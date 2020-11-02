В Узбекистане люди будут получать до 100 долларов за ходьбу пешком. Мирзиеев - великий новатор

11:32 03.11.2020

Узбекистанцы, кто проходит 10 тысяч шагов в день, будет выплачиваться 3 тысячи сумов ($0,3). Об этом предусмотрено в указе Президент Узбекистана Шавката Мирзиеева "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта", который был подписан в пятницу, сообщили в пресс-службе Минздрава РУз, пишет CentralAsia.



Согласно новому плану, граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек 3000 сумов.



При этом раз в месяц пользователь платформы, прошедший наибольшее расстояние в разрезе района (города) получит 300 тысяч сумов (28 долларов), в разрезе регионов - 500 тысяч (48 долларов), а лидер по шагам на республиканском уровне получит 1 миллион сумов (около 100 долларов).



Платформа "Здоровый образ жизни" будет разработана до 1 марта 2021 года.



Участникам мероприятия сообщили, что деньги будут выделены из государственного бюджета.



Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/centralasia/20201102/v-uzbekistane-nachnut-platit-tem-kto-proidyot-10-000-shagov-peshkom