 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Задержан начальник Медицинского управления КырМВД, его подозревают в получении взяток
10:52 03.11.2020

Антикоррупционная служба ГКНБ установила системные факты получения взяток руководством Медицинского управления МВД КР от кандидатов на службу в органы внутренних дел за вынесение положительного медицинского заключения об их годности к службе.

Так, 2 ноября совместно с Службой внутренних расследований МВД задержан начальник Медицинского управления – председатель Военно-врачебной комиссии МВД полковник милиции "Ж.Ж.К.".

Установлено, что в рамках расследуемого уголовного дела АКС ГКНБ зафиксированы факты получения денежных средств от кандидатов на службу в ОВД, в том числе и в вновь создаваемое Управление патрульной службы МВД КР, состояние здоровья которых не соответствовали предъявляемым требованиям (низкий рост, лишний вес, слабое зрение и т.п.).

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 325 (Получение взятки) Уголовного кодекса КР.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

"АКС ГКНБ проводится комплекс следственно-оперативных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к коррупционным проявлениям при отборе кандидатов замещение вакантных должностей в МВД", - сообщили в ГКНБ.

Источник - akipress.org
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