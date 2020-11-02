Себя переигравшие. Кремль терпит фиаско из-за отсутствия внятной стратегии, - М.Калашников

12:19 03.11.2020 Максим Калашников, , 3 ноября



Тот старый мир, что худо-бедно продолжал существовать после гибели СССР в 1991-м, распадается на зловонные куски. Не по дням, а по часам. Но РФ, как всегда, оказалась к сему неготовой. Сказалось отсутствие способности к элементарному предвидению. Нынешнее же информационное мельтешение – лишь производное от глобального катаклизма.



Уже неизбежное

Когда две крупнейшие экономики Евросоюза – Германия и Франция вводят по сути второй "ковид-карантин", тем самым предрешая драматический спад, когда по тому же пути следуют Австрия, Бельгия и Англия, то волны разойдутся по всему миру. Не извольте сумлеваться: черная воронка затянет всех. А уж коли в Америке появятся баррикады на улицах, то и вовсе ад придет. И тогда прости-прощай нефтяное изобилие. Сырье подешевеет ой как надолго!

Свидетельств распада прежнего порядка уже полно. Медиапространство заполнено вестями о столкновении французской толерастии с мусульманским фанатизмом. Исход коего, впрочем, предрешен. Ибо тот, чья душа пуста, всегда проиграет пламенно верующему. Тот, чья главная идея – отсутствие всяких идеалов, в схватке с идейным просто обречен.

Казалось, какое нам дело до французских проблем? Ведь они сами десятилетиями затапливали свою страну магометанскими мигрантами, каковые так и остались чужаками в сей древней европейской стране. Ведь теперь оных столько, что с их верой и обычаями приходится считаться. На юге Галлии, в том же Марселе есть целые районы, живущие по их законам. Или вот тот же парижский пригород Ле Мюро, где впору вводить законы шариата. Крошка Макрон решил воевать с магометанским фундаментализмом? Ну-ну. Если все, что вы можете противопоставить исламу, – лишь скабрезно-натуралистичный, вульгарный до быдлячести "Шарли Эбдо", то плохи ваши дела. Чтобы выслать из Франции всех инокультурных/иноверных, нужно принимать законы апартеида и строить концентрационные лагеря для сбора и дальнейшей депортации "гостей". Нынешняя республика на такое неспособна. Макрон вводит обязательную норму для молодежи 18–21 года, особенно исламской: вы должны либо учиться, либо где-то работать? Но рабочих мест не хватает и для коренных французов, вспомним бунты "желтых жилетов". Страна деиндустриализована. И теперь не может обеспечить элементарную безопасность простых граждан от террора радикальных магометан.

В чем причина? В элементарной стратегической тупости французской "элиты". Учитель Макрона, приверженец "нового кочевничества" Жак Аттали в 2009 году призывал всячески поощрять приток иммигрантов в страну, называя их источником развития и процветания. Кивая на историю Америки. Ну да, конечно, пришельцы из мусульманских трущоб третьего мира создадут вам и марсолеты, и аналоги интернет-прорыва, и чудеса генной инженерии, как же!

Но коли вы посмотрите на РФ, то увидите, что и ее города также наводняют азиатские "гости". И тут политика замещения коренного народа пришельцами выступала негласной стратегией Кремля на протяжении жизни уже целого поколения. А достойных рабочих мест остро не хватает самим русским.

События во Франции, вполне способные получить аналог и в РФ, – свидетельство крайней близорукости жадных и мелкодушных "илиток". Та сшибка либеральной "толерастии", что произошла с воинственными приверженцами пророка Магомета, – одно из проявлений разрушения прежнего миропорядка. Человечество уверенно покатилось к мировой гражданской войне.



Конец циклов

Сейчас мы свидетели конца нескольких циклов. И не только глобального экономического, что подводит черту под капитализмом. Завершается эпоха "рыночных реформаторов", что начинается с прихода к власти Маргарет Тэтчер в Британии в 1979-м, а Рональда Рейгана в США в 1980-м. Везде, где за минувшие 40 лет прошелся ультралиберальный финансовый капитализм с его глобализацией и выводом заводов в Азию, остались мерзость запустения, страшное социальное расслоение, целые острова третьего мира в некогда богатых странах Запада, умирающая глубинка и кризис повальной наркомании. Везде низы ополчились на верхи и готовы бунтовать, даже в странах, еще буквально вчера считавшихся благополучными. Кризис дошел до самого сердца капиталистической системы, впервые за полтора века новая гражданская война не кажется невероятной в Америке, бунты сотрясают Европу да и сам ЕС трещит по всем швам. Хватило всего сорока лет либерастических "реформ".

