 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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АзерТВ: В боях погиб замминистра обороны армянского Арцаха-Карабаха полковник Саркисян
21:18 02.11.2020

Trend/ - В ходе боевых действий уничтожен так называемый "заместитель министра обороны" незаконного режима в оккупированном Нагорном Карабахе, полковник Артур Саркисян, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Саркисян занимал эту т.н. "должность" с 4 июля 2020 года.

Источник - trend.az
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