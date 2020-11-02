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В Польше запахло военным переворотом, - С.Стремидловский
14:44 03.11.2020

В Польше запахло военным переворотом

В Брюсселе, Берлине и Париже на радостях откроют шампанское в случае падения "Права и Справедливости". Но только если это произойдет законным путем. Ведь успех "польского майдана" станет примером для других стран Евросоюза, где могут найтись желающие повторить "цветную революцию" уже у себя дома.

СТАНИСЛАВ СТРЕМИДЛОВСКИЙ, 3 ноября 2020, 10:35 - REGNUM Продолжающиеся с 22 октября в Польше протесты против решения Конституционного трибунала, ужесточившего право на аборт, за которым видят действия правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским, заиграли новыми красками. Вчера, 2 ноября, популярный портал Onet опубликовал письмо 212 отставных польских генералов и адмиралов, представляющих армию и флот, полицию, пограничников, пожарных, государственную охрану, спецслужбы и тюремщиков, которые "выразили глубокую озабоченность развитием ситуации в стране".

Генералы и адмиралы в обращении к правительству, депутатам Сейма и членам Сената констатировали, что "во время нарастающей пандемии коронавируса, угроз сбоя системы здравоохранения и экономического кризиса принимаются решения, которые ведут к огромной социальной неудовлетворенности. Ужесточение законов об абортах вызвало общественное сопротивление и массовые уличные протесты. Дальнейшая эскалация, разжигание и безответственное поведение политиков приведет к трагическим и необратимым последствиям. Иногда избыток эмоций, неконтролируемое развитие событий могут закончиться кровопролитием". Авторы письма призвали организаторов и участников протестов воздерживаться от любых актов насилия. От власти ждут немедленного начала переговоров со всеми сторонами и выработки компромисса, который "успокоит общественное настроение". Как видно, несмотря на внешне примиряющие нотки и равноудаленное отношение, ответственность за создание конфликтной ситуации возлагается на правящий лагерь, и ему предлагается вступить в переговоры с демонстрантами, которые не являются системной силой.

То, что послание подписали около двух сотен бывших генералов и адмиралов, само по себе серьезно. Но главная проблема в другом. Как заявил бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей, "я надеюсь, что если солдаты и полицейские прочитают это обращение, они правильно его истолкуют и воспримут как голос всего сообщества в мундирах". В интервью Polskie Radio 24 экс-сенатор Богдан Пенк замечает, что "высокопоставленные генералы и адмиралы выступают в довольно напряженной внутренней обстановке, недвусмысленно предполагая, что в случае необходимости они могли бы быть военным Советом национального спасения". И, по его словам, интересно то, что один из авторов письма, генерал Адам Рапацкий сообщил, что подписать обращение хотели и действующие генералы. Пенк считает, что "в этом случае Рапацкого следует немедленно арестовать и допросить, поскольку если это правда, то значит, что рассматривается вопрос о перевороте, в том числе с использованием военных или спецслужб".

Такие суждения и интерпретации говорят о том, что в условиях отсутствия компромиссного решения ситуации в рамках демократических норм и процедур демонстрантам подбрасывают идею о насильственном свержении правительства при помощи "людей в мундирах", а власти - о необходимости введения чрезвычайного или военного положения. Одновременно массовая атака идет на Качиньского. Польские издания заполонили данные опросов, которые говорят о резком падении популярности "Права и Справедливости", что напрямую связывают с действиями ее председателя. Оппозиционные средства массовой информации, как под копирку, выдают статьи о "политическом безумии" лидера PiS, зреющем в недрах партии некоем "заговоре" против него, желании отстранить от руководства и передать полномочия "умеренным" премьер-министру Матеушу Моравецкому и президенту Польши Анджею Дуде. Иначе говоря, правящей партии предлагают пойти на самоуничтожение, поскольку официальное оформление раскола в ее рядах приведет к падению парламентского большинства и досрочным выборам, которые в условиях пандемии коронавируса провести невозможно, что означает выход на сцену неконституционного "Совета национального спасения".

То есть появлению на территории Европейского союза опасного прецедента - свержения легитимного правительства методами "цветной революции", что до сих пор было характерно для постсоветских республик на "майданах" или Ближнего Востока в рамках "арабской весны". Во многом в том, что сегодня происходит в Польше, можно найти признаки подобных технологий. Однако пока не просматривается такой ключевой фактор, как игра внешних сил. По сравнению с Украиной-2014, где под сильнейшим давлением Германии и Франции и при содействии США был вынужден уступить Виктор Янукович, или Белоруссии-2020, где Александр Лукашенко еще держится, ЕС в Польше не выступает на стороне демонстрантов. Конечно, в Брюсселе, Берлине и Париже на радостях откроют шампанское в случае падения "Права и Справедливости". Но только если это произойдет законным путем. Ведь успех "польского майдана" станет примером для других стран Евросоюза, где могут найтись желающие повторить "цветную революцию" уже у себя дома.

Видимо, поэтому происходящее в Польше так осторожно комментирует канцлер Германии Ангела Меркель. Отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции, она заявила, что "право на демонстрации должно соблюдаться", но "и в этом случае демонстрации должны проходить с соблюдением социального дистанцирования и правил гигиены". Помимо того, по словам Меркель в интервью Deutsche Welle, она еще не обсуждала эскалацию в Польше с Моравецким. Отсутствие внешней заинтересованности в "революции" облегчает положение PiS, с одной стороны. Но, с другой стороны, пока канцлер занята борьбой с коронавирусом в Германии, а США сосредоточены на президентских выборах, нельзя исключать, что в Польше рискнут сыграть ва-банк горячие головы, которые решат примерить на себя шинель Пилсудского образца мая 1926 года.

Источник - REGNUM
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