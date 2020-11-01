 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбе новая "Концепция развития науки". В 10 венчурных фондов закачиваются...
09:33 03.11.2020

Утверждена Концепция развития науки до 2030 года
Концепция развития науки до 2030 года предусматривает повышение доли ВВП, выделяемой на научные исследования, с 0,2% в 10 раз, снижение среднего возраста соискателей до 39 лет, создание более 10 венчурных фондов. С 2021 года внедряется программа грантов и стажировок "Академическая мобильность" для занятой в науке молодежи.

Указом президента Узбекистана от 29 октября утверждена Концепция развития науки до 2030 года. Она предусматривает нововведения и целевые показатели в области финансирования науки, управления сферой и подготовкой кадров и развития инфраструктуры.

В направлении улучшения системы управления сферой науки концепция предусматривает:

внедрение системы национального рейтинга с оценкой эффективности научно-инновационной деятельности научных организаций;
улучшение социального партнерства между государством и научными организациями посредством развития системы самоуправления в науке, а также реализацию проектов в его рамках;
В направлении улучшения системы финансирования науки и научной деятельности, а также диверсификации источников финансирования:

увеличение к 2025 году в 6 раз, к 2030 году - в 10 раз доли всех средств, направляемых на науку, по отношению к ВВП (сейчас на научные исследования направляется 0,2% от ВВП);
доведение к 2025 году с сегодняшних 8% до 20%, к 2030 году - до 30% доли средств, выделяемых частным сектором на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в общем объеме финансирования науки;
создание в 2021 году 2 венчурных фондов, в 2025 году - 10 совместно с ведущими зарубежными инвестиционными компаниями в целях финансирования инновационных разработок и стартап-проектов;
В направлении подготовки высококвалифицированных научных и инженерных кадров и их ориентации на научную деятельность:

доведение к 2025 году до 45 лет, к 2030 году - до 39 лет среднего возраста соискателей научных организаций;
увеличение к 2025 году в 2 раза, к 2030 году - в 3 раза доли высококвалифицированных научных сотрудников (кандидатов наук, докторов философии и наук) в общей численности соискателей в возрасте до 39 лет;
В направлении создания современной инфраструктуры развития науки:

увеличение к 2025 году в 3,5 раза, к 2030 году - в 9 раз доли расходов организаций на технологические инновации, реализованные собственными усилиями в общем объеме расходов на технологические инновации в сфере научных исследований и разработок;
доведение к 2021 году количества резидентов инновационного технопарка "Яшнабад" до 60, расширение на данной основе ассортимента и увеличение объема инновационных продуктов с созданием более 720 новых рабочих мест;
создание 7 современных лабораторных комплексов и оснащение их оборудованием, соответствующим мировым стандартам GLP и GMP;
В направлении формирования современной информационной среды, способствующей развитию науки:

создание национального научного портала;
внедрение рейтингов ученых, организаций и источников научно-технической информации.
На должности руководителей научных организаций будут назначаться в приоритетном порядке молодые специалисты, обладающие навыками управления системой науки и экономическими знаниями.

С 1 января 2021 года внедряется система обучения и повышения квалификации руководителей научных организаций в Академии государственного управления при президенте на постоянной основе.

В 2021 году пройдет аудит научно-инновационной деятельности всех государственных научных организаций с привлечением международных независимых экспертных компаний за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей.

С 1 января 2021 года внедряется программа "Академическая мобильность" по поддержке и привлечению к науке одаренной молодежи в регионах, а также создания и повышения потенциала авторитетных научных школ. В рамках программы будут выделяться гранты на стимулирование научных идей одаренной молодежи, организацию ее краткосрочных стажировок в зарубежных университетах и научных центрах. Этой категории молодежи предоставляется право бесплатного пользования современным оборудованием научных организаций, вузов, а также научных подразделений при министерствах, ведомствах и организациях.

С нового года внедряется Единая электронную систему координации подготовки кадров с ученой степенью. Посредством нее предусматривается:

формирование банка данных о стажерах-исследователях, соискателях, научных руководителях и консультантах, а также фиксации выполнения работ по индивидуальному плану стажеров-исследователей и соискателей;
проведение мониторинга эффективности институтов по подготовке кадров с ученой степенью, формирование соответствующих отчетов и аналитической информации;
формирование заявок по квотам приема для обучения на стажера-исследователя, в базовой докторантуре и докторантуре;
проведение регистрации соискателей на обучение в институтах по подготовке кадров с ученой степенью.
Документы о присуждении ученой степени доктора философии (PhD) или доктора наук (DSc), выданные вузами зарубежных государств, в которых внедрена одноступенчатая система послевузовского образования и занявшими одну из первых 300 позиций международных рейтингов, признаются в Узбекистане напрямую в качестве доктора наук (DSc) и подлежат нострификации.

В свою очередь, документы о присуждении ученого звания профессора, доцента, старшего научного сотрудника, выданные вузами из топ-300 международных рейтингов, также признаются в Узбекистане напрямую без дополнительной экспертизы на основе рекомендаций советов вузов и научных организаций.

Напомним, этим летом Всемирный банк одобрил проект "Модернизация национальной инновационной системы Узбекистана" по выделению льготных кредитов в размере 50 млн долларов. Научные сотрудники государственных НИИ и вузов смогут подать заявки на получение грантов, которые профинансируют реализацию порядка 50 исследований в области научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Источник - gazeta.uz
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