American Conservative: как Байдены хапнули миллионы у китайцев

20:20 03.11.2020 The American Conservative, США

3.11.20



В распоряжении издания The American Conservative оказались черновики юридических документов, а также банковские записи от 2017 года, которые показывают, что связанные с китайской корпорацией CEFC компании перечислили Хантеру и Джиму Байденам не менее 5 миллионов долларов.

The American Conservative (США): как Байдены хапнули миллионы у китайцев

Новые документы показывают, что, несмотря на действия регуляторов, Хантер Байден заключил новую сделку со своими китайскими партнерами.



Несколько месяцев тому назад Сенат опубликовал доклад о деятельности Хантера Байдена. "Нью-Йорк Таймс" в связи с этим сообщила, что там "нет никаких доказательств правонарушений". Тем не менее, есть несколько важных пробелов в коммерческой деятельности сына бывшего вице-президента.



Издание "Американ консерватив" (The American Conservative) получило черновики юридических документов и банковские записи от 2017 года, которые показывают, что связанные с китайской многопрофильной корпорацией CEFC компании перечислили Хантеру и Джиму Байденам не менее пяти миллионов долларов, причем несколько миллионов они получили после того, как эта фирма подверглась проверке правоохранительных органов в США и Китае.



Член руководства CEFC Патрик Хо (Patrick Ho) был арестован в ноябре 2017 года. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила ему обвинение в коррупции. В прошлом году Хо был осужден. Кроме того, приблизительно 1 марта 2018 года в Китае был арестован председатель правления CEFC Е Цзяньмин (Ye Jianming), которого обвинили в экономических преступлениях, и с тех пор его никто не видел. Активы корпорации в Китае были конфискованы китайскими государственными органами. В США крупными выгодоприобретателями CEFC были Хантер и Джим Байдены.



Указанные ниже документы свидетельствуют о том, что когда регуляторы начинали работу по наложению ареста на активы CEFC, Хантер Байден попытался получить контроль над компанией, созданной в партнерстве с CEFC. Но вместо этого была заключена сделка с двумя сотрудниками CEFC в США, и средства в течение следующих шести месяцев переводились компаниям Хантера и его дяди. В целом объем этих средств составил как минимум пять миллионов долларов.



Банковские документы от 2017 года



5 августа 2017 года Байдены и CEFC заключили соглашение о создании в равных долях (50 на 50) общества с ограниченной ответственностью ("Хадсон Уэст III" (Hudson West III)). Соглашение было заключено между компанией Хантера Байдена "Оваско" (Оwasco) и компанией CEFC "Хадсон Уэст V". 22 сентября 2020 года вышел доклад юридического комитета сената, где высказано предположение о существовании такого соглашения. В начале 2017 года CEFC входила в число 500 ведущих корпораций мира.



Фирма "Хадсон Уэст III" открыла два банковских счета в банке "Катэй". Первый был открыт примерно 5 августа. Связанная с CEFC компания 8 августа перевела на этот счет пять миллионов долларов. Байдены свою долю не вносили. 2 ноября 2017 года CEFC положила на счет еще один миллион долларов. (21 ноября со счета "Хадсон Уэст III" на счет CEFC был возвращен один миллион долларов. 27 ноября появилось кредитовое авизо на 999 938 долларов. В сенатском докладе перевод от 21 ноября истолкован как возврат одного миллиона долларов, но там не учтено кредитовое авизо, которое, по всей видимости, является отменой возврата). В итоге CEFC и ее дочерние компании в 2017 году положили на счет "Хадсон Уэст III" ровно шесть миллионов долларов.



За пять месяцев с 8 августа по 31 декабря 2017 года "Хадсон Уэст III" передала "Оваско" (Хантеру Байдену) почти 1,6 миллиона долларов в виде безналичных переводов и перечислений на карты Байденам. Переводы структурированы как ежемесячные выплаты в размере 165 000 долларов, плюс еще две выплаты на 400 000 и 220 387 долларов.



В докладе сената сообщается, что Байдены в начале сентября 2017 года получили на свои кредитные карты 99 000 долларов. Кроме того, была дополнительная выплата на карты в размере 77 700 долларов. В целом за пять месяцев им было переведено на карты 176 700 долларов.



Общая сумма расходов "Хадсон Уэст III" за пять месяцев составила 1 947 439 долларов. Из этой суммы 1 522 000 долларов ушло к Байденам (через "Оваско" и кредитные карты). На банковских счетах "Хадсон Уэст III" в начале 2017 года было более четырех миллионов долларов наличными.



Мартовская сделка, 2018 год



Вскоре после ареста руководителя CEFC Е Цзяньмина 1 марта 2018 года началась череда арестов собственности этой компании. Несмотря на безудержные траты Байденов, в марте на счетах "Хадсон Уэст III" должно было оставаться около 3,5 миллиона долларов.



26 марта преданный Хантеру Байдену китайско-американский сотрудник сказал, что ему и двум представителям CEFC в США (Мервину Яню (Mervyn Yan) и Кевину Дону (Kevin Dong)) следует подумать о том, как присвоить наличность "Хадсон Уэст III", пока китайские регуляторы ее не заморозили.



