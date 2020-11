Исчезающая Америка: Прогрессисты Байдена хотят революции, а не просто перемен

Филип Джиралди



В любом новостном цикле иногда более короткие статьи лучше проясняют, куда все движется в такой огромной стране, как Соединенные Штаты. Это особенно верно с точки зрения того, что США пережили в 2020 году - пандемия, гражданские беспорядки, войны и продолжающийся беспорядок за границей плюс выборы, которые обещают привести к одному из двух радикально разных видений на то, какой должна быть Америка.



По иронии судьбы, Джо Байден изображается как кандидат от истеблишмента. Однако программа Демократической партии на самом деле намного радикальнее, чем программа республиканцев. Демократы завязаны на поддержку той политики, которая якобы направлена на устранение расового неравенства и проблем, связанных с полом, но вместо этого они будут все больше превращать государство в навязчивый механизм социальной инженерии. Они будут отказываться от традиционной американской меритократии и создавать категории, которые можно описать как поощрение расизма наоборот и сексизма. Это может иметь разрушительные последствия для американского образования, поддержания правопорядка, контроля иммиграции, установления квот приема на работу и прав, изложенных в Первой и Четвертой поправках*, касающихся свободы слова и ассоциаций. Для большинства американцев сияющее будущее - многокультурное и изменяющее гендерные аспекты, - сформированное лайфхаками Демпартии в области социальной справедливости, будет не чем иным, как катастрофой, которая фактически лишит многих граждан гражданских прав из-за цвета их кожи или других признаков, которые еще предстоит определить.



А широкая поддержка Байдена со стороны неоконсерваторов, которые вернутся к власти вместе с его администрацией, будет означать, что такие люди, как Билл Кристол**, Макс Бут*** и Дженнифер Рубин****, будут проводить произраильскую антииранскую политику, которая может превзойти даже то, что придумали Трамп и Майк Помпео. Это теперь будет включать в себя маркировку международных правозащитных организаций в качестве антисемитских. Комитет сената по международным отношениям будет возглавлять полностью принадлежащий израильскому лобби Роберт Менендес, коррумпированный даже по стандартам конгресса. Дэн Шапиро, который, по всей видимости, стал ведущим советником Байдена по Ближнему Востоку. Шапиро - живет в Израиле и работает на израильский аналитический центр, в силу чего его следует зарегистрировать в качестве иностранного агента.



Неоконсерваторы и их союзники в СМИ также являются архитекторами большей части антироссийских настроений в конгрессе, что значительно ухудшает нынешние и без того плохие текущие отношения между двумя странами. Поскольку демократы практически во всем обвиняют президента России Владимира Путина, серьезных усилий по перезагрузке отношений ожидать нельзя.



Трамп, со своей стороны, несет с собой негативный багаж своей грубой личности, а также свою очевидную неспособность усвоить и использовать те простые факты, которые касаются того, как работает нация и остальной мир. Он был агрессором по отношению непосредственно к Сирии, Ирану и Венесуэле, а также использовал НАТО для того, чтобы угрожать России. Его отношение к окружающей среде и изменению климата также является позором, но что бы вы ни думали о реальных действиях Трампа, факт остается фактом: на протяжении всей кампании и с момента вступления в должность большинство СМИ и все "прогрессивные" левые клеймили его как фашиста и расиста. И навешивание на Трампа ярлыка расиста продолжилось в нынешней кампании, включая манеру вопросов к нему в недавних президентских дебатах.



Трамп может сделать Америку в чем-то хуже, но существенно он ее не изменит, поскольку почти наверняка демократы это сделают или намеренно, или не обращая внимания на то, как развиваются события. Несколько историй, циркулирующих в социальных сетях, демонстрируют, насколько "равное правосудие перед законом" было подорвано в умах некоторых светил Демократической партии. Бывший министр труда Клинтона Роберт Райх написал в Твиттере требование (создать "Комиссию по установлению истины и примирению" после ожидаемого поражения Дональда Трампа. Комиссия позаимствует свое название и будет создана по образцу и подобию организации, созданной в Южной Африке после падения правительства апартеида и установления режима чернокожего большинства - попытки демократизации, которая, тем не менее, не смогла положить конец чрезвычайно высокому уровню коррупции и бытового насилия в стране.



