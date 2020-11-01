 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нападение на Кабульский университет: 22 погибших, более 20 раненых
06:24 03.11.2020

Силы безопасности час вели бой с нападавшими

По меньшей мере 22 человека погибли и еще 22 получили ранения, когда вооруженные боевики в понедельник напали на студенческий городок Кабульского университета. Силы безопасности вступили с ними в бой, который закончился через несколько часов, после того как, по словам представителя министерства внутренних дел Афганистана, трое нападавших были убиты.

Нападение началось в момент, когда на кампус должны были прибыть правительственные чиновники на открытие иранской книжной ярмарки.

Группировка "Исламское государство" (в РФ признана террористической организацией и запрещена) спустя несколько часов в своем телеграм-канале взяла на себя ответственность за это нападение, заявив, что мишенью его стал "выпуск судей и следователей, работающих на отступническое афганское правительство".

В последнее время боевики "Исламского государства" часто избирают объектами своих нападений образовательные учреждения Афганистана. Так, во время нападения на образовательный центр в Кабуле в прошлом месяце было убито 24 человека. ИГ взяло на себя ответственность и за нападение 2018 года перед зданием Кабульского университета, в результате которого погибли десятки людей.

Движение Талибан отрицает свою причастность к нападению и осудило его.

На видео, снятом во время нападения на студенческий городок, студенты в панике разбегаются под звуки выстрелов, некоторые пытаются перелезть через стену, чтобы спастись.

"Они стреляли в любого студента, который попадался им на глаза, даже в тех, кто пытался убежать", - рассказал журналистам свидетель нападения Фатулла Моради.

"Мы были до смерти напуганы, мы думали, что пришел наш последний день,- добавляет 23-летний студент Файдун Ахмади, который был в аудитории, когда началась стрельба. - Юноши и девушки плакали, молились и звали на помощь".

Ахмади и его однокурсники два часа ждали, пока их спасут.

Несмотря на мирные переговоры, которое ведет правительство с представителями талибов в Катаре, насилие в Афганистане в последнее время лишь растет.

Источник - BBC
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