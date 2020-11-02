Ресурс американских санкций в отношении Тегерана исчерпан, - академик В.Наумкин

09:17 03.11.2020

"На колени Иран не поставить"

Академик Виталий Наумкин о проектах безопасности в регионе Персидского залива



"Коммерсантъ" от 02.11.2020,

Россия завершила свое председательство в Совете Безопасности ООН. Одним из центральных событий этого месяца стало проведенное по ее инициативе заседание Совбеза, посвященное ситуации в районе Персидского залива. Его целью было напомнить о российской концепции безопасности в регионе, которая в том числе подразумевает диалог между Ираном и его арабскими соседями. США предлагают урегулировать проблемы региона другим путем - продолжая давление на Тегеран. О разных подходах России и США и актуальности российской концепции корреспонденту "Ъ" Марианне Беленькой рассказал научный руководитель Института востоковедения РАН академик Виталий Наумкин.



- Вы принимали участие в организованном Россией заседании Совбеза ООН, где обсуждалась российская концепция безопасности в регионе Персидского залива, представленная год назад. За этот год особых подвижек по обсуждению проекта не было. Есть ли смысл продолжать эту тему, учитывая реалии Ближнего Востока, где никто особо не хочет слышать друг друга?



- Действительно, трудно ожидать, что на фоне многочисленных конфликтов страны региона публично выразят поддержку российскому проекту, хотя и проявляют к нему интерес. Но Россия ничего не навязывает и не ожидает, что сейчас все под этим проектом подпишутся и побегут радостно его реализовывать. Концепция открыта для обсуждения. Будет достаточно, если из нее возьмут часть предложений, в частности идею коллективной безопасности. Не случайно ряд политиков и экспертов говорят о создании некоего аналога ОБСЕ для Персидского залива. Сейчас это актуально, как никогда. Особенно в свете общих угроз (международный терроризм, наркотрафик, дефицит водных ресурсов) и бесконечных региональных конфликтов от Палестины до Йемена.



Кроме того, сегодня мы видим, как в этом районе все играют против всех: Иран противостоит арабским странам, Катар - своим бывшим партнерам по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива.



Оказывают влияния на ситуацию и новые игроки в зоне залива. В первую очередь это Турция и Израиль, который нормализовал отношения с некоторыми странами региона. Возрастает роль и негосударственных вооруженных формирований. При этом все чаще проявляется неготовность традиционных проводников безопасности вмешиваться в ситуацию. Поэтому подчеркну: нормализация обстановки в регионе возможна лишь на почве коллективных усилий.



- Судя по заседанию в Совбезе, вырисовывается два подхода - условно "российский" и "американский". США абсолютно не приемлют идею взаимодействия с Ираном. Как сказала постпред США в ООН Келли Крафт, спасибо России за предложения, но есть более простое решение для проблем региона: надавить на Иран и привлечь его к ответу.



- Такая позиция действительно есть, и она, конечно, не радует. Нельзя опираться на конфронтационные подходы, демонизировать Иран, при этом совершенно не уделяя внимания его интересам. Это бесперспективно. Ресурс американских санкций в отношении Тегерана исчерпан, в то время как Иран выдерживает давление. На колени Иран не поставить, а вот подтолкнуть его к более радикальным настроениям, в первую очередь среди правящей элиты,- легко. Да и сталкивать лбами конфликтующие между собой государства региона опасно.



- После заседания создалось ощущение, что многие страны готовы поддержать идею создания некоего центра по предупреждению инцидентов в районе залива…



- Пока трудно сказать, кто к чему сейчас готов - концепций много. Вы знаете, что Иран высказывал свои идеи, предлагал подписать пакт о ненападении. У американцев есть идея создания ближневосточного НАТО, что, как мне кажется, совершенно не соответствует интересам государств Персидского залива, так как может только привести к еще большей конфронтации. Мне кажется, что наше предложение разумнее, но нам нужно пробиваться через сопротивление наших западных "друзей", которые негативно воспринимают все идеи, исходящие от России.



Возвращаясь к тому, что могло бы быть полезным в нынешней ситуации. Это, например, договоренности об общей сдержанности и предварительном уведомлении о крупных военных учениях, осуществлении контроля за некоторыми видами военной деятельности, установлении горячих линий, создании демилитаризованных зон. Отдельно действительно стоит поговорить о безопасности на море.



Как Сергей Лавров и иранский министр иностранных дел обсуждали стратегию борьбы с американской дипломатией

В целом же все сводится к трем направлениям: выстраивание диалога между всеми странами региона вместе с глобальными игроками, поиск взаимопонимания между Ираном и Саудовской Аравией как ключевыми державами в регионе, установление множества двухсторонних контактов, компенсирующих отсутствие дипломатических отношений.



Ну и важно, чтобы государства региона имели возможность проводить самостоятельную политику, диверсифицировать свои связи исходя из понимания, что США не единственный игрок в регионе. С США надо взаимодействовать, находить общий язык, но и им и всем нужно понимать, что они не управляют миром.



- Говоря о претензиях США по управлению миром. Что больше в плане президента США Дональда Трампа по сближению арабских стран и Израиля - желания создать антииранскую коалицию или стремления к миру на Ближнем Востоке?



- Я бы не назвал это шагом к миру. Большинство аналитиков считает, что реализация плана Трампа продиктована как раз желанием столкнуть лбами государства региона и настроить их еще больше против Ирана.



Кроме того, в тех странах, которые пошли на нормализацию, уже появилось недовольство, что Израиль не идет им навстречу в палестинском вопросе, а, напротив, продолжает политику расширения поселений, оккупации.



В итоге в плане Трампа мы видим не дорогу с двусторонним движением к миру, а процесс обеспечения еще большей безопасности Израиля, снятие угроз в его адрес со стороны отдельных арабских стран.



В то время как нерешенность палестинской проблемы остается фактором постоянного роста напряженности на Ближнем Востоке.



- Но чем дольше идет время, тем более призрачной кажется возможность создания палестинского государства…



- Да, согласен. Создать это государство в рамках траектории, по которой движутся крайне правое крыло израильского истеблишмента и окружение Трампа, невозможно. И в русле этих подходов, к сожалению, значительная часть израильского общественного мнения ошибочно полагает, что палестинскую проблему удастся замять, пока все сконцентрированы на проблемах вокруг Ирана. Но я, как и многие эксперты, в том числе в США, продолжаю считать, что без решения палестинского вопроса мира на Ближнем Востоке не будет.



Марианна Беленькая