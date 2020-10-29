Погрязшие в голосованиях: Кыргызстан запутался, кого/что, когда, как и зачем…, - Н.Дуйшенбеков

09:36 03.11.2020

Погрязшие в голосованиях: Кыргызстан запутался, кого/что, когда, как и зачем…

Во всем виноват Covid-19. Врачи и ученые заметили, что, попав в организм, этот вирус до предела обостряет все имеющиеся в нем патологии. Бьет, так сказать, по хроническим болевым точкам. В Кыргызстане это, как показывает практика, проявилось в углублении политических проблем. Особенно пострадала способность обсуждать и принимать кадровые и иные решения путем голосования.



К примеру, парламентские выборы 4 октября прошли настолько неудачно, что вместо нового созыва Жогорку Кенеша страна получила до боли знакомый старый. В качестве бонуса – разгромленный и обгоревший "Белый дом", противостояние двух самоправительств и двух площадей, эпидемия самоназначений и самоосвобождений, отставки премьера и президента. Пытаясь спасти народ от последствий его "голосования", возродившиеся депутаты решили избрать хотя бы главу исполнительной власти. Получилось с третьей попытки (чуть не написал "в третьем чтении"). Зато с бонусом: новый премьер стал одновременно и исполняющим обязанности президента…



Была надежда, что после этого локального успеха в стране начнется глобальная стабилизация. Но не тут-то было. Во-первых, вдобавок к неизбежным парламентским и президентским выборам усилиями сторонников новоиспеченного премьер-президента добавилась конституционная реформа (читайте: "конституционное совещание, всенародное обсуждение и референдум"). Во-вторых, наметившиеся было сроки восстановления легитимных органов власти (парламентские выборы – 20 декабря, президентские – 17 января), сменилась полной неопределенностью. Так, ЦИК, действуя в рамках действующей Конституции и законов, таки назначил парламентские выборы на 20 декабря. И, между прочим, уже получил уведомления об участии от 25 политических партий. Тем временем парламент принял изменения, согласно которым выборы Жогорку Кенеша пройдут до 1 июня. Премьер-президент этот закон подписал, но избирателям пообещал, что новый парламент изберут до марта. Итого, мы имеем три разных варианта. Осталось спросить у партий, в каких выборах собирается участвовать каждая из них – предновогодних, предмартовских или предиюньских?



Про сроки президентских выборов и возможного референдума даже гадать не хочется. По идее, главу государства должны избрать 10 января 2021 года (дата назначена решением ЦИК). Однако интуиция подсказывает, что до точки над i в этом вопросе еще весьма неблизко. Так, на момент написания статьи в СМИ и соцсетях прошла информация, что в здании Центризбиркома проводится обыск и выемка документов. А Кайрат Осмоналиев пишет в своем аккаунте, что на него и других членов комиссии оказывается давление с целью принудить их к самороспуску…



Что до конституционной реформы, то тут пока "туманность Андромеды". Когда, что, как, зачем? Проект реформы как будто есть, но его, судя по комментариям депутатов, никто не видел. Логический вопрос: "Для чего начинать процесс, если пока нет даже общего представления о его содержании?" – грустно висит в политическом вакууме. Логика в постпандемическом Кыргызстане осталась в подавляющем меньшинстве…



По каким правилам будет избираться новый парламент, непонятно от слова "вообще". То ли по одномандатным округам. Если так, то кто, когда и по какому принципу будет их "нарезать"? То ли по партийным спискам. Тогда другой вопрос: с семи- или трехпроцентным барьером? С залогом в пять или один миллион сомов? А президент? Когда и каким будет он? Родственником "английской королевы" или братом "туркменского суперпрезидента"? В общем, тут уйма политических вопросов и ни одного юридического ответа.



Выводы. Если ситуация, когда глава правительства одновременно является президентом, называется президентским правлением, то способности этого прожорливого института к дезорганизации политической системы пугают все больше и больше. С момента, как эти две должности соединились, прошла всего неделя, а Кыргызстан все больше напоминает героя мультфильма "Ежик в тумане"…



И главное, чем больше в Кыргызстане голосований, тем хуже ситуация. Чего стоили одни только парламентские выборы 4 октября. До сих пор всей страной по замкнутому кругу бродим. И все не видно конца-края этой кольцевой. Уже все, что можно, "подвесили в воздухе" и поставили под сомнение. Парламент. Президента. Конституцию. Для полной картины осталось запустить еще и валютную реформу. Например, переименовать сом в кыргызский рубль, доллар, евро или азий. Или еще раз переголосовать Герб, Гимн, Флаг и Декларацию о суверенитете. А что? Гулять, так гулять!



А если серьезно, то ситуация катится в политическую пропасть. Лоскутное одеяло расползается на глазах. Пытаясь "порешать" все политические вопросы сразу, наши руководители тянут страну в трясину. Уже сейчас в спорах по поводу того, за кого/что, когда, как и сколько раз голосовать, задействованы исполнительная, временно-президентская, законодательная и избирательная власти. А в ближайшие дни в эту кашу, с высокой долей вероятности, будет втянута и судебная.



Во-первых, какая/какие-то из 25 партий (если не все вместе) почти наверняка подадут в Конституционную палату ходатайство о признании неконституционным закона о переносе парламентских выборов. И не удивлюсь, если приведут к ее зданию своих сторонников, болельщиков и избирателей. Тем более что возле КП в этом году еще никто не митинговал. Во-вторых, указанные партии (и не только они) имеют право подать в Административный суд г. Бишкек административный же иск о признании незаконными действий Жогорку Кенеша по принятию – с нарушением собственного регламента – закона о переносе парламентских выборов. Для тех, кто не в теме, объясню, что Конституционная палата вправе рассматривать содержательную (материальную) сторону этого закона, а административный суд – формальные (процессуальные) нарушения при его принятии. В общем, цирк не уехал, концерт продолжается…



В общем, ну их всех! Лучше спеть в тему: "Синий тума-а-а-ан, похож на обман. Похож на обман, синий туман, синий туман…".



Интересно, Добрынин специально для нас этот текст заранее сочинял, или наша ситуация ностальгию нагнала? Уж больно певучий год выдался (чтобы не выражаться нецензурно).



Нурдин ДУЙШЕНБЕКОВ



29 октября 2020