 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.11.2020
09:36  Погрязшие в голосованиях: Кыргызстан запутался, кого/что, когда, как и зачем…, - Н.Дуйшенбеков
09:33  В Узбе новая "Концепция развития науки". В 10 венчурных фондов закачиваются...
09:25  И "Титаник" плывет. Навстречу Американским выборам, - И.Яровая
09:19  Вопрос о власти в США после 3 ноября 2020 года будет решаться путем насилия, - В.Прохватилов
09:17  Ресурс американских санкций в отношении Тегерана исчерпан, - академик В.Наумкин
09:08  Нападения на прохожих в центре Вены: 7 убито
08:40  Украденные 8 лет: Почему премьер-президент Жапаров едет "мимо трассы"? - "ОР"

07:56  В Подмосковье убит из арбалета в бане владелец ООО "Мясная империя" Маругов. Есть в деле и кыргызский след
06:24  Нападение на Кабульский университет: 22 погибших, более 20 раненых
00:43  Выбрали предательство – получили войну. Заметки о ситуации в Армении, - А.Селиванов
00:39  Европа как цивилизация хлопочет о своих похоронах, - Е.Пустовойтова
00:38  Малодушное большинство. Америка у крутого перелома, - Ю.Загоскин
Понедельник, 02.11.2020
22:26  В Киргизии не могут поймать куда-то пропавших экс-МВД Джунушалиева и экс-главу ГКНБ Опумбаева
21:18  АзерТВ: В боях погиб замминистра обороны армянского Арцаха-Карабаха полковник Саркисян
19:29  Крысы, абортианцы, крестоносцы и неверные. Массовые беспорядки (по разному поводу) охватили Польшу. - Г.Мирзоян
19:22  "НацЭнергоХолдинг Кыргызстана" возглавил Нурбек Козубеков
15:54  Разъединенные нации. Кому и зачем нужна ООН? - В.Вавер
11:30  "Чучка" и "Нажос"! По Киргизии прошли анти-макроновские акции и митинги
11:25  Карантина будущего. Трамп объяснил, чем его Америка будет отличаться от Америки Джо Байдена
11:10  "Инженер не может быть врачом, а учитель - финансистом". ВриоКырПрез Жапаров сформулировал основы новой кадровой политики в Киргизии
11:00  КырКадры. Новым губернатором Иссык-Куля стал односельчанин и.о. президента, бухгалтер - Эльчибек Джантаев
10:55  Центральная Азия может превратиться в безжизненную пустыню - "царство мелких грызунов", - Карина Хорн
10:52  Три митинга с трех сторон осадили Бишкекский "Дом правительства"
10:23  Скачи лесной олень... Каким президентом, не дай Аллах, будет Садыр бугу Жапаров
10:20  Мирзиеев своим указом сократил в Узбе "теневую экономику". Навсегда!
10:17  США беспокоит судьба узбекских узбечек. Сочиняется особый "Национальный план" (по бабам)
10:11  Франция споткнулась о несовместимость ценностей, - В.Трухачев
09:56  Сына Байдена обвинили в коррупции "промышленного масштаба"
09:54  Европа пытается сдержать коронавирус новыми методами, - О.Самофалова
09:48  Эрдоган пиарится в армянский церкви в Стамбуле
09:33  "Северный поток-2" будет достроен: вопрос только в сроках, - Борис Марцинкевич
09:31  Америка выбирает. Ждать ли вооруженной конфронтации? - Владимир Овчинский
09:24  Турецко-израильские дроны рвут армянский фронт в Карабахе, - "Le Monde"
09:20  Игра Эрдогана: почему Турция выступает против Запада, - "Spectator"
09:00  Карабахская война все ближе к России. Ереван готов позвать на помощь российскую армию, - "Къ"
08:54  Молдова. В 1-м туре президентских выборов побеждает - Санду (35%), но во 2-м победа почти гарантирована Додону
05:32  Мосбиржа готова торговать нефтью по ценам ниже нуля
00:34  Россия и Китай: теоретически возможный военный союз, - А.Маслов
00:31  Си Цзиньпин всех построит и перевоспитает. Коммунистическая партия Китая предоставила генсеку огромную власть, - В.Скосырев
00:29  Появится ли Димаш Кудайберген в предвыборном списке "Нур Отана"?
00:27  Армия Великого Турана – реальность завтрашнего дня? - Д.Нефедов
00:26  Кто разворовал фонд помощи жертвам взрывов в южно-казахстанской Арыси. Пошли на посадку
00:22  "Опоясанный" Казахстан. Стоит ли рубить сук, на котором мы сидим? - Б.Султанов
00:18  Лачин. Парадоксы Карабахской войны, - М.Катаева
00:17  Рахмон как единственная надежда: как в Таджикистане работает обратная связь власти с жителями?
00:03  "Троеморье" как американская альтернатива связям Европы с Россией и Китаем, - С.Павленко
Воскресенье, 01.11.2020
20:31  Скончался глава департамента госэкспертизы Госстроя Киргизии Суюнбай Арабеков
20:12  "Борат-2" - "бьет ниже пояса нынешнее руководство Казахстана", - ВВС
20:10  Карикатуры на Пророка Мухаммеда. Взгляд из постсоветской Центральной Азии: А был ли мальчик? - Н.Нуртазина
18:41  Как Запад потерял Турцию, - Дм.Бавырин
18:34  Азербайджанские генеологи вскрыли у Макрона армянские корни - дедушку Масоняна
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Погрязшие в голосованиях: Кыргызстан запутался, кого/что, когда, как и зачем…, - Н.Дуйшенбеков
09:36 03.11.2020

