Кыргызстан в трясине переворотов: выплывет или перестанет существовать

14:53 03.11.2020 Кыргызстан в трясине переворотов: выплывет или перестанет существовать



Автор: Евгения Ким



Третий переворот в Кыргызстане уже состоялся, а страну продолжает лихорадить. Кыргызстан ждут парламентские и президентские выборы, не прекращаются митинги.



В экспертном сообществе Кыргызстан нередко называют failed state (несостоявшимся государством) за перманентные кризисы государственности, перевороты, проблемы в экономике, зависимость от китайской "кредитной" иглы. Однако будут ли кризисы в стране повторяться, а сценарии ухудшаться – или есть возможность гарантировать стабильное будущее для Республики?



Ia-centr.ru попросил российских экспертов ответить на несколько вопросов:



– Какие проблемы мешают Кыргызстану обрести устойчивое положение?



– Какие меры нужно предпринять сейчас, чтобы спасти ситуацию?



Аждар Куртов, российский эксперт по Центральной Азии:



"Третий переворот в Кыргызстане не сделал страну хоть сколько-нибудь устойчивее и самостоятельнее в решении накопившихся проблем. Октябрьские события 2020 года стали результатом примитивной многовекторности республики, которая началась еще при первом президенте страны Аскаре Акаеве.



Многовекторная внешняя политика Кыргызстана заключалась в хождении по кругу с протянутой рукой. Получая деньги от одних партнеров, политики шли к другим и всем говорили приятные слова о "необходимости развития стратегического сотрудничества".



Просили обычно у крупных субъектов международных отношений – Китая, России, Европейского союза, США. Подобная внешняя политика негативно отражалась на имидже страны потому, что партнером-должником легко управлять, но нельзя ему доверять.



Подобная внешняя политика приводила к тому, что у политической элиты и населения не было понимания куда и с кем движется страна в конкретный промежуток времени, а значит над тем, чтобы четко сформулировать национальные приоритеты и цели никто особо не задумывался.



Политика сбора денег со всех, кто дает, характерна "временщикам" со всеми вытекающими последствиями. В результате, на политическом олимпе Кыргызстана мы видим очень частую смену фигур, и нельзя сказать, что количество переросло в качество.



Внешние игроки, которые непрерывно делают ставки на определенные группы политических классов, тоже подбрасывают масло в огонь и способствуют нестабильности в стране.



Суммируйте перечисленные проблемы с неспособностью своими силами решать накопившиеся проблемы и на выходе мы получаем – перевороты в 2005, 2010 и 2020 годах.



Кыргызстан раз за разом совершает одну и ту же ошибку – внутри страны не создается база для прогрессивного развития национального государства. То есть национализм, конечно, развивается, а нормальная база для развития экономики, долгосрочных политических реформ – отсутствует.



Как выйти из этого замкнутого круга – сказать сложно. Для радикального решения ситуации, из которой Кыргызстан либо выйдет и "переродится", либо окончательно утонет в нескончаемом потоке проблем можно предложить стране начать жить по средствам".



Сергей Масаулов, председатель Ассоциации аналитиков и экспертов "Изыскания Срединной Азии":



"Государственность в Кыргызстане так и не превратилась в государство. То, что в 1991 году появилось Кыргызское государство нужно было не просто сохранять, а развивать. Развивать государственные функции, умение управлять, готовить государственные кадры и, самое главное, формировать силовые структуры, которые являются "хребтом" любого государства.



Вот этим нужно было заниматься все эти годы.



Необходимо было учитывать, что Кыргызстан – среднеазиатское государство с рядом уникальных особенностей, которые нельзя игнорировать. Например, природно-климатические условия и неразрывно связанные с ними способы заработка людей.



Страна была и остается аграрной, и необходимо было решать этот вопрос. Нельзя было создавать мелкие хозяйства, которые не могли производить товарную продукцию. Восстановился классический для дореволюционного Кыргызстана образ жизни, когда в небольшом натуральном хозяйстве делается все: от скотоводства, выращивания продукции для себя и заканчивая выделкой одежды.



Мелкие комплексные хозяйства стали нерентабельными, что привело к безденежью. Практически полное отсутствие современного аграрного производства, в которое можно было бы привлекать инвестиции, поставило под сомнение дальнейшее развитие страны.



Вместе с тем, стал воспроизводиться традиционный образ жизни с элементами архаичности. Такое общество не может участвовать в выборах. В такой системе вместо выборов работает власть толпы. Лидером становится тот, у кого группа поддержки больше и сильнее.



Это то, что сейчас движет политическими процессами в Кыргызстане, не позволяя реализовываться выборному процессу, и еще раз ставит под сомнение развитие государства.



Дополнительным фактором послужили шаги в сторону быстрого продвижения на некоторых внешнеполитических направлениях. Что привело сначала к актуальной на тот момент многовекторности и не позволило стране понять свое место в перспективе. То есть ответить на вопрос – куда мы движемся



Кыргызстан сохранил то, что называют "клановой" системой отношений. На мой взгляд, это определение не совсем верное, точнее ее будет назвать системой "коммунальных групп". В них люди живут по принципу "свой-чужой". Принцип управления в таких группах – "старший-младший". В них присутствует как элемент традиционности и даже архаики, так и элемент, способный стабилизировать общество.



При условии, что на эти сложившиеся коммунальные группы сверху сажать современные технологии. Например, комплекса того, что раньше называлось "базовым образованием". Это необязательно строго научное образование, а скорее комплекс знаний, необходимых человеку для выстраивания собственной, осознанной точки зрения. Если базовое образование заменить псевдорелигиозным, как это сейчас происходит в Кыргызстане или не внедрять его, общество никогда не выйдет за рамки "гнезда", в котором живет.



Далее необходимо восстанавливать и сохранять всю управленческую вертикаль власти. Это не просто сильный президент, который может условно пригрозить плеткой, а тот что, который умеет грамотно управлять страной и соблюдая законы настоять на выполнении проектов, которые обязательно будут реализованы. То есть Кыргызстану нужна рамка государственной власти.



И, наконец, третья очень важная рамка – современные цифровые технологии.



Из трех перечисленных условий, которые необходимы для стабилизации и развития страны на сегодняшний день в Кыргызстане нет ни одного. Система образования разрушена. Система государственного управления за 15 последних лет целенаправленно расшатывала положение правоохранительных органов. Сейчас мы имеем такую ситуацию, при которой никто из силовиков в Кыргызстане не станет выполнять свои обязанности по обеспечению порядка в стране.



Таким образом, третий переворот в Кыргызстане – закономерный итог череды ошибочных решений и планомерного разрушения государственной системы управления".



Аза Мигранян, заведующая отделом экономики Института стран СНГ



"Если говорить об экономической устойчивости Кыргызстана, необходимо отметить, что важным условием достижения такой цели является непосредственно формирование политической стабильности и преемственности власти. Этот фактор базовый, так как он определяет неприкасаемость института права собственности. И в данном контексте Кыргызстан имеет печальный опыт – при каждой смене власти революционным путем, формируется огромная массовая кампания по пересмотру прав собственности.



Таким образом, эта система перераспределения капитала с использованием административного ресурса, является одной из главных угроз стабильности рыночной системы.



Во-вторых, несмотря на высочайший уровень либеральных свобод, развития конкуренции, разнообразия рыночных инструментов и механизмов – мы имеем крайне непривлекательное, с точки зрения инвестиционного имиджа, восприятие страны.



Так формируется сложная ситуация, когда при высоком уровне грантовых потоков от международных кредитных учреждений под госгарантии – в КР низкий уровень прямых инвестиций. Соответственно и формирование ресурсной базы для развития индустриального сектора экономики также остается нереализованным.



Это два основных компонента, определяющих экономическую устойчивость. Следствием первого и второго факторов риска является рост финансовой закредитованности от внешних игроков и их монополизация. В краткосрочной перспективе это ставит республику в затруднительное положение с точки зрения международной финансовой ликвидности.



Если мы говорим о тех темпах падения, которые вызваны общемировыми кризисами, в том числе пандемией, ухудшением экономической ситуации, конечно же, Кыргызстан и его экономика находятся в общем тренде.



При этом надо отметить, что темпы падения в кризисных ситуациях у страны гораздо ниже, чем темпы падения у других республик.



Например, если говорить о перечислении денежных средств трудовыми мигрантами, то можно отметить, что мигранты из Кыргызстана всегда сохраняли более привилегированное положение, чем мигранты из Таджикистана и Узбекистана.



Если говорить о реэкспортной выручке, то у Кыргызстана за годы членства в ЕАЭС удалось в большей степени сформировать экспорт сельхозпродукции и привести ее в некоторое соответствие требуемым стандартам.



Кроме того, основным экспортным продуктом страны является золото. У Кыргызстана в этом случае тоже имеется преимущество, так как в период кризиса цена на золото растет. Это позволяет компенсировать потери от всех других видов деятельности.



Набор методов решения подобных проблем стандартный. Особенно, когда большинство стран находятся буквально на краю очередного карантина, что неизбежно приведет к падению спроса во всех странах.



Потому никто не ожидает быстрых темпов роста и восстановления. Если в Кыргызстане при новом правительстве не начнется пересмотр прав собственности, сохранится преемственность и немногочисленный сектор, приносящий доход продолжит работу хотя бы в том же режиме, что и в июле-августе этого года, то республику ожидают плавный сползающий рост или, наоборот, падение небольшими темпами в соответствии с общемировыми трендами экономики.



Набор мер в ситуации с Кыргызстаном тоже достаточно стандартный.



Это восстановление реального сектора, развитие обрабатывающей промышленности, поддержание сферы сервисных услуг, внедрение цифровых платформ и так далее.



И, наконец, самый больной вопрос, который необходимо решить. Как смягчать последствия недавних событий, которые ударили по инвестиционному имиджу страны?".



В целом, проанализировав третий переворот в Кыргызстане, российские эксперты пришли к неутешительным выводам. Упомянутые кризис политической системы, экономическая неустойчивость и проблемы в выстраивании внешней политики сделали октябрьские события в стране практически неизбежными, и если в стране не будет системных перемен, то трясина может затянуть Кыргызстан. Источник - ia-centr.ru

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