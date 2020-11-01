 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.11.2020
09:36  Погрязшие в голосованиях: Кыргызстан запутался, кого/что, когда, как и зачем…, - Н.Дуйшенбеков
09:33  В Узбе новая "Концепция развития науки". В 10 венчурных фондов закачиваются...
09:25  И "Титаник" плывет. Навстречу Американским выборам, - И.Яровая
09:19  Вопрос о власти в США после 3 ноября 2020 года будет решаться путем насилия, - В.Прохватилов
09:17  Ресурс американских санкций в отношении Тегерана исчерпан, - академик В.Наумкин
09:08  Нападения на прохожих в центре Вены: 7 убито
08:40  Украденные 8 лет: Почему премьер-президент Жапаров едет "мимо трассы"? - "ОР"

07:56  В Подмосковье убит из арбалета в бане владелец ООО "Мясная империя" Маругов. Есть в деле и кыргызский след
06:24  Нападение на Кабульский университет: 22 погибших, более 20 раненых
00:43  Выбрали предательство – получили войну. Заметки о ситуации в Армении, - А.Селиванов
00:39  Европа как цивилизация хлопочет о своих похоронах, - Е.Пустовойтова
00:38  Малодушное большинство. Америка у крутого перелома, - Ю.Загоскин
Понедельник, 02.11.2020
22:26  В Киргизии не могут поймать куда-то пропавших экс-МВД Джунушалиева и экс-главу ГКНБ Опумбаева
21:18  АзерТВ: В боях погиб замминистра обороны армянского Арцаха-Карабаха полковник Саркисян
19:29  Крысы, абортианцы, крестоносцы и неверные. Массовые беспорядки (по разному поводу) охватили Польшу. - Г.Мирзоян
19:22  "НацЭнергоХолдинг Кыргызстана" возглавил Нурбек Козубеков
15:54  Разъединенные нации. Кому и зачем нужна ООН? - В.Вавер
11:30  "Чучка" и "Нажос"! По Киргизии прошли анти-макроновские акции и митинги
11:25  Карантина будущего. Трамп объяснил, чем его Америка будет отличаться от Америки Джо Байдена
11:10  "Инженер не может быть врачом, а учитель - финансистом". ВриоКырПрез Жапаров сформулировал основы новой кадровой политики в Киргизии
11:00  КырКадры. Новым губернатором Иссык-Куля стал односельчанин и.о. президента, бухгалтер - Эльчибек Джантаев
10:55  Центральная Азия может превратиться в безжизненную пустыню - "царство мелких грызунов", - Карина Хорн
10:52  Три митинга с трех сторон осадили Бишкекский "Дом правительства"
10:23  Скачи лесной олень... Каким президентом, не дай Аллах, будет Садыр бугу Жапаров
10:20  Мирзиеев своим указом сократил в Узбе "теневую экономику". Навсегда!
10:17  США беспокоит судьба узбекских узбечек. Сочиняется особый "Национальный план" (по бабам)
10:11  Франция споткнулась о несовместимость ценностей, - В.Трухачев
09:56  Сына Байдена обвинили в коррупции "промышленного масштаба"
09:54  Европа пытается сдержать коронавирус новыми методами, - О.Самофалова
09:48  Эрдоган пиарится в армянский церкви в Стамбуле
09:33  "Северный поток-2" будет достроен: вопрос только в сроках, - Борис Марцинкевич
09:31  Америка выбирает. Ждать ли вооруженной конфронтации? - Владимир Овчинский
09:24  Турецко-израильские дроны рвут армянский фронт в Карабахе, - "Le Monde"
09:20  Игра Эрдогана: почему Турция выступает против Запада, - "Spectator"
09:00  Карабахская война все ближе к России. Ереван готов позвать на помощь российскую армию, - "Къ"
08:54  Молдова. В 1-м туре президентских выборов побеждает - Санду (35%), но во 2-м победа почти гарантирована Додону
05:32  Мосбиржа готова торговать нефтью по ценам ниже нуля
00:34  Россия и Китай: теоретически возможный военный союз, - А.Маслов
00:31  Си Цзиньпин всех построит и перевоспитает. Коммунистическая партия Китая предоставила генсеку огромную власть, - В.Скосырев
00:29  Появится ли Димаш Кудайберген в предвыборном списке "Нур Отана"?
00:27  Армия Великого Турана – реальность завтрашнего дня? - Д.Нефедов
00:26  Кто разворовал фонд помощи жертвам взрывов в южно-казахстанской Арыси. Пошли на посадку
00:22  "Опоясанный" Казахстан. Стоит ли рубить сук, на котором мы сидим? - Б.Султанов
00:18  Лачин. Парадоксы Карабахской войны, - М.Катаева
00:17  Рахмон как единственная надежда: как в Таджикистане работает обратная связь власти с жителями?
00:03  "Троеморье" как американская альтернатива связям Европы с Россией и Китаем, - С.Павленко
Воскресенье, 01.11.2020
20:31  Скончался глава департамента госэкспертизы Госстроя Киргизии Суюнбай Арабеков
20:12  "Борат-2" - "бьет ниже пояса нынешнее руководство Казахстана", - ВВС
20:10  Карикатуры на Пророка Мухаммеда. Взгляд из постсоветской Центральной Азии: А был ли мальчик? - Н.Нуртазина
18:41  Как Запад потерял Турцию, - Дм.Бавырин
18:34  Азербайджанские генеологи вскрыли у Макрона армянские корни - дедушку Масоняна
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
И "Титаник" плывет. Навстречу Американским выборам, - И.Яровая
09:25 03.11.2020

