Малодушное большинство. Америка у крутого перелома, - Ю.Загоскин

00:38 03.11.2020 ЮРИЙ ЗАГОСКИН | 02.11.2020 |



Майкл Мур, известный своим непоколебимым либерализмом американский кинорежиссер, предсказавший в 2016 году приход в Белый дом Дональда Трампа, в 2020 году советует не торопиться с преждевременными, по его мнению, торжествами по случаю грядущей победы Джо Байдена.



Во всяком случае, 29 октября, меньше чем за неделю до условного ноябрьского дня выборов (условного, потому что выборы уже, как известно, начались в "почтовом формате" и в них приняло участие более 70 миллионов столь же условных избирателей, да и продолжатся они в некоторых штатах и после 3 ноября), Мур забил тревогу. Режиссер предположил, что социологические опросы, согласно которым Байден уверенно опережает Трампа, не вполне точны. И не потому, что социологи вместе со всеми главными СМИ США – от "Нью-Йорк Таймс" до "Фейсбука" и обратно – прогнозируют исключительно в пользу Сонного Джо.



В интервью компании Hill.TV Мур сказал: "Голосование за Трампа всегда недооценивается. Дело в том, что избиратель его сугубо подозрительно относится к "глубинному государству", которое в лице наемного социолога звонит им по телефону и интересуется, за кого они намерены проголосовать".



Майкл Мур терпеть не может Трампа, равно и всего того, что можно определить как "трампизм", но головы не теряет. Правда состоит в том, что в дивном новом американском мире большая часть его обитателей опасается публично признаваться в своей поддержке действующего президента. Люди не хотят лишних неприятностей и стычек. А потому не говорят правду социологам. И их можно понять.



"История дает нам множество примеров, когда массы делали вид, будто бы поддерживают режим, правящую партию или некоего тирана. То, что мы наблюдаем сегодня на Западе, есть нечто противоположное. Основная часть общества на самом деле боится "прогрессивной" оппозиции: тех, кто стремится "освободить" их от "крипто-фашистских" правителей во имя "либеральных ценностей" и "свободы". Американцы не боятся Трампа, не боятся его партии, спецслужб, будь то АНБ, ФБР или ЦРУ. На самом деле они боятся "прогрессивных" гигантов социальных сетей и их новых "стандартов сообщества". В США большая часть основных средств массовой информации не стесняется проявлять односторонний подход и открыто лишает нас доступа к новостям, которые могут представить кандидата в президенты (то есть Джо Байдена. – Ю.З.) в невыгодном свете. В особенности вызывает тревогу то, что многие американцы, похоже, опасаются оппозиции и ее власти над ними. В Америке, как и в Англии, оппозиция обратилась в темную авторитарную силу".



Эти слова принадлежат израильско-британскому джазовому музыканту, писателю и политическому аналитику Гиладу Ацмону.



Следует, впрочем, учесть, что перечисленные Ацмоном компетентные органы вместе с прочими подобными институциями, совокупно с военной верхушкой, демонстративно отказывают в поддержке своему Верховному главнокомандующему – президенту Дональду Трампу. Это обстоятельство неуклонно превращает несущие элементы государственной структуры в часть определенной политической, если угодно, партийной организации. В России нечто подобное однажды уже было: в феврале 1917 года. Но можно ли сказать, что США близки к настоящей гражданской войне? Сомнения остаются. Для этого необходима готовность к столкновению по меньшей мере двух сторон.



Джулиан Ассанж.



Фото: REUTERS Brendan McDermid



Покуда от Нью-Йорка до Чикаго, от Лос-Анжелеса до Филадельфии мы видим профессионально организованные, наверняка оплаченные группы поджигателей, уличных грабителей и погромщиков, жизнерадостно и уверенно разбивающих витрины магазинов и выносящих оттуда плазменные телевизоры, кроссовки и другие полезные предметы. Всякий, кто знаком с возможностями и совсем недавней повседневной практикой американской полиции, знает: для усмирения всей этой борьбы за права фартового человека потребовался бы один залп поверх голов, в редких случаях еще один – на поражение. Если этого не происходит, значит, полиции были даны строжайшие, вполне определенные указания. Скажем, в Филадельфии полицейские застрелили безумца, который угрожал им ножом. "Брось нож!!!" – было повторено по меньшей мере дважды. Тогда в городе и начались грабежи. Добавим, что нам неведомо число полицейских, пострадавших от рук отважных свободолюбцев. Еще на исходе лета то там, то сям назывались по меньшей мере десятки убитых. Однако этому нет ни подтверждений, ни опровержений.



Перед нами лишь одна отмобилизованная сторона-участница постулируемого гражданского конфликта. А где же ее противники? Где "белые супрематисты-расисты"?



Попробуем их разыскать.



1 октября без особой помпы весьма значимое издание Politico опубликовало достаточно необычный аналитический обзор под названием "Американцы все больше верят, что насилие оправдано в случае победы другой стороны". Его авторы – старшие научные сотрудники и профессора в области "политической коммуникации", государственного управления и проч. из солиднейших исследовательских институтов и университетов.



Главные выводы специалистов представлены на графике:



Итак, еще в ноябре 2017 года всего 8% демократов и республиканцев считали законным использование насилия для достижения своих политических целей. Примечательно, что республиканцы вровень с демократами. Вопреки тому, как они воспринимаются условными "левыми", консерваторы, получается, особо не спешат принимать идею насилия или каких-либо карательных мер против своих оппонентов. Почти год спустя, в октябре 2018-го, процент демократов, склонных попустительствать насилию, подскочил до 13. В этот момент для них стало очевидным, что результаты выборов 2016 года не будут отменены, хотя многие все еще надеялись, что Роберт Мюллер вот-вот разоблачит Трампа в качестве "агента Путина". Консерваторы отставали: из их числа к насилию склонялись лишь 11%. Однако то были времена доковидные, сейчас нас в другую эпоху затаскивают, а тогда о BLM знали только их спонсоры и заинтересованные специалисты в области "цветных революций".



К июню текущего года процент сторонников насилия в политической борьбе увеличился вдвое. Теперь и демократы, и республиканцы в равной степени готовы были приступить к сносу голов: таковых стало по 30% с каждой стороны. К 1 сентября 2020 г. процент либералов, готовых физически давить оппонентов, вырос до 33%. Республиканцы дали в ответ 36%, впервые обогнав соперников-демократов. Погрешность сентябрьского опроса составляет 2,0 процентных пункта. Как бы мы ни оценивали эти цифры, результат исследования, если он верен, говорит сам за себя.



Однако прошло менее полутора месяцев, и жизнь подвергла выводы ученых социологов серьезному испытанию на прочность.

В солнечный субботний полдень 10 октября, после встречи с патриотами-ветеранами в Денвере, штат Колорадо, организованной, дабы продемонстрировать гордость за Америку, сотни (не более того) участников мероприятия покинули парк, где оно проводилось. Были ветераны, что прибыли на инвалидных колясках. Развевались флаги Old Glory, многие были в шляпах с написью MAGA (аббревиатура трамповского лозунга "Сделаем Америку Снова Великой".



Особо отметим, что устроители демонстрации были хорошо подготовлены к защите своих сторонников, если такая защита потребуется. В свою чередь, полиция Денвера и заместители шерифа тамошнего округа следили за порядком.



Когда последняя группа участников встречи направлялась к своим машинам, известный денверский темнокожий активист-профессионал, облаченный в футболку с надписью Black Guns Matter ("Черные Ружья Значимы" вместо "Черные Жизни"), затеял словесную перепалку с 49-летним ветераном, отцом двоих детей Ли Келтнером. А рядом с ними о чем-то негромко переговаривались двое местных "антитрампистов": некто по имени Мэтью Доллофф и сотрудник филиала телекомпании NBC, работаюший для денверского канала 9 News, по имени Зак (Захария) Ньюман. Фотографы и видеооператоры засняли момент, когда Доллофф передал свой мобильный телефон Ньюману.



Далее мы видим, как оппонент, изо всех сил пытающийся перейти к кулачному бою, буквально заставляет Келтнера использовать баллончик с репеллентом, который он держал в руке. Келтнер на силовую провокацию не поддался и буквально через несколько секунд отошел от разбушевавшегося активиста. Тогда в одно мгновение Доллофф схватил ветерана за грудки, и Келтнер ударил нападающего ладонью по лицу. В этот момент Доллофф выхватил пистолет и выстрелил Келтнеру в лицо, убив его наповал.



Любопытно, что Ньюман наблюдал за происходящим, не ведя сьемки. А ведь он был там, выполняя задание для для телеканала 9 News.



Доллофф находился под следствием по делу об убийстве. Ньюмана задержали, но вскоре отпустили. Как продвигается расследование – неизвестно.



Произошедшее представляется крайне странным и зловещим. По мнению неангажированных журналистов, речь идет о наглом, хладнокровном медиаполитическом убийстве. "Удивлен, что убийца вообще был арестован в Америке", – написал в комментах к заметке о денверском убийстве один из читателей.



Вопросов достаточно. Сейчас нас занимает наиболее существенный из них: почему смолчали будто бы подготовленные к обороне ветераны и прочие участники мероприятия, ставшие свидетелями убийства их собрата? Молчание стеснительных и робких тайных сторонников Трампа все больше напоминает молчание ягнят. Такое проявление "отрицательной агрессивности" вызывает оторопь.



Мы не знаем, кто наберет большинство голосов на президентских выборах в США. И вполне вероятно, что имя действительного победителя никогда не станет известным, а малодушное большинство не станет упорствовать и все примет.



Впрочем, для нас это не столь существенно: политика США в отношении России качественно не менялась по крайности со времени русско-японской войны 1904-1905 годов. В ней, разумеется, были свои тактические приливы-отливы, но на протяжении чуть ли не 120 лет стратегическая основа ее неукоснительно сводилась и сводится к одному: к геополитической триаде "сдерживание-отбрасывание-расчленение".



Тех Соединенных Североамериканских Штатов, которым наше Отечество приходило на выручку дважды, в ходе их войны за независимость и в ходе их Первой гражданской войны, – тех САСШ больше нет. Достойно сожаления. Однако что поделаешь? Источник - fondsk.ru

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