В старые добрые времена верхи разрядили бы такое напряжение в большой войне, как в 1914-м или в 1939-м. Однако теперь ракетно-ядерное оружие (что бы там ни утверждала кремлевская пропаганда) сделала такой "громоотвод" невозможным. Вот и растет чудовищное давление в социальных "котлах" Запада.

Однако завершается и тридцатилетний цикл на развалинах СССР. Везде обитатели его обломков поняли, что они в нищете и бесправии, что впереди серое и унылое прозябание без всяких надежд на человеческую жизнь. И тут верхи погрязли в отвратительных спеси и самодовольстве, в коррупции и воровстве, уверенно низведя остатки великой страны до того же третьего мира. На одной шестой части суши тоже созрели гроздья гнева и смут.

Глобальный кризис обретет невероятную силу. Как и ожесточенность. Казалось бы, вот возможность русского исторического реванша. Подняться тогда, когда прочие падают. Дать миру пример иного бытия, новой цивилизации. Солнечной, со счастливой жизнью свободных людей. Но увы, надежды на сие нет. Крайняя обывательская ограниченность и стратегическая близорукость и РФ довели до края.

Если, конечно, не считать "стратегией" стремление вцепиться во власть, превратить ее в кормушку и сохранить любой ценой.



Когда отсутствие стратегии – причина беды

Теперь РФ пожинает то, что за последние 20 лет у Кремля не было никакой стратегии. Помнится, приснопамятный Сергей Кургинян до 2012 года пенял путинской команде тем, что она не умеет мыслить и действовать опережающе, сводя все к примитивно-амебному "стимул-реакция, стимул – реакция". Владимир Владимирович и его присные всегда жили одним днем, твердя о "стабильности". Льстецы, конечно, надрывались, выводя медовые рулады на тему "Всех переиграл". Но сегодня мы видим, что переиграл-то Кремль исключительно самого себя. Недальновидность и сиюминутность вылились в череду провалов и опасный застой.

Везде, что ни возьми. Хоть ту же Сирию. Да, я противник участия РФ в тамошней войне. Но отвлекусь от этого. Допустим, это действительно надо. Когда нужно было вводить войска? В 2011-м, когда гражданская война лишь зарождалась, и требовалось вводить группировку. Еще раз откроем сообщение РИА "Новости" от 21 июня 2011 года.

"У России нет каких-то особых отношений с Сирией", – заявил Путин.

"Почему-то складывается мнение, что у нас какие-то особые отношения с Сирией. Когда-то в советское время были какие-то особые отношения. Сейчас этого нет. Сейчас у Сирии скорее особые отношения с Францией. У нас нет там никаких особых интересов: ни военных баз, ни крупных проектов, ни наших капиталовложений многомиллиардных, которые мы должны были бы там защищать. Там ничего нет", – сказал Путин.

"Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что в современном мире пользоваться политическими инструментами 40-летней давности невозможно. Это касается всех стран, в том числе и Сирии. Надеюсь, что сирийское руководство это понимает и будет делать необходимые выводы", – подчеркнул Путин.

Вместе с тем, по мнению российского премьера, "вмешиваться в суверенные дела государства неперспективно".

"Развитие ситуации в отдельных странах региона показывает, что ситуация в них не улучшается от того, что мы пытаемся руководить процессом", – отметил он.

"Путин указал, что в данной ситуации не очень понятно, что же там на самом деле происходит: кто конкретно, чего добиваются, какие цели перед собой ставят…" (https://ria.ru/arab_sy/20110621/391155616.html).

Не надо мне о том, что ВВП тогда был премьером, а не президентом. Мы все понимаем, что Дмитрий Медведев служил марионеткой Путина и все важнейшие решения принимал кукловод. Каковой думал о Сирии именно так. Спохватившись лишь в 2015-м, когда все зашло слишком далеко. В итоге и на Ближнем Востоке завязли, и в зависимость от турок попали, и заработали Вторую Карабахскую войну, когда, по меткому выражению Игоря Стрелкова, просто сами привели Эрдогана в Закавказье. На форуме "Россия зовет" Владимир Путин уже допустил передачу Азербайджану семи районов, из коих в 1994-м создали пояс безопасности для НКР. Тем самым показав: нажим Турции к такому и привел. И хотя на следующий день МИД заговорил о том, что РФ может и помочь Армении военной силой, коль война перейдет на ее территорию, это уже ничего не изменит.

