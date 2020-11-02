Задержан начальник Медицинского управления КырМВД, его подозревают в получении взяток

10:52 03.11.2020

Антикоррупционная служба ГКНБ установила системные факты получения взяток руководством Медицинского управления МВД КР от кандидатов на службу в органы внутренних дел за вынесение положительного медицинского заключения об их годности к службе.



Так, 2 ноября совместно с Службой внутренних расследований МВД задержан начальник Медицинского управления – председатель Военно-врачебной комиссии МВД полковник милиции "Ж.Ж.К.".



Установлено, что в рамках расследуемого уголовного дела АКС ГКНБ зафиксированы факты получения денежных средств от кандидатов на службу в ОВД, в том числе и в вновь создаваемое Управление патрульной службы МВД КР, состояние здоровья которых не соответствовали предъявляемым требованиям (низкий рост, лишний вес, слабое зрение и т.п.).



Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 325 (Получение взятки) Уголовного кодекса КР.



Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.



"АКС ГКНБ проводится комплекс следственно-оперативных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к коррупционным проявлениям при отборе кандидатов замещение вакантных должностей в МВД", - сообщили в ГКНБ.