У американских выборов настроение, "как на "Титанике"
Велика вероятность, что исход поединка Байдена и Трампа будет определять Верховный суд

2 ноября 2020, Ирина Яровая
Выборы президента США раскололи Америку. И граница проходит не только между демократами и республиканцами. Так, если за Байдена финансисты и айтишники, то на стороне Трампа силовики, нефтяники и тяжелая промышленность. Предсказывать, кого в итоге выберут, также сложно, как оценивать "настроение на "Титанике", исходя из того, что для его пассажиров "были разные палубы, разная близость к оркестру и к ватерлинии".

Выборы 46-го президента США, которые пройдут во вторник, еще не состоявшись, вошли в историю. Никогда прежде столько американских граждан не голосовали досрочно. Еще за три дня до официальной даты выборов был установлен рекорд: 91,6 млн. человек, что составляет почти 50% избирателей, досрочно пришли на избирательные участки, или отправили по почте заполненные бюллетени.

Именно почтовое голосование и может поставить под сомнение возможную победу кандидата от демократов Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом. На это обстоятельство обратили внимание эксперты-американисты и международники – участники круглого стола "Разделенная страна: США накануне и после выборов президента-2020". Встреча прошла в понедельник на площадке Института международных исследований (ИМИ) МГИМО.

Обвинения в том, что почтовое голосование может быть подтасовано в пользу Байдена, может стать поводом для разбирательства между кандидатами в Верховном суде. А эта инстанция считается одним из козырей Трампа: после того как Сенат утвердил его протеже Эми Барретт в должности судьи, президент может рассчитывать на поддержку девятерых членов ВС против шести.

Трамп в целом пользуется большей поддержкой судов, чем его соперник – эту ветвь власти президент использует как свой ресурс в борьбе с Байденом, отметил модератор круглого стола в МГИМО, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. Он представил свой доклад, посвященный расколу американского истеблишмента – на одни элитные группы и политические ресурсы делает ставку Трамп, на другие – Байден. Как пояснил Минченко газете ВЗГЛЯД, он опирался на опрос российских и американских коллег, которым было предложено оценить ресурсы двух соперников по 10-балльной шкале.

"Региональный административный ресурс лучше задействован у Байдена (у него 6 из 10 против 4/10 у Трампа). Трамп пользуется значительной поддержкой судов (8/10 против 5/10). В сфере медиа сильнее Байден, а в социальных сетях популярнее Трамп. В целом действующий президент пользуется меньшей (6/10) поддержкой элит, чем Байден (8/10), зато имеет большую популярность среди федеральных и региональных силовых служб", – анализирует Минченко.

По словам эксперта, политологи, участвовавшие в исследовании, полагают, что Трамп лидирует по таким параметрам, как "воля к победе" и "образ". "9, если не 10 баллов у Трампа по "воле к победе", у Байдена – в лучшем случае 6. Он просто ждет, что его на руках внесут в Белый Дом. На мой взгляд, то, хочет человек победить или не хочет, очень считывается особенно не определившимися избирателями", – считает Минченко. По его мнению,

"с точки зрения образа Трамп – воин-торговец, а это один из архетипических образов и для США, и в целом для европейской культуры.

Этот образ гораздо позитивнее и четче воспринимается обществом, чем размытый образ Байдена, который напоминает известного комика Лесли Нильсена или Рональда Рейгана на исходе политической карьеры". "Байден – не лидер, а статуя на носу корабля", – заметил Минченко. 77-летнего кандидата, которого Трамп прозвал "Сонным Джо" многие аналитики воспринимают, лишь как ширму, в то время как кораблем управляет команда демократов. В частности, неоднократно обращали внимание на роль кандидата в вице-президенты, сравнительно молодой (56 лет) Камалы Харрис, которую продвигают леволиберальные круги в Демпартии.