Погрязшие в голосованиях: Кыргызстан запутался, кого/что, когда, как и зачем…
Во всем виноват Covid-19. Врачи и ученые заметили, что, попав в организм, этот вирус до предела обостряет все имеющиеся в нем патологии. Бьет, так сказать, по хроническим болевым точкам. В Кыргызстане это, как показывает практика, проявилось в углублении политических проблем. Особенно пострадала способность обсуждать и принимать кадровые и иные решения путем голосования.

К примеру, парламентские выборы 4 октября прошли настолько неудачно, что вместо нового созыва Жогорку Кенеша страна получила до боли знакомый старый. В качестве бонуса – разгромленный и обгоревший "Белый дом", противостояние двух самоправительств и двух площадей, эпидемия самоназначений и самоосвобождений, отставки премьера и президента. Пытаясь спасти народ от последствий его "голосования", возродившиеся депутаты решили избрать хотя бы главу исполнительной власти. Получилось с третьей попытки (чуть не написал "в третьем чтении"). Зато с бонусом: новый премьер стал одновременно и исполняющим обязанности президента…

Была надежда, что после этого локального успеха в стране начнется глобальная стабилизация. Но не тут-то было. Во-первых, вдобавок к неизбежным парламентским и президентским выборам усилиями сторонников новоиспеченного премьер-президента добавилась конституционная реформа (читайте: "конституционное совещание, всенародное обсуждение и референдум"). Во-вторых, наметившиеся было сроки восстановления легитимных органов власти (парламентские выборы – 20 декабря, президентские – 17 января), сменилась полной неопределенностью. Так, ЦИК, действуя в рамках действующей Конституции и законов, таки назначил парламентские выборы на 20 декабря. И, между прочим, уже получил уведомления об участии от 25 политических партий. Тем временем парламент принял изменения, согласно которым выборы Жогорку Кенеша пройдут до 1 июня. Премьер-президент этот закон подписал, но избирателям пообещал, что новый парламент изберут до марта. Итого, мы имеем три разных варианта. Осталось спросить у партий, в каких выборах собирается участвовать каждая из них – предновогодних, предмартовских или предиюньских?

