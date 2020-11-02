"Ташкентец" Абдухаким Хаджибаев - новый министр здравоохранения Узбекистана

22:04 03.11.2020

Депутаты одобрили кандидатуру нового министра здравоохранения

Депутаты поддержали кандидатуру Абдухакима Хаджибаева на пост министра здравоохранения. До него эту должность с февраля 2017 года занимал Алишер Шадманов.



Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса 3 ноября одобрили кандидатуру Абдухакима Муминовича Хаджибаева на пост министра здравоохранения Узбекистана, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.



Теперь президент Шавкат Мирзиеев должен подписать постановление о назначении Абдухакима Хаджибаева главой Минздрава.



С февраля 2017 года министром здравоохранения работал Алишер Каюмович Шадманов. Абдухаким Хаджибаев с июля 2020 года занимал пост первого замглавы Минздрава.