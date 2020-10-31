Москва вежливо "послала" Пашиняна. Иди и воюй...

18:37 03.11.2020 31 октября 2020



Алексей Иванов



Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором сослался на договор о союзнических отношениях между Россией и Арменией 1997 года (а также ст. 2 Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 2006 года), упомянув про "иностранных вооруженных террористов, которые были переброшены с Ближнего Востока и участвовали в боевых действиях против Нагорного Карабаха".



"Принимая во внимание факты посягательств на территорию Республики Армения при приближении к границе Республики Армения, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации с просьбой начать немедленные консультации для определения того, какой вид помощи Российская Федерация может оказать Республике Армения", - говорится в сообщении пресс-службы армянского МИДа.



Странная формулировка, странный тон. В Москве отреагировали предсказуемо холодно.



"В связи с обращением Премьер-министра Республики Армения Н. В. Пашиняна к Президенту Российской Федерации В. В. Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга. В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении. Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября с. г.", - гласит заявление МИД РФ. "В данном случае речь идет о принципиальной позиции российской стороны, которая была озвучена в связи с обращением Армении. Все, что связано с конкретными форматами, будет обсуждаться дополнительно", - уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".



Ответ Министерства иностранных дел России вызвал бурю возмущения в армянской блогосфере. Вардан Варданян: ""Спасибо" за отказ. Показали свое истинное лицо как "союзник"". Яна Алексанян: "Россия-союзник, и смех и грех. Выстаим, выживим.И будем с гордостью смотреть со стороны и радоваться, не превыкать. История повторяется. ТОЛИ ЕЩЕ БУДЕТ. Всевышний все видит.потом не войте господа русские братья" (авторская орфография сохранена). Тамара Карапетян: "История повторяется. Что и требовалось доказать! Спасибо за "дружбу"". Анжела Алексанян: ""Спасибо" за ответ, после победы Армении мы еще поговорим". Элина Арустамян: "Чего еще ждать? Уже и депутаты из Европы убедились кто, где, чем и кем нападает. Одной России не ясно". Тут как тут и маститые соросовцы; "Россия - ненадежный партнер. Если они нам сейчас не помогут, и письмо Пашиняна окажется формальностью, РФ станет предателем для нашей страны", - объявил политолог Степан Григорян, председатель правления Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, член совета Центра развития демократии и гражданского общества "Армат", один из идеологов армянского майдана-2018. "Армянские русофобы переходят в атаку", - грустно заметил пророссийский ТГ-канал "Армянская вендетта".



Тем временем в Арцахе (нельзя забывать про громадную разницу между бойцами Нагорного Карабаха и чересчур многовекторными элитками Республики Армения вкупе с ереванскими нахальными диванными комментаторами) ситуация тяжелейшая. Азербайджанские диверсионные группы подошли вплотную к деревням близ города Шуши/Шуша, который расположен в 10 км к югу от Степанакерта, столицы Арцаха. Еще пару дней назад президент НКР Араик Арутюнян констатировал: "Противник находится совсем близко, максимум в пяти километрах от Шуши. Их цель - захватить Шуши. Кто владеет Шуши - тот владеет Карабахом. Надо осознать это, и принять участие в защите Шуши". А сегодня утром азаербайджанцами были обстреляны жилые кварталы Степанакерта и центральный рынок, где нет никаких объектов военного назначения. Советник президента НКР Давид Бабаян: "Россия - единственная братская страна, которая в этой ситуации может принять действенные шаги и остановить войну".



Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков: "Только на 34-й день войны Пашинян обратился к России за помощью... консультативной. Складывается все более устойчивое мнение, что политика премьер-министра Армении в отношении Нагорного Карабаха - компрадорская. Он сдает Карабах вместе с его защитниками наступающим войскам турецко-азербайджанской коалиции при содействии своих американских коллег. За консультацией в России надо было обращаться в самые первые дни войны, а не тогда, когда практически все населенные пункты Нагорного Карабаха находятся под обстрелом и бомбардировками, и частично контролируются противником. Не тогда, когда большинство гражданского населения Карабаха превратилось в беженцев. Что сделал Пашинян за 34 дня конфликта? На словах очень много, но слова не имеют физической материализации в нашем новом дивном мире - нужны дела, а по ним у Пашиняна плохо. Нет помощи Карабаху ни в боеприпасах и вооружениях, ни в медикаментах и продовольствии. Карабах Пашиняну НЕ НУЖЕН. Почему? Да потому что в Карабахе находится опора оппозиции и чем больше там погибнет людей, тем для него спокойней в Ереване. По поводу миротворцев. Обращения Армении в СБ ООН - нет, как нет письма о срочном созыве СБ по Нагорному Карабаху. Поэтому слова Пашиняна о миротворцах - это всего лишь слова. Теперь по Алиеву. По наемникам доказательства есть, турецкое военное присутствие тоже никуда не спрятать. Война ведется запрещенными видами вооружения - кассетного и зажигательного, которое применяют по гражданским кварталам против некомбатантов. Поэтому эта война не "отечественная" как вещают азербайджанские СМИ - она направлена на уничтожение армянского населения в Карабахе и его окрестностях. Поэтому сравнение с геноцидом верно. Это вопиющие факты, на которые Алиев не обращает внимание. Да и зачем ему думать о таких "мелочах" - Гаагского суда по военным преступлениям не будет, как не было его и по геноциду армян в 1915 году. Перемирие - фикция, оно используется армией Азербайджана для ротации войск - потрепанные заменяются свежаком, а у защитников Карабаха такой возможности нет - собственные ресурсы ограничены, а помощи от Армении ждать не приходится. Как доверять России и тем, и другим: союзнику - Армении, и партнеру - Азербайджану, у которых слова и дела расходятся? Никак! Они выполняют заказ от США - зачищают территорию от прорусского населения для будущего присутствия в Закавказье англосаксов. Турция ими используется "в темную". Ситуация в Закавказье для России, мягко говоря плохая. Азербайджан не наш союзник и не братское постсоветское государство - это надо понять, принять и простить заранее. Тоже самое сейчас происходит с Арменией, чей переход в стан вечных противников России сдерживают договора о дружбе и взаимопомощи, рамки ОДКБ и военная база в Гюмри. В случае сдачи Карабаха - разорвать договоренности с РФ, которая "не помогла" - дело плевое. Мало того, именно Россию обвинят в нерешенном кризисе, "кровопролитной бойне", в которую она не вмешалась. Кстати, в Азербайджане об этом уже в школах учат. А в наших СМИ уже готовится почва для оправдания невмешательства - мол "это не наша война". Опросы связанные с отправкой миротворцев это подтверждают, что рефрен "не отправлять" набирает большинство голосов. Сдача англосаксам Закавказья вызовет каскад событий на всем постсоветском пространстве. Россия своим бездействием сама себя лишает союзников и партнеров, а там и до Москорепа © Войнович, "Москва 2042", рукой подать".



Председатель Союза добровольцев Донбасса, первый глава правительства ДНР Александр Бородай: "Добровольцев очень ждут в Карабахе, но ехать туда не нужно, пока в Ереване сидит прозападное правительство. Кстати, на днях они приняли закон о наказании за наемничество. Очень вовремя! Пока никуда не едем до изменения политической ситуации в Армении". Военкор Дмитрий Стешин: "Решение может показаться циничным, но оно полностью укладывается в логику. Никаких внятных просьб о помощи от властей Армении пока не было, и потому нет смысла "лезть поперек батьки в пекло". Тем более, по словам руководства Союза добровольцев, в ближайшее время, нас может ждать очередное обострение на Донбассе". Источник - завтра

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