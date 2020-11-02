Кто и откуда бежит в Казахстан? - В.Щекунских

14:52 03.11.2020

Кто и откуда бежит в Казахстан?



Автор: Вячеслав Щекунских



За октябрь 2020 г. сразу несколько этнических казахов из Китая, бежавших, по их словам, от угрозы "лагеря перевоспитания", получили статус беженцев в Казахстане. Однако в Казахстан бегут не только из китайского Синьцзяна. Откуда приезжают беженцы в страну?



Подробнее о том, почему беженцы из Китая делают вопрос Синьцзяна неудобным для Казахстана в первой части материала.



Если посмотреть на статистику по беженцам в Казахстан, то есть определенная разница между официальным толкованием и фактами.



Так, по данным на 10 июля 2020 года, в комитете миграционной полиции МВД РК зарегистрированы 804 лица без гражданства (ЛБГ), к концу марта их было 7354.



Возможно, количество недокументированных снизилось благодаря упрощенной процедуре для ЛБГ: если страна, откуда прибыл недокументированный человек, не отвечает на запрос в течение полугода, заявителю автоматически выдают паспорт Казахстана. Но если позднее подтвердится гражданство другой страны, документ аннулируют.



Что же касается официальной статистики по лицам, имеющим статус беженца, то она не публикуется. Присвоение данного статуса – в компетенции МВД, а учет таких лиц ведет Минтруда.



Так, в декабре прошлого года глава министерства труда и соцзащиты сообщил, что в стране зарегистрированы 523 беженца, 509 из них – прибывшие из Афганистана.



Данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), то есть Агентства ООН по делам беженцев (Региональное представительство УКВБ ООН по Центральной Азии) не вполне актуализированы и не совпадают с данными госорганов, но дают систематизированную статистику в динамике.



И в данных МВД, и в данных комиссариата по беженцам ООН фигурируют семь тысяч человек. Возможно, имеются в виду те оралманы-репатрианты, которые по разным причинам не успели получить гражданство. Об этих людях в конце 2018 года был озвучен депутатский запрос в парламенте республики.



Из статистики следует, что сбежавших из КНР в прошлом году было всего 10. Как отмечают правозащитники, казахстанские власти ранее неохотно принимали беглецов из Поднебесной, и даже известны факты экстрадиции. В большинстве случаев для того, чтобы не предоставлять статуса беженца, всегда можно применить процедуру присвоения статуса оралмана (с начала сентября термин поменяли на "кандас", или единокровный), то есть этнического казаха, репатрианта.



За 26 лет существования как отдельного государства в гражданство Республики Казахстан принято около 1,1 млн. человек, из них 1,068 млн. – оралманы (по данным за сентябрь 2020 года).



Ежегодно около половины от общего числа репатриантов прибывают из КНР. То есть, это около полумиллиона.



Отметим, что среди оралманов, прибывших в этом году, лица трудоспособного возраста составляют – 61%, моложе трудоспособного – 34% (1650 чел.) и пенсионеры – 5% (251 чел.).



Из числа оралманов по уровню образования 6% (284 чел.) имеют высшее образование, 10% (480 чел.) среднее специальное образование, 68% (3 354 чел.) общее среднее образование, 16% (803 чел.) не имеют образования.



Таким образом, более 200 тысяч репатриантов – люди трудоспособного возраста, и многие из них прошли идеологическую обработку в КНР, какой бы она ни была. Считают ли они Казахстан своей родиной – большой вопрос.