Цель Райха не ограничивается наказанием высших должностных лиц трамповского Белого дома, которые, возможно, продвигали ту политику, которую новая демократическая администрация считает анафемой. Райх написал в Твиттере: "Когда этот кошмар закончится, нам понадобится Комиссия по установлению истины и примирению. Это стерло бы ложь Трампа, утешило бы тех, кто пострадал из-за его ненависти, и назвало бы всех чиновников, политиков, руководителей и медиа-магнатов, жадность и трусость которых привели к этой катастрофе". Предложение Рейха потенциально означало бы наказание тысяч невиновных людей, которые не имели особого влияния на то, что происходило в течение последних четырех лет. Понятие "привели" охватывает множество вопросов и может превратиться во что-то вроде охоты на ведьм. Сразу приходит на ум "маккартизм", только намного хуже.



Райх продолжил свое предложение вторым твитом, в котором говорилось: "Мне нравится, что люди отзываются на этот твит так, как если бы это была радикальная, недемократичная идея". Но, конечно же, есть много людей, которые думают так же, как он. Один сторонник Рейха в защиту его предложения написал: "До тех пор, пока в мире будут сохраняться неразрешенные исторические несправедливости, будет потребность в комиссиях по установлению истины". А на сайтах социальных сетей - таких, как Facebook, - были размещены многочисленные комментарии с требованием "что-то сделать" в отношении "презренных", проголосовавших за Трампа и поддержавших его.



Другие комментарии, сделанные в Твиттере в ответ на требование Рейха, включают: "Это правильная идея, и я полностью ее поддерживаю. Неправильно, когда люди причиняют людям столько вреда, и им это сходит с рук. Республиканская партия подразумевает геноцид и сеницид*****. Нужно, чтобы у этому были последствия". И "я согласен на 100% … я опасаюсь, что Джо Байден собирается прийти к власти и захочет исцелить нацию и работать с Республиканской партией, игнорируя все это … если он это сделает, я буду работать над тем, чтобы он стал президентом тоже на 1 срок." А также: "Но, очевидно, этого недостаточно. Активы Трампа и его избирателей должны быть конфискованы государством в соответствии с законодательством и в качестве компенсации распределены среди тех, кому он причинил вред. Несомненно, это единственный способ исцелить нашу нацию. Земля свободных!" И, наконец, "Роберт … ты прав. И после того, как мы победим… мы придем за всеми вами… мы в любом случае уже больше не пытаемся разделять страну с вами. Четыре года назад я считал, что у вас плохие идеи. Я ошибался: ВЫ - ПЛОХИЕ ЛЮДИ".



Еще одна хорошая история - в случае, если к власти придут демократы - происходит из Вирджинии, где губернатор Ральф Нортэм готовится подписать законопроект, который не позволит полицейским останавливать автомобили с просроченной регистрацией или наклейками о прохождении техосмотра, без фар, без стоп-сигналов или в случае других нарушений правил дорожного движения, связанных с безопасностью. Причина, по которой подготовлен этот законопроект, заключается в том, что за такие правонарушения непропорционально часто задерживают чернокожих водителей. Это может быть и так, но Нортэм и его команда исходят из того, что чернокожие становятся жертвами полиции. Однако, фактическая причина, возможно, заключается в том, что непропорционально большое количество чернокожих не очень хорошо обслуживает свои машины. Некоторым черным государственным чиновникам, в том числе так называемому государственному защитнику Арлингтона Брэду Хейвуду, нравится эта идея: "Это, возможно, самая значительная реформа государственной системы уголовного правосудия за десятилетия. Это большой шаг вперед на пути к расовой справедливости в Вирджинии".



Если некоторые из правонарушений можно рассматривать как относительно безболезненные, то разрешение автомобилям ездить без стоп-сигналов в таком штате, как Вирджиния, где водители обычно едут по шоссе со скоростью более 70 миль (примерно 112 км - С.Д.) в час, может оказаться катастрофическим, если кому-то придется остановиться быстро, а машины позади не узнают об этом, пока не будет поздно. Очевидно, что безопасность всех граждан приносится в жертву ради того, что воспринимается как социальная справедливость для меньшинства. Но когда демократы действуют в режиме полного пособничества, возможно все.



Третья - и последняя - история, тоже из Вирджинии, о неминуемой гибели некогда грозной американской системы государственного образования. Это касается разрушения того, что считается лучшей средней школой в Соединенных Штатах потому, что она недостаточно "разнообразна". Школьный совет округа Фэйрфэкс постановил, что высокие стандарты приема в престижную школу науки и технологий Томаса Джефферсона должны быть отменены после утверждения предложения, представленного суперинтендантом Скоттом Брэбрандом. Решение совета отменяет тест и сбор за подачу заявления в размере 100 долларов, которые являются давними требованиями строгого процесса приема в Thomas Jefferson. Предложение Брэбранда также увеличивает размер школы, известной как TJ. Изменения