Свой перечень ресурсов, на которые опирается каждый из соперников, привел профессор МГИМО Андрей Безруков (бывший разведчик-нелегал, много лет проживший в США). "За Байденом стоят финансы, IT, вся адвокатская и офисная тусовка, а за Трампом – ни одна из этих групп. Его поддерживают реальный бизнес, торговые сети, нефтяники, логистика, "большая химия" и нефтехимия, вся тяжелая индустрия", – перечислил он.

Стеснительных трампистов сменили трамписты запуганные

По мнению экспертов, у групп поддержки двух кандидатов серьезно расходятся представления о том, каким путем должна двигаться теперь Америка.

"Кто бы ни победил 3 ноября, американцев вряд ли обрадует окончательный выбор", – заметил Безруков. По его мнению, начиная с правления Билла Клинтона, общественные настроения в США напоминают неуправляемого и всем недовольного мустанга. Учитывая турбулентное состояние общества, давать более-менее точный прогноз волеизъявления американцев довольно сложно. Да, заметил эксперт, возможно, что расклад будет соответствовать данным опросов – 52% голосов за Байдена против 48% у Трампа.

Но, указал Безруков, предсказывать итог также сложно, как оценивать "настроение на "Титанике", исходя из того, что там были разные палубы, разная близость к оркестру и к ватерлинии".

Эксперт Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Максим Сучков расшифровал эту метафору: среди американских избирателей присутствует значительная доля не определившихся, чье решение может изменить ожидаемый исход выборов. Так, согласно опросу Монмутского университета, в Пенсильвании не определились с выбором 4%.

"Общее настроение этой категории американцев характеризуется фразой: "Мой разум говорит мне, что победит Байден, моя интуиция подсказывает мне, что одолеет Трамп", – заметил Сучков. – Это теперь не стесняющиеся трамписты, как в 2016 году, а запуганные трамписты, и как они проголосуют – непонятно".

Америка выбирает себе нового главного врага

Мнение этих неопределившихся американцев, от которых в итоге будет зависеть фамилия победителя голосования, не может не волновать весь мир, не исключая и Россию, отметили эксперты. По мнению директора ИМИ МГИМО Андрея Сушенцова, победа Байдена (точнее, коллективного руководства Демпартии) будет означать коренное изменение внешней политики Вашингтона.

"У республиканцев и демократов согласия в том, кто является ключевым оппонентом, какими способами необходимо этого оппонента дисциплинировать и организовывать, – пояснил эксперт. – Республиканцы видят ключевого оппонента в Китае, демократы начинают этот список с России, хотя и говорят о том, что Россия в будущем все равно будет нужна".

Более того, считает Сушенцов, победа Байдена может быть даже отчасти выгодна для отношений с Москвой. "Это может привести к краткосрочному вздоху облегчения – у большинства в бюрократии исчезнет ощущение, что "русские избрали нам президента", – отметил эксперт. – Может быть, по крайней мере, стилистическое возвращение к более спокойной манере общения. Но не стоит обольщаться, в долгосрочном смысле наши отношения с США упираются в целый спектр крупных объективных противоречий".
В свою очередь, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов полагает, что именно во внешней политике президент Байден в целом продолжит линию Трампа.

"Останется политика двойного сдерживания Китая и России. Возможно, улучшатся отношения с Западной Европой, но продолжится конфронтация с авторитарной Турцией, – предсказывает эксперт. – Внешнеэкономическая политика продолжит быть меркантилистской – возврата к свободной торговле, к большим торговым соглашениям не произойдет. Продолжится курс на возрождение национальной мощи, так как роль альтруистского гегемона не популярна среди электората. Наконец, произойдет полный отказ от интервенционизма и силовой смены режимов, как это было принято при Буше и Обаме".

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604384700
Новости Казахстана
- Сенаторы работают над вопросами охраны госграницы и национальной безопасности
- Н.Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – законопроекты по восстановлению экономического роста
- Партии на старте кампании
- Кадровые перестановки
- Контроль или бесконтролье? Часть восьмая. Костанайская область
- Jýsan Bank и акционер АТФБанка достигли предварительного соглашения о покупке АТФБанка
- АО "КСЖ Евразия" присвоены рейтинги "ВВВ-/kzAAA" ввиду поддержки со стороны материнской структуры и высоких показателей достаточности капитала; прогноз - "Стабильный"
- Себя переигравшие
- Плоды просветителей
- Как Турция дала Азербайджану главное оружие против Армении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  