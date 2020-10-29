Украденные 8 лет: Почему премьер-президент Жапаров едет "мимо трассы"? - "ОР"

08:40 03.11.2020 Украденные 8 лет: Почему премьер-президент едет "мимо трассы"?

Знаете, что меня больше всего удивило во внезапном восхождении Садыра Жапарова? Не то, как активны и подготовлены оказались его сторонники. Не то, как легко уступили его оппоненты. Это было неожиданно, но не то чтобы совсем нелогично. Молодые лидеры к власти были не готовы, старые – слишком дискредитированы и разрознены. На этом фоне выиграли наиболее настойчивые и заряженные. Основной парадокс заключался в другом.



Садыр Жапаров очень долго отсутствовал и должен был быть не "в теме". Объясню, что имею в виду. С 2012 года, когда его, Таланта Мамытова и Камчибека Ташиева задержали после неудачного набега на "Белый дом", он все время находился либо в заключении, либо за границей. Это целых восемь лет. Учитывая темп политического процесса в Кыргызстане, это очень долго. Какую роль это играет? Достаточно важную.



Политика не ограничивается наблюдением за процессом. Для того чтобы быть в форме и "в теме", необходимо как-либо участвовать в нем. Общаться и присутствовать среди тех, кто "делает" повестку или подстраивается под нее. Регулярно встречаться с населением, чтобы лично оценивать его реакцию и отношение к тем или иным проблемам, событиям, персонам. Необходимо находиться в "теле" общества. Потому что, оценивая его температуру и настроение с расстояния, легко ошибиться в диагнозе.



В этом смысле Садыр Жапаров слишком надолго выпал из процесса и находился на политической "удаленке". О ситуации в стране он мог судить только опосредованно – либо по общению с мигрантами (в период нахождения за границей), либо по рассказам и комментариям родственников, друзей, соратников (когда находился в заключении). Плюс, разумеется, СМИ и соцсети. Но это не то же самое, что находиться в процессе, воспринимать и анализировать атмосферу непосредственно. Для сравнения, Омурбек Бабанов выпал из процесса за намного меньший период времени. И, вернувшись, не смог с ходу "оседлать волну".



После освобождения Жапарова затянул политический процесс, и у него не было времени на синхронизацию со средней температурой по стране. Поэтому меня удивило, как ему удалось без срывов выдержать тот бешеный темп, который ожидал его на воле. Встречи с политиками, переговоры и заседания с депутатами, выступления перед сторонниками на площади. И жесткая, бескомпромиссная борьба. Без раскачки, без паузы на адаптацию и подготовку. Как говорится, "с корабля на бал". Поразительно, как он все это выдержал. Надо отдать должное.



Но значит ли это, что политическая акклиматизация успешно пройдена? Нет, не значит. Больше того, именно теперь становится заметно, насколько сильно премьер-президент не "в теме". Судите сами. В кадровой политике нашествие персон из периода до 2010 года. Нариман Тулеев, Бактыбек Сыдыков, Бектур Зулпуев, Акылбек Жапаров, Камчибек Ташиев. И если фигура последнего понятна из логики партийной солидарности и дружеских отношений, то появление остальных выглядит как запоздалая Реставрация либо диковинный анахронизм. А идея возвращения к одномандатным округам после 10 лет партийных выборов? Что это такое? А идея президентской республики, которую никто всерьез не обсуждает, даже не помню, сколько лет? А экономическая амнистия/легализация, идею которой госаппарат готовил в далеком 2009 году? Такое ощущение, как будто кто-то пытается отмотать историю на десять-двенадцать лет назад и вернуть нас в позднебакиевский период. К тогдашней повестке, к давно устаревшим кадрам, схемам и рецептам…



В октябре 2020 года Садыр Жапаров, благодаря невероятному везению и феноменальному стечению обстоятельств, "оседлал волну". Но значит ли это, что он "в теме"? Похоже, что нет. Он отсутствовал целых восемь лет, а наше общество всего лишь за девять месяцев этого года пережило целый калейдоскоп ситуаций, событий, процессов. И бурю эмоций. Карантин. Коронавирус. Реакции. Революция. В стране появились новые герои ("болконские", волонтеры, врачи, дружинники, Сыймык, Тилек и т.д.) и антигерои (прежде всего, политическая элита старого разлива). И, разумеется, фактор молодежи. Очень разнообразной, но все более настойчивой и требовательной. И если Жапаров понимает под молодежью только тех активистов, которые участвовали в митингах за его освобождение, то это очень узкий подход. Новая волна намного шире и глубже. То же самое с политиками. Те, кого он лично знает и кому более-менее доверяет, сами уже далеко не в тренде. Многое изменилось…



Партии уже не так слабы и аморфны, как это было в 2012 году. Они еще далеки от совершенства, но уже и не так беззащитны. Появились партийные лидеры, организаторы, финансисты.



Общество стало требовательнее. Теперь оно под лупой разглядывает каждого, кто решил стать лидером страны. И тех, кто рядом с ним. И тех, неподалеку. Высказывания. Одежду. Жилье. Авто. Связи. Биографии. Фотографии. Видеозаписи разных лет…



Масс-медиа, соцсети и мессенджеры формируют общественное мнение и влияют на государство так существенно, как акаевским и бакиевским госканалам даже не снилось.



Административный ресурс не играет той роли, какую имел некогда. Теперь даже партии и кандидаты от власти ходят к местным лидерам и избирателям только с наличными "агитматериалами".



Политики, которые восемь лет назад были законодателями мод или признанными экспертами, сегодня рискуют на дебатах нахватать публичных "оплеух" от ребят/девчат, которые даже младше, чем их собственные дети…



Это другая страна. Мягко выражаясь, немного не та, которая была в 2012 году. Тема другая. Повестка – тоже. Конституционная реформа – это "отстой" из прошлого десятилетия. Игрушка для "папиков". Темы нынешнего дня: Экономика. Образование. Медицина. Технологии. Какие округа? Какие "туркменистаны"? Вы о чем, вообще? Это 2020-й!



Прямо сейчас проблемой Садыра Жапарова является избыток "ястребов" в его команде. В политике этим термином обозначают членов партии или движения, которые склонны к жестким методам и радикальным рецептам. Их антиподы, которых именуют "голубями", как правило, выступают за политику переговоров, согласований и компромиссных решений. И хотя у ястребов свои плюсы, все хорошо в меру и к месту. Они были весьма кстати на площади, но на "седьмом этаже" создают предпосылки для расшатывания ситуации и падения вниз. Тем более что их хищные повадки и непомерные аппетиты пробуждают в обществе такие влиятельные мотивы объединения и сопротивления, как инстинкты самосохранения и ответной реакции.



Советники вряд ли дадут премьер-президенту подобный расклад. Это не в их интересах, так как многие из них сами являются пережитком ушедшей эпохи. Поэтому они скорее будут внушать ему страх перед современностью и будущим, чем позволят вытеснить себя с политической арены. Им выгоднее забивать его голову своими архаичными идеями, чем адаптировать своего патрона к нынешним реалиям, в которых именно они и окажутся "лишними".



Что до самого Садыра Жапарова, то его долгое отсутствие и связанное с этим выпадение из "темы" – это не его вина. Это его беда. Его слабое место. Это было заметно уже весной 2017-го, когда он неправильно оценил ситуацию и решил вернуться, рассчитывая на зрелость протестного потенциала и массовую поддержку населения. Со стороны (из-за границы) режим Атамбаева выглядел слабым, хотя по факту находился в самом расцвете сил. За ту ошибку Жапаров поплатился новым арестом и заключением. А учитывая, сколько полномочий в его руках теперь, не хотелось бы, чтобы он еще раз неверно оценил ситуацию в стране. Ему нужно вернуться к повестке всего общества, а не приводить ее в соответствие с древними протоколами, используя подсунутые кем-то старые чернила…



Нурдин ДУЙШЕНБЕКОВ



29 октября 2020 Источник - pr.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604382000

Новости Казахстана

- Сенаторы работают над вопросами охраны госграницы и национальной безопасности

- Н.Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – законопроекты по восстановлению экономического роста

- Партии на старте кампании

- Кадровые перестановки

- Контроль или бесконтролье? Часть восьмая. Костанайская область

- Jýsan Bank и акционер АТФБанка достигли предварительного соглашения о покупке АТФБанка

- АО "КСЖ Евразия" присвоены рейтинги "ВВВ-/kzAAA" ввиду поддержки со стороны материнской структуры и высоких показателей достаточности капитала; прогноз - "Стабильный"

- Себя переигравшие

- Плоды просветителей

- Как Турция дала Азербайджану главное оружие против Армении

