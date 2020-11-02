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|АзерТВ: В боях погиб замминистра обороны армянского Арцаха-Карабаха полковник Саркисян
21:18 02.11.2020
Trend/ - В ходе боевых действий уничтожен так называемый "заместитель министра обороны" незаконного режима в оккупированном Нагорном Карабахе, полковник Артур Саркисян, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Саркисян занимал эту т.н. "должность" с 4 июля 2020 года.