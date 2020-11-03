 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вопрос о власти в США после 3 ноября 2020 года будет решаться путем насилия, - В.Прохватилов
09:19 03.11.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 03.11.2020

Конец эпохи. Демократия "сияющего града на холме" рухнула

До завершения предвыборной гонки в США осталось несколько часов, но результат, который будет объявлен, по-прежнему непредсказуем. Предсказуемо лишь то, что проигравшая сторона оспорит результат и противостояние двух враждующих лагерей, на которые разделилась Америка, затянется надолго.

Поляризации Америки углубляется.

По данным Pew Research Center за 2012 год, огромная дифференция доходов в стране вышла на первое место в списке социальных проблем, волнующих американцев, потеснив традиционные для Америки проблемы (отношения между мигрантами и коренным населением, между белыми и цветными). Около двух третей опрошенных (66%) сказали, что усматривают наличие "мощных" и "очень мощных" конфликтов между богатыми и бедными.

За прошедшие с тех пор восемь лет социальная проблематика в Америке никуда не исчезла. Согласно исследованию Pew Research Center (март 2020), 59% американцев по-прежнему считали основной проблемой Америки конфликты между богатыми и бедными. На втором месте по значению были расовые конфликты. Однако потом за несколько месяцев произошла резкая перемена. Исследование Gallup, результаты которого были опубликованы 29 октября, показало, что расовая проблематика в глазах большинства американцев опередила по своей остроте социальную. А на первое место как предмет забот американцев вышел страх перед коронавирусом, который демократы увязывают с "плохой работой" президента Трампа и правительства.

Gallup утверждает, что "обострение общенациональной расовой напряженности" на фоне экономического спада (из-за локдауна в связи коронавирусом) привело к снижению популярности Трампа. Ковид засел в мозгах: 57,4% американцев негативно оценивают действия Трампа по борьбе с вирусом и лишь 39,7% ее одобряют. Демократы больно бьют по позиции Трампа в этом вопросе. На днях представители Стэндфордского университета заявили, что серия недавних митингов Трампа, где он сам и его сторонники "не соблюдали дистанцию" и "не надевали маски", должна была спровоцировать более 30 тысяч заражений COVID-19 и, "вероятно", более 700 смертей. Проверить ничего невозможно, но агитация такого рода дает эффект.

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Трамп подчеркнуто игнорирует подобные обвинения. Выступая перед большой толпой своих сторонников, в основном без масок, Трамп провозгласил: "Мы никогда больше не будем изолироваться!" Американский президент предупредил, что в случае избрания Байдена тот введет серьезные коронавирусные ограничения по всей стране.

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Фото: REUTERS Jotathan Ernst

И все же "выборы 2020 – это не про успехи и неудачи Трампа, это про тот ценностный мир, который он олицетворяет. Для одних он выступает защитником идеалов, а для других – их разрушителем. Эти выборы не только про то, нравится ли американцам, как они живут сейчас, но прежде всего про то, какой они хотят видеть свою страну. И этот образ "своей страны" определяется их отношением к действующему президенту", говорится в исследовании экспертов ИМЭМО РАН "США: выборы–2020".

Агентство Bloomberg ежегодно составляет карту высокотехнологичных штатов и графств США. В "высшую лигу инновационности" 2016 года попали 12 штатов и 342 графства. Если наложить карту инновационной Америки на карту президентских выборов–2016, то выяснится, что Хиллари Клинтон победила в 11 из 12 наиболее высокотехнологичных штатов и в 332 наиболее высокотехнологичных графствах. Но есть еще другая Америка – Америка рабочих пригородов, маленьких городов и сел, голосующая за Трампа.

Существуют две не просто различные, а непримиримо (на сегодняшний день) конфликтующие и расходящиеся все дальше друг от друга Америки. Как пишет российский аналитик Елена Ларина, "одна Америка имеет молодое, высокообразованное, мультикультурное и многорасовое население, занятое преимущественно в высокотехнологических отраслях, и живущее в городах-миллионниках и их агломерациях. На нее приходится почти две трети ВВП. Вторую Америку населяют люди среднего и старшего возрастов, имеющие невысокий образовательный уровень в основном, но далеко не исключительно, белый цвет кожи в массе, но не в среднем, низкие доходы, занятые в индустрии, в низкотехнологичных производствах и сельском хозяйстве".

В 2016 году белая индустриально-сельскохозяйственная Америка формально победила "многорасовую высокотехнологичную". Успех Трампа был достигнут за счет того, что он оторвал значительную часть голосов бедных американцев из "Ржавого пояса", пообещав им сохранение и умножение рабочих мест за счет реиндустриализации. За Трампа голосовали в основном низкоквалифицированные рабочие небольших городов; этим людям Трамп гарантировал защиту от нашествия дронов, роботов и автоматизированных линий, организуемого демократами в рамках т. н. четвертой индустриальной революции. Сегодня это едва ли не основное социально-классовое размежевание американского общества.

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Фото: REUTERS/Brandon Bell

К тому же Америка расколота еще на три совершенно разные страны, живущие в разных временах и исповедующие совершенно разные ценности.

Первый раскол проходит между "миллениалами" (молодые люди от 18 до 35 лет) и людьми старших возрастов.

Вторая линия раздела идет по уровню образования. Хиллари Клинтон победила в 48 из 50 самых образованных избирательных округах США с самым высоким уровнем образования населения. "Уровень образования может быть показателем культурной гегемонии… – пишет Нейт Сильвер. – Уровень образования может быть лучшим индикатором долгосрочного экономического благополучия, чем доходы домохозяйств. Рабочие места в автомобильной промышленности часто достаточно хорошо оплачиваются, даже если они не требуют, например, высшего образования, но они также потенциально подвержены риску перевода производства за границу или автоматизации. Уровень образования, вероятно, имеет также некоторую связь с расовой неприязнью".

Третья линия раскола – между жителями мегаполисов и "одноэтажной Америкой". В 2016 году Клинтон одержала победу практически во всех городах с населением более миллиона человек. А Трамп нокаутировал Клинтон в небогатых пригородах, городах среднего и малого размеров и сельской местности.

За четыре года противостояние разных Америк углубилось.

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Сейчас опросы общественного мнения показывают, что Джо Байден опережает Дональда Трампа примерно на 7-8%, хотя в последние дни Трамп несколько сократил отставание. Впрочем, в 2016 году все опросы также предсказывали поражение Трампа, но он выиграл. В т. н. ключевых штатах, которые, вероятно, определят исход голосования в Коллегии выборщиков, разрыв примерно в два раза меньше.

В ночь перед выборами вся Америка готовится к бесчинствам "антифа". В Вашингтоне баррикадируется весь квартал вокруг Белого дома. Щитами, цепями и заборами ограждают магазины и прочие заведения в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Бостоне, Портленде и других крупных городах.

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid

В Вашингтоне мэр города приказал городской полиции в ночь выборов не спешить приезжать на призывы о помощи от сенатора Митча Макконнела, лидера республиканского большинства в Сенате США.

В соцсетях пишут, что "экстремисты планируют использовать территорию BLM Plaza размером с три футбольных поля в качестве плацдарма для нападения на комплекс Белого дома".

Американская демократия рухнула. И цифры голосов, которые объявят после 3 ноября, уже практически ничего ни для кого не будут значить. Вопрос о власти в США после 3 ноября 2020 года будет решаться путем насилия.

Источник - fondsk.ru
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