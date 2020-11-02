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В Киргизии не могут поймать куда-то пропавших экс-МВД Джунушалиева и экс-главу ГКНБ Опумбаева
22:26 02.11.2020

Бывшие главы ГКНБ и МВД разыскиваются - Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров заявил, что виновные в столкновениях милиции и народа будут наказаны, в том числе те, кто отдавал приказы силовикам.

БИШКЕК, 2 ноя - Sputnik. Бывшие глава ГКНБ Орозбек Опумбаев и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев разыскиваются, заявил исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров.

На встрече с жителями Баткенской области Жапарова спросили, кто ответит за смерть 19-летнего Умутбека Алтынбек уулу во время событий 5-6 октября. И. о. президента заверил, что виновные будут привлечены к ответственности.

"Опумбаев и Джунушалиев разыскиваются, данных о них нет. Те, кто дал приказ и виновен в столкновениях милиции и народа, будут наказаны", - пообещал он.

Пострадавший на митинге в Бишкеке пришел в себя после месяца комы. Фото

В Минздраве ранее напомнили, что после столкновений граждан и силовиков 5-6 октября за помощью в больницы обратились 1 250 человек, 279 были госпитализированы. Один человек погиб.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputnik.kg
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