Про сроки президентских выборов и возможного референдума даже гадать не хочется. По идее, главу государства должны избрать 10 января 2021 года (дата назначена решением ЦИК). Однако интуиция подсказывает, что до точки над i в этом вопросе еще весьма неблизко. Так, на момент написания статьи в СМИ и соцсетях прошла информация, что в здании Центризбиркома проводится обыск и выемка документов. А Кайрат Осмоналиев пишет в своем аккаунте, что на него и других членов комиссии оказывается давление с целью принудить их к самороспуску…

Что до конституционной реформы, то тут пока "туманность Андромеды". Когда, что, как, зачем? Проект реформы как будто есть, но его, судя по комментариям депутатов, никто не видел. Логический вопрос: "Для чего начинать процесс, если пока нет даже общего представления о его содержании?" – грустно висит в политическом вакууме. Логика в постпандемическом Кыргызстане осталась в подавляющем меньшинстве…

По каким правилам будет избираться новый парламент, непонятно от слова "вообще". То ли по одномандатным округам. Если так, то кто, когда и по какому принципу будет их "нарезать"? То ли по партийным спискам. Тогда другой вопрос: с семи- или трехпроцентным барьером? С залогом в пять или один миллион сомов? А президент? Когда и каким будет он? Родственником "английской королевы" или братом "туркменского суперпрезидента"? В общем, тут уйма политических вопросов и ни одного юридического ответа.

Выводы. Если ситуация, когда глава правительства одновременно является президентом, называется президентским правлением, то способности этого прожорливого института к дезорганизации политической системы пугают все больше и больше. С момента, как эти две должности соединились, прошла всего неделя, а Кыргызстан все больше напоминает героя мультфильма "Ежик в тумане"…

И главное, чем больше в Кыргызстане голосований, тем хуже ситуация. Чего стоили одни только парламентские выборы 4 октября. До сих пор всей страной по замкнутому кругу бродим. И все не видно конца-края этой кольцевой. Уже все, что можно, "подвесили в воздухе" и поставили под сомнение. Парламент. Президента. Конституцию. Для полной картины осталось запустить еще и валютную реформу. Например, переименовать сом в кыргызский рубль, доллар, евро или азий. Или еще раз переголосовать Герб, Гимн, Флаг и Декларацию о суверенитете. А что? Гулять, так гулять!

А если серьезно, то ситуация катится в политическую пропасть. Лоскутное одеяло расползается на глазах. Пытаясь "порешать" все политические вопросы сразу, наши руководители тянут страну в трясину. Уже сейчас в спорах по поводу того, за кого/что, когда, как и сколько раз голосовать, задействованы исполнительная, временно-президентская, законодательная и избирательная власти. А в ближайшие дни в эту кашу, с высокой долей вероятности, будет втянута и судебная.

Во-первых, какая/какие-то из 25 партий (если не все вместе) почти наверняка подадут в Конституционную палату ходатайство о признании неконституционным закона о переносе парламентских выборов. И не удивлюсь, если приведут к ее зданию своих сторонников, болельщиков и избирателей. Тем более что возле КП в этом году еще никто не митинговал. Во-вторых, указанные партии (и не только они) имеют право подать в Административный суд г. Бишкек административный же иск о признании незаконными действий Жогорку Кенеша по принятию – с нарушением собственного регламента – закона о переносе парламентских выборов. Для тех, кто не в теме, объясню, что Конституционная палата вправе рассматривать содержательную (материальную) сторону этого закона, а административный суд – формальные (процессуальные) нарушения при его принятии. В общем, цирк не уехал, концерт продолжается…

В общем, ну их всех! Лучше спеть в тему: "Синий тума-а-а-ан, похож на обман. Похож на обман, синий туман, синий туман…".

Интересно, Добрынин специально для нас этот текст заранее сочинял, или наша ситуация ностальгию нагнала? Уж больно певучий год выдался (чтобы не выражаться нецензурно).

Нурдин ДУЙШЕНБЕКОВ

29 октября 2020

Источник - pr.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604385360
Новости Казахстана
- Сенаторы работают над вопросами охраны госграницы и национальной безопасности
- Н.Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – законопроекты по восстановлению экономического роста
- Партии на старте кампании
- Кадровые перестановки
- Контроль или бесконтролье? Часть восьмая. Костанайская область
- Jýsan Bank и акционер АТФБанка достигли предварительного соглашения о покупке АТФБанка
- АО "КСЖ Евразия" присвоены рейтинги "ВВВ-/kzAAA" ввиду поддержки со стороны материнской структуры и высоких показателей достаточности капитала; прогноз - "Стабильный"
- Себя переигравшие
- Плоды просветителей
- Как Турция дала Азербайджану главное оружие против Армении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  