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Европа как цивилизация хлопочет о своих похоронах, - Е.Пустовойтова
00:39 03.11.2020

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 01.11.2020

Остров Лесбос – образчик европейского будущего?

Недавно Еврокомиссия (ЕК) призвала срочно собраться на встречу представителей Frontex (Европейская служба пограничной и береговой охраны, защищающая от нелегалов Шенгенскую зону в Европе), обвинив эту службу в том, что она действует противозаконно, принуждая иммигрантов возвращаться туда, откуда они прибыли.

Беженцы идут лавиной в Европу

Начиная с апреля, минимум шесть раз в Эгейском море, на границе между Турцией и Грецией, пограничники принуждали лодки с иммигрантами возвращаться в турецкие воды. Впрочем, ЕК использовала данные по иммиграции 2016 года, когда в Европу вломились 1,3 миллиона беженцев в дополнение к 511 тысячам нелегалов, пересекших границы тайком. 40 процентам вновь официально прибывших иммигрантов было отказано в визе уже при первом рассмотрении.

Служба Frontex отвергла обвинения, заявив, что пограничники защищают фундаментальные права иммигрантов, а не возвращают их назад. В прошлом году из 714 200 "понаехавших" статус беженца получили 295 800 человек. Не менее 400 тысяч прошлогодних фиктивных беженцев должны были отправиться восвояси. К ним следует добавить еще 735 835, уже находящихся в Европе нелегально.

Европарламент считает, что "быть нелегалом может означать, что человек не зарегистрировался должным образом или государство ЕС еще рассматривает его ходатайство о представлении убежища. Это само по себе не значит, что он может быть выслан из Евросоюза". Положим. Однако, по данным британского Chatham House, в 2018 году вернулись из Европы на родину лишь 35,6 процента нелегалов. В прошлом году – 31,5. Остальных Европа, так сказать, ассимилировала: они пополняют армию работников, "на все согласных", криминальную среду, иммигрантские трущобы вроде лагеря Мориа на греческом острове Лесбос. Этот остров стал источником уголовщины и заразы, угрожающих всей Европе. 13 тысяч беглецов из стран Азии и Африки превратили лагерь на Лесбосе в свалку мусора и нечистот, потом подожгли его. Чем не образчик будущего Европы?

Мориа

Приведу один известный мне пример спасения правительством народа своей страны от нашествия иммигрантов. В 1901 году под давлением улиц, на которых начались массовые избиения китайцев австралийцами, парламент Австралии принял Акт ограничения иммиграции (Immigration Restriction Act), ограничивавший в правах иммигрантов из неевропейских государств, в основном китайцев. В соответствии с Актом, среди других критериев отбора работникам иммиграционных служб было дано право проводить диктант из 50 слов на любом европейском языке, чтобы решить, может ли кандидат получить право на въезд в страну или его нужно депортировать. Впоследствии эту практику назвали "белой Австралией", но так или иначе она более 40 лет, до конца Второй мировой войны, обеспечивала внутреннее спокойствие и промышленный бум Зеленого континента, несмотря на отсутствие дешевой рабочей силы из Китая.

Равенство прав и свобод между людьми выстрадано европейцами и вросло в их философию. Нравится такое равенство и тем, кто палец о палец не ударил, чтобы эти права и свободы утвердить. Однако афро-азиаты рвутся через границы не для того, чтобы послужить Европе с ее культурой, правилами и свободами, а чтобы вкусить высокое материальное благополучие, получить от социального пирога ЕС то, что полагается среднему европейцу, создавшему Европу такой, какая она есть. И логично, если права и свободы иммигранта будут заканчиваться там, где начинаются права и свободы коренных европейцев, обустроивших свою родину. Власть, которая этого не понимает, рискует стать в глазах народа антинародной. Австралия в самом начале XX века это поняла. Германия, как и Евросоюз в целом, еще не поняли. Если не поймут и дальше, порядок и образ жизни, созданные европейцами за две сотни лет, начнет утверждать улица.

На границе с Венгрией

Казалось бы, все просто: введите запрет на прием иммигрантов в собственной стране, оставив им возможность подавать заявления на миграцию в консульских службах своих посольств. Там сделают это с учетом всех характеристик заявителя. А чтоб неповадно было лазать через границы без спроса, ловите и отправляйте лазутчиков назад без разговоров. Иначе европейцами война за Европу будет проиграна.

В Брюсселе разрабатывается сейчас новый Пакт о миграции и убежище, который должен послужить основой для компромисса в Евросоюзе: между югом (Грецией и Италией, куда прибывает основная часть иммигрантов) и севером (Венгрией и Польшей, которые отказываются иммигрантов принимать вопреки законодательству ЕС). Что нового Брюссель предлагает Европе? Ответ таков: укрепление права мигрантов на воссоединение семей; введение нового механизма мониторинга нарушений прав человека (иммигранта); возложение на государства, отказывающие в приеме иммигрантов (Венгрия, Польша), обязанности финансировать возвращение липовых беженцев домой. Проще говоря, тем странам-членам ЕС, которые не хотят принимать у себя беженцев, предлагается заняться выметанием нелегалов и еще за это платить.

В Европарламенте состязания в красноречии при дебатах по новому Пакту о миграции и убежище будут долгими и мрачными. Как на похоронах, которые еврочиновники готовят Европе.

Источник - fondsk.ru
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