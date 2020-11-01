 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Подмосковье убит из арбалета в бане владелец ООО "Мясная империя" Маругов. Есть в деле и кыргызский след
07:56 03.11.2020

В Подмосковье убит бизнесмен, в гибели сына которого обвиняли кыргызстанца
810 003 ноября 2020 00:21 - Евгений Денисенко
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В Подмосковье убит бизнесмен, в гибели сына которого обвиняли кыргызстанца

Ночью 2 ноября в Подмосковье из арбалета был застрелен владелец ООО "Мясная империя" Владимир Маругов. Прошлогодним летом в аварии погиб его сын, в случившемся обвинили другого участника этого ДТП – таксиста из Кыргызстана Исламбека Акбарова.

Как сообщают российские СМИ, Владимир Маругов сколотил состояние, став владельцем нескольких прибыльных предприятий, в числе которых - ООО "Строй-проект", "МПК "Мясная империя", "МПК "Озерецкие колбасы", "СК Теплосеть" и ЗАО "Наска". Именно за работу в сфере мясопроизводства Маругов получил звание "мясного короля".

Согласно данным правоохранительных органов, Маругов был убит в особняке своего отчима в Подмосковье. Двое неизвестных проникли в коттедж, а именно в баню, где предприниматель был с гражданской супругой, и выстрелили в него из арбалета. Женщина сумела выскочить в окно и вызвать полицию от соседей. Около 22:30 в той же деревне сотрудники полиции заметили подозрительную иномарку, номера которой были прикрыты пленкой, и стали преследовать ее. Но преступники бросили машину и скрылись в лесу. В салоне оперативники нашли арбалет.

По словам матери бизнесмена, к настоящему моменту убийц сына уже задержали. Предварительная версия преступления - попытка ограбления, к которой причастны сотрудники предприятия Маругова.

В прошлом году семья Маруговых уже пережила трагедию. Старший сын бизнесмена Александр погиб в аварии, которая произошла 7 июля ночью в Москве. 25-летний Александр мчался на большой скорости на мотоцикле и врезался в машину такси, поворачивавшую с шоссе. За рулем такси находился 23-летний приезжий из КР Исламбек Акбаров, до этого лишь год занимавшийся в российской столице частным извозом. Маругов-младший не успел проскочить светофор в тот момент, когда наперерез ему на зеленый свет уже тронулось такси. Его водителя первоначально обвиняли в том, что он не оценил обстоятельства при повороте. Потребовалось тщательное расследование всех обстоятельств, проведение различных экспертиз.

Это ДТП оказалось резонансным дважды. В первый раз - по факту случившегося в ночь на 8 июля 2019 года. Вторично общественный интерес к этой истории вспыхнул после посвященного ей сентябрьского выпуска телепрограммы "Прямой эфир" на канале "Россия–1". Ведущий программы Андрей Малахов предположил чуть ли не намеренный наезд на сына российского миллиардера, допустил некорректные высказывания в адрес кыргызстанца. Это вызвало возмущение многих соотечественников Акбарова, о чем они и заявили публично, через соцсети.

В результате в МИД Кыргызстана был вызван советник–посланник посольства РФ в КР, отреагировали на инцидент и в МИД России. И в одной из последующих программ Малахов обратился к кыргызстанцам с извинением на кыргызском языке: "Кечирип коюнуздар!". "В этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын... Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще - за справедливость и свободу слова", - заявил телеведущий. Он принес извинения и сотрудникам посольства, побывав у них вместе с руководителем дирекции международных отношений ВГТРК Петром Федоровым.

Посольство КР в РФ, кыргызская диаспора в Москве ходатайствовали о объективном вынесении приговора Акбарову, настаивая на том, что он невиновен и совершал маневр в допустимых пределах. Не добивалась наказания кыргызстанцу и мать Александра Маругова Татьяна (она была в разводе с Маруговым-старшим, их общий сын оставался с ней). В своем встречном заявлении она сообщила, что не имеет претензий к таксисту, который к тому же вместе с близкими возместил затраты на надгробный памятник, отчасти - на похороны. И попросила суд отпустить Акбарова. В итоге спустя некоторое время, после подачи защитой апелляционной жалобы на вердикт первичной судебной инстанции, так оно и произошло.

Источник - vb.kg
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