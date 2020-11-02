 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
В Узбе создан "Институт государства и права"
22:14 03.11.2020

Образован Институт государства и права Академии наук
Постановлением правительства при Академии наук создан Институт государства и права. Он будет оказывать консультационную поддержку в проведении реформ в обществе, госстроительстве и других сферах.

Кабинет министров Узбекистана 30 октября принял постановление об организации деятельности Института государства и права в системе Академии наук страны.

Основными задачами Института государства и права определены:

оказание консультационной и экспертной поддержки в проведении реформ в обществе и государственном строительстве, судебно-правовой и социально-экономической сферах;
подготовка предложений по совершенствованию правовому регулированию отношений законодательной, исполнительной и судебной властей, правоохранительных и других органов.
проведение межнаучных фундаментальных исследований в государственном и правовом сферах;
сотрудничество с органами государственного управления и хозяйственными объединениями, заключение соглашений с институтами гражданского общества, международными и зарубежными организациями по поводу правовых исследований;
координация и методическое обеспечение научно-практической деятельности республиканских высших учебных заведений и научных организаций в области государства и права, а также создание Координационного совета по изучению проблем государства и права.
Институт будет выпускать печатаемый на постоянной основе журнал "Государство и право". Он также получил право публикации общественных и индивидуальных монографий, учебно-методической литературы и обозрений.

Финансирование института в 2020 году будет осуществляться за счет средств, выделенных из госбюджета для Академии наук. Министерству юстиции совместно с Министерством инновационного развития поручено до 20 декабря разработать программу научно-исследовательских работ на 2021−2025 годы.

Источник - gazeta.uz
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