 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нападения на прохожих в центре Вены: 7 убито
09:08 03.11.2020

Нападение террористов в центре Вены

По сообщению австрийской печати в самом центре Вены на Шведенплац неизвестные, вооруженные огнестрельным оружием, совершили нападение на прохожих. Затем подобные нападения произошли еще в пяти местах в центре австрийской столицы. В его результате семь человек погибли. Имеется множество раненых, в том числе один полицейский. Газете Presse сообщает о нескольких террористах. Один из них в ходе перестрелки с полицией был убит. Остальные бежали. В Вену введены армейские подразделения, которые вместе с полицией занялись поисками нападавших.

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"Отвратительный теракт"
Центр Вены был атакован вооруженными террористами
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"Коммерсантъ" от 03.11.2020, 02:37 (обновлено в 08:19)
Сразу несколько мест в центре Вены стали мишенью вооруженных террористов. Погибли трое мирных граждан, не менее 15 получили ранения. Полиция оцепила центр австрийской столицы, спецоперация по поиску преступников продолжается. К полицейским подразделениям присоединилась армия. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене "отвратительной террористической атакой". Глава МВД Австрии заявил, что один из стрелков симпатизировал "Исламскому государству" (ИГ, запрещено в России).

"Мы подверглись явной террористической атаке",- заявил в понедельник вечером глава МВД Австрии Карл Нехаммер. По его словам, полиция продолжает преследовать преступников. "Мы исходим из того, что их несколько, они вооружены и опасны",- сказал он в эфире телеканала ORF.

По данным полиции, стрельба в Вене была открыта сразу в шести местах. "Есть одна жертва, несколько раненых, в том числе офицер полиции",- говорится в Twitter городской полиции.

Глава полиции Вены Герхард Пюрстль сообщил о трех погибших при атаке в Вене, ликвидирован один нападавший.
Один прохожий был убит сразу, двое женщин скончались от полученных ранений в больнице.

Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил о 15 госпитализированных, семь из них получили серьезные ранения.

Первая информация о стрельбе в Вене около синагоги в районе Зайтенштеттенгасс появилась около 20:00 по местному времени (22:00 мск). Практически сразу туда прибыли полицейские, один из них был серьезно ранен. Примерно в 21:15 в районе инцидента раздался взрыв. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство. "Есть один погибший преступник. Сейчас проверяется, на месте находится саперная служба, есть подозрение, что среди вещей при нем есть пояс со взрывчаткой",- со своей стороны сообщил мэр Вены.

Полиция Вены оцепила центр города и посоветовала населению не покидать здания, а общественному транспорту не делать остановки в потенциально опасных районах. Соответствующее уведомление было опубликовано в Twitter венской полиции на нескольких языках, как и призыв не публиковать фото и видео с места преступления. В небо подняты вертолеты, к полицейским подразделениям присоединилась армия, которая взяла под охрану важные объекты в столице.

Президент еврейской общины Австрии Оскайр Дойс написал в своем Twitter, что пока нельзя утверждать, что синагога была одной из целей нападавших. По его словам, и синагога и административное здание общины на момент начала стрельбы не работали и были закрыты. Он также попросил не распространять непроверенные слухи.

В районе синагоги Вены находятся множество кафе и баров, в том числе со столиками на улице. В момент теракта в центре было очень много людей, так как это был последний вечер накануне локдауна.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что один из стрелков симпатизировал "Исламскому государству" (ИГ, запрещено в России). Также об исламистском следе заявил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов в интернете. По их данным, атака является "платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции" по борьбе с ИГ.

Европейская солидарность

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене "отвратительной террористической атакой". "В настоящее время мы переживаем тяжелые часы в нашей республике. Я хотел бы поблагодарить все силы по чрезвычайным ситуациям, которые рискуют своими жизнями за нашу безопасность, особенно сегодня. Наша полиция примет решительные меры против виновных в этом отвратительном террористическом нападении",- написал он в Twitter.

Мы ничего не можем пока сказать о мотивах, конечно, антисемитский мотив не может быть исключен, особенно учитывая место, где начался этот теракт",- сказал позднее президент Курц в эфире ORF.

Еще до того, как стал ясен масштаб происшедшего в Вене, появилась первая реакция на произошедшее из Парижа. "Мы, французы, разделяем шок и скорбь австрийцев после нападения в Вене. После Франции нападению подверглась дружественная) страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чем не уступим",- написал президент Франции Эмманюэль Макрон в Twitter.

За ним последовали другие осуждающие атаку заявления - от главы Европейского совета Шарля Мишеля и МИД Германии. "Ужасающие, тревожные сообщения приходят к нам сегодня вечером из Вены. Даже если масштабы террора еще невозможно предвидеть, в эти тяжелые часы мы думаем о раненых и жертвах. Мы не должны поддаваться ненависти, которая должна разделить наши общества",- говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства в Twitter.

Свои соболезнования Австрии выразила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наши молитвы - с жителями Вены после очередного отвратительного теракта в Европе. Эти злонамеренные нападения на невинных людей должны прекратиться. США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами, включая радикальных исламских террористов",- написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

Канцлер Курц поблагодарил всех за поддержку.

Как Франция оказалась под прицелом исламистов
Напомним, что на прошлой неделе Францию захлестнула волна терактов. Ситуация обострилась на фоне конфликта между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и мусульманским миром. Спусковым крючком стало убийство 16 октября под Парижем учителя Самюэля Пати уроженцем Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров за показ карикатур на пророка Мухаммеда. Президент Макрон заявил, что Самюэль Пати воплощал собой республику, и пообещал защищать светские ценности от радикального ислама. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан бойкотировать французские товары, а Эмманюэлю Макрону посоветовал "проверить психику". Многие западные страны, в том числе Австрия поддержали Париж и также стали жертвами волнений мусульманской общины. Так, в конце прошлой недели около 50 молодых людей турецкого происхождения напали на католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене. Полиция прибыла на место по вызову настоятеля церкви, однако нападавшие скрылись.

Для граждан России

Посольство России в Вене проясняет вопрос о гражданстве пострадавших в ходе теракта. Открыта "горячая линия" для россиян в Вене.

"Вниманию российских граждан: если вам требуется помощь, обращайтесь по телефонам: +43–1-712–12-29, +43/664 886 35 017 (дежурный консул)",- говорится в сообщении посольства

Марианна Беленькая
https://www.kommersant.ru/doc/4558240?from=main_1#id1970530

Источник - ng.ru
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