Именно то, что в Кремле не утруждали себя стратегией, объясняет провалы РФ на Украине и в Белоруссии. Везде увязли!

"…Серьезной проблемой продолжает оставаться экономическая слабость России. Возрастающий разрыв между передовыми государствами и Россией толкает нас в страны третьего мира. Цифры текущего экономического роста не должны успокаивать: мы по-прежнему продолжаем жить в условиях прогрессирующего экономического отставания…

…Основными препятствиями экономического роста являются высокие налоги, произвол чиновников, разгул криминала. Решение этих проблем зависит от государства. Однако дорогостоящее и расточительное государство не может снизить налоги…

…Доходы бюджета во многом зависят от динамики мировых на энергоносители. Мы проигрываем в конкуренции на мировом рынке, все более и более ориентирующемся на инновационные сектора, на новую экономику – экономику знаний и технологий…"

Это Послание президента Владимира Путина, июль 2000 года. Что изменилось? Реальный экономический рост с 2008-го – 0,8 процента в год, страна по-прежнему зависит от цен на сырье, а налоги взвинчиваются. Нефтяные сверхдоходы промотаны или омертвлены.

Лично я готовлюсь к тому, что нам придется разгребать завалы после власти обывателей, не видевших дальше собственного носа.



Генеральная уборка после "хитрых планов"

Нам очевидно, что никаких "хитрых планов" и "многоходовок" у этой власти никогда не было, все они – плоды пропаганды и оравы придворных льстецов. Да вы и сами видите, чего стоят кремлевские способности к предвиденью и упреждению. Неужели трудно было понять, что невнятный курс на том же белорусском направлении закончится "латиноамериканизацией" режима Лукашенко и нынешним кризисом? Разве еще в 2000 году нельзя было начать курс на реальное возрождение русской высокопередельной промышленности, вплетая в нее те предприятия, что удалось сохранить на Белой Руси, тем самым накрепко ее к себе привязывая? И тогда же было видно, куда дрейфует Украина. Было достаточно времени, чтобы не тупо кормить Киев природным газом и отсрочками по выплате долгов за него, а закладывать сети своих сторонников по всей Малороссии, а не только в Крыму.

В итоге накопилась куча-мала нерешенных, запущенных проблем, каковая сейчас и обрушилась. Никаких надежд на то, что власть образумится (и заодно поумнеет), срочно засучив рукава и занявшись действительно необходимым, у нас нет. Если такого не сделали за прошедшие двадцать годков да притом в гораздо более благоприятных условиях, то не сделают и ныне. Сама операция "Обнуление" (с косметическими правками Конституции) и стала признанием Кремля в собственном бессилии, судорожной попыткой избежать ответственности перед историей.

Все реальнее перспектива того, что в РФ, попавшей в шторм глобального кризиса, просто кончатся деньги из-за падения нефтяных цен. Распухшая орда чиновников и огромный силовой аппарат, пустые внешнеполитические авантюры и дельцы от оборонного заказа в кратчайшие сроки съедят накопленные резервы. Начнутся проблемы с финансированием Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ. А все это наложит растущее раздражение "элиты" самим президентом страны, который сладкую жизнь истеблишмента (как до 2014 года) испортил, на Запад ему путь закрыл, от лондонской недвижимости отрезал. Сложатся все условия для заговора и политического переворота. Благо, урезание казенных расходов и закручивание налогового пресса и миллионы простых граждан толкнут в стан протеста. Недовольные "бояре" легко используют низовое недовольство.

Пора думать над тем, как ликвидировать последствия долгого хозяйничанья недалеких обывателей, починить изломанное, заткнуть пробоины и запустить процесс развития страны. Для сего, как вы понимаете, "Единая Россия" не годится. На что вообще способен симулякр, угодливо голосующий по указке Кремля и состоящий из начальства, держащего нос по ветру? Отбросим прочь весь этот уже потрепанный и обветшалый реквизит политического театра: КПРФ, ЛДПР, СР и прочая. Наспех сляпанные политпроекты типа "Родины" или партии З. Прилепина также окажутся бесполезными.

А вот прозападные либералы вкатывают огромные средства и в навалистов, и теперь уж в "Перемены" В. Соловья. Я бы посоветовал тем из силовиков, кому явно отведена роль сакральных жертв, уже наводить мосты с национал-патриотами и красными державниками, не раболепствующими перед Кремлем. Источник - vpk-news.ru

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