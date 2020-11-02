Экс-министр здравоохранения Казахстана Биртанов задержан по делу о растрате денег в крупном размере

11:26 03.11.2020

Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов задержан по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.



"Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова Е.А. по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере.



В отношении Биртанова Е.А. судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении ведомства.



Елжан Биртанов был освобожден от должности 25 июня 2020 года. На его место был закреплен Алексей Цой.