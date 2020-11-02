В Киргизии не могут поймать куда-то пропавших экс-МВД Джунушалиева и экс-главу ГКНБ Опумбаева

22:26 02.11.2020

Бывшие главы ГКНБ и МВД разыскиваются - Садыр Жапаров.



Садыр Жапаров заявил, что виновные в столкновениях милиции и народа будут наказаны, в том числе те, кто отдавал приказы силовикам.



БИШКЕК, 2 ноя - Sputnik. Бывшие глава ГКНБ Орозбек Опумбаев и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев разыскиваются, заявил исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров.



На встрече с жителями Баткенской области Жапарова спросили, кто ответит за смерть 19-летнего Умутбека Алтынбек уулу во время событий 5-6 октября. И. о. президента заверил, что виновные будут привлечены к ответственности.



"Опумбаев и Джунушалиев разыскиваются, данных о них нет. Те, кто дал приказ и виновен в столкновениях милиции и народа, будут наказаны", - пообещал он.



Пострадавший на митинге в Бишкеке пришел в себя после месяца комы. Фото



В Минздраве ранее напомнили, что после столкновений граждан и силовиков 5-6 октября за помощью в больницы обратились 1 250 человек, 279 были госпитализированы. Один человек погиб.