухаммеда"), "Биз динге ишенген адамдардын диний сезимдеринин кордолушуна жол бербейбиз" (Мы не позволим оскорблять чувства верующих).

Пеший марш был направлен против президента Франции Эммануэля Макрона.



Turmush писал, что на стенах, дверях одной из мечетей города Ош повесили фотографии президента Франции Эммануэля Макрона. Люди написали на фотографиях следующие слова: "Чучка", "Нажос", "Дажжол". Также фотографии французского лидера наклеяны на пешеходных переходах по улицам Курманжан-Датка и А.Навои города Ош. Поверх фотографий отпечатки обуви.

Одни пользователи соцсетей из Оша разместили на своих страницах фото с надписью "BOYCOT FRANCE", а другие начали челлендж с надписью "I LOVE MUHAMMAD".

Кроме того в городе Жалал-Абад прошла акция против карикатур на пророка Мухамммеда и заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.

Возле здания драматического театра имени Барпы собрались примерно 20 человек. Они озвучили мнение, что за издевательство над религией Ислам виновные должны понести наказание. Среди собравшихся были женщины и несовершеннолетние дети. Они держали в руках листовки с надписями "Я люблю Ислам".



Ранее сообщалось, что в Париже убили учителя истории, который показывал студентам на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Отрезанную голову учителя показали в соцсетях, сказав, что убийство совершено за насмехательство над пророком Мухаммедом. Обращение было сделано президенту Франции. Позже президент Э.Макрон заявил, что высоко ценит секуляризм и не откажется от карикатур. В этой связи Турция, Иран и Ирак выразили недовольство французскому лидеру. Звучали призывы к мусульманским странам об объявлении бойкота французским товарам.



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1 ноября 20



В БИШКЕКЕ ПРОХОДИТ МИТИНГ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ ЭММАНУЭЛЯ МАКРОНА

Автор - АКИpress Вчера, 15:36

(АКИpress) – В Бишкеке проходит митинг против президента Франции Эммануэля Макрона.



Около 250 участников митинга недовольны антиисламскими высказываниями европейского политика.



Организатором акции является активист Абдулхамит. По его словам, акция проведена для того, чтобы озвучить требование.



"Президент Франции должен извинится перед мусульманами, которых он оскорбил. И наша власть, которую мы избирали, должна донести наше требование", - сказал он.



Перед митингующими также выступил экс-депутат Турсунбай Бакир уулу.



Он рассказал, что ни в одной стране глава государства не оскорблял религию Ислам.



"Есть выдающиеся писатели, ученые Франции, которые никогда не писали и не говорили про ислам плохо и не создавали карикатур. Если Э.Макрон уважал свой народ и интересы, то он не стал бы так делать", - сказал он.



Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна не откажется от свободы слова, включая карикатуры, вызвало антифранцузские протесты на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Заявление Макрона о политическом исламе было истолковано политиками, особенно президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, как "оскорбление ислама", и начался бойкот французской продукции, в основном в странах Ближнего Востока.



Акция в Бишкеке завершилась - участники пошли на дневной намаз.



Митинги в защиту Пророка также прошли в Оше и Жалал-Абаде.