Он написал: "Ребята (Мервин и Кевин), придумайте, как перевести деньги на правильные американские счета, пока китайские регуляторы или вновь назначенный после ухода Е босс не наложили какие-нибудь ограничения".



На самом деле, Хантер уже начал процесс присвоения денег "Хадсон Уэст III", не дожидаясь появления судебного исполнителя. 18 марта адвокат Хантера направил письмо Мервину Яню, в котором предложил, чтобы "Хадсон Уэст V" (принадлежащая CEFC) передала свою долю в "Хадсон Уэст III" фирме "Оваско" (Хантеру). Такая сделка позволила бы Хантеру получить полный контроль над всеми деньгами (смотрите здесь).



Примерно 30 марта 2018 года Хантер и два китайца, по всей видимости, разработали другую схему. Среди полученных недавно документов есть версии договора уступки, согласно которому "Хадсон Уэст V" передает свою 50-процентную долю участия в "Хадсон Уэст III" компании "Колдхарбор Кэпитал" (Coldharbour Capital). Там также предлагалось, чтобы Кевин Дон подписал документ от имени "Хадсон Уэст V", Мервин Янь - от имени "Колдхарбор Кэпитал", а Хантер от имени "Оваско" дал согласие на такую уступку.



По всей видимости, составители сенатского доклада не читали эти документы. Они отметили, что в какой-то момент "Хадсон Уэст III" на 50% принадлежала "Колдхарбор Кэпитал". Но вряд ли им было известно, что ранее этой долей владела "Хадсон Уэст V", и что она была передана "Колдхарбор Кэпитал" в конце марта 2018 года.



В последующие полгода все деньги до единого цента ушли на счета "Оваско" и "Колдхарбор". Их потратили на гонорары консультантам и прочие нужды. В докладе сената отмечается, что общая сумма выплат "Хадсон Уэст III" компании "Оваско" к сентябрю 2018 года составила 4 790 375 долларов. К этому моменту счета "Хадсон Уэст III" были пусты. В ноябре 2018 года "Оваско" и "Колдхарбор" ликвидировали "Хадсон Уэст III".



Из банковских документов от 2017 года нам известно, что в 2017 году "Оваско" было переведено 1 444 000 долларов (за исключением прямых перечислений на кредитные карты). Таким образом, за первые восемь месяцев 2018 года сумма переводов "Оваско" составила примерно 3 345 000 долларов.



Такая уступка доли в "Хадсон Уэст III" "Колдхарбор" и передача денег руководству "Хадсон Уэст III" не укрылась бы от внимательных взоров решительно настроенных представителей по взысканию долгов, назначенных материнской китайской компанией. Но по всей видимости, она даже не пыталась предотвратить или взять под свой контроль передачу денежных средств "Хадсон Уэст III".



Счета от "Лайон Холл" (Джима Байдена)



В ставших доступными материалах есть счета на оплату, выставленные фирмам "Оваско" и "Хадсон Уэст III" Джимом Байденом, который занимался бизнесом от имени компании "Лайон Холл Груп" (Lion Hall Group). В докладе сената говорится, что с 14 августа 2017 по 2 августа 2018 года "Оваско" сделала 20 денежных переводов "Лайон Холл Груп" на сумму 1 398 999 долларов. Новые документы указывают на то, что Джим Байден ежемесячно выставлял "Оваско" счета на 82 500 долларов, называя это "гонораром за международное развитие бизнеса".



Читатели помнят, что в банковских выписках "Хадсон Уэст III" фигурирует регулярная ежемесячная выплата на сумму 165 000 долларов за последние пять месяцев 2017 года. Логический вывод таков: Хантер делил эту ежемесячную выплату от "Хадсон Уэст III" пополам с Джимом Байденом. В докладе отмечается, что банк "Оваско" ("Уэллс Фарго") предупреждал, что в выплатах "Лайон Холл Груп" может присутствовать элемент противозаконной деятельности. В новых документах есть запрос от "Уэллс Фарго" на предоставление информации о соблюдении законности, а также письмо Хантера, где нет ответов на ключевые вопросы "Уэллс Фарго". К тому времени как "Уэллс Фарго" забил тревогу, деньги на счетах "Хадсон Уэст III" уже закончились и, соответственно, наверняка прекратились выплаты дяде Джиму 50 на 50.



Как отмечалось выше, в дополнение к регулярным ежемесячным выплатам на 165 000 долларов "Оваско" в 2017 году (а может, и в 2018-м) получала и другие переводы на крупные суммы. Неизвестно, делил ли дядя Джим и эти деньги пополам, или они предназначались только Хантеру.



Наряду с денежным потоком от CEFC Хантер продолжал получать щедрое вознаграждение от компании "Бурисма". Тем не менее, к концу 2018 года у Хантера было налоговых обременений на сотни тысяч долларов. Получая миллионы от китайцев, Хантер, тем не менее, в марте 2019 года был вынужден умолять своего бывшего партнера Джеффри Купера (Jeffrey Cooper) переслать ему на карточку 100 долларов за бензин, чтобы не застрять на шоссе. Источник - ИноСМИ

