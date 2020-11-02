Выбрали предательство – получили войну. Заметки о ситуации в Армении, - А.Селиванов

00:43 03.11.2020

Алексей Селиванов

02.11.2020

Выбрали предательство – получили войну

"Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор". Говорят, так сказал Уинстон Черчилль, узнав о Мюнхенском сговоре. Позор бывает разнообразным. Один из ютуб-каналов опубликовал видео, на котором армянские ополченцы отказываются слушать своего командира, бросают позиции и уходят в тыл со словами "армянский народ предали"...



И действительно, армянский народ предали. Только предали его не сейчас. Его предали раньше, согласившись на строительство в Ереване огромного американского посольства – целой военной базы.



Известно, что американцы переносят свои посольства в укрепленные сооружения накануне того, как будут проводить в стране государственный переворот.



И государственный переворот состоялся. В 2018 году кресло премьер-министра Армении занял соросовский ставленник Никол Пашинян. Но, знаете, предательство – это не сам факт выхода людей на улицы. Не участие в демонстрациях. Предательство – это выходить на эти демонстрации с антироссийскими лозунгами. "Долой российскую оккупацию", "нет Российской империи". Напомню, что именно Российская, и именно империя спасла армян от самого масштабного в их истории геноцида, когда император Николай II принял решение, мгновенно воплощенное в жизнь имперскими служащими.



Стоит отметить, что лозунги "ереванского майдана" были написаны не на армянском языке. И не на русском (а ведь, казалось бы, они должны были быть адресованы России!). Лозунги эти были написаны по-английски. Так вот, предатели – это те, кто с такими лозунгами выходил. И те, кто усадил в премьерское кресло Никола Пашиняна. Они и предали армянский народ. Выбрали предательство – получили войну. Совсем, как на Украине.



Именно Пашинян сменил трех руководителей армянской разведки на американских марионеток. Именно Пашинян за последний год массово увольнял офицеров, которые закончили российские военные академии. Именно Пашинян и его команда свернули все контакты армянской и российской разведок.



И вот, сегодня из Армении снова раздаются антироссийские крики. Некоторые договаривается уже до того, что Крым – не Россия и не Украина. А "морская Армения".



Армянские друзья! Разберитесь, пожалуйста, со своими предателями. Русские спасали вас, и не раз. Но для того, чтобы русским захотелось вас спасти, прекратите их хотя бы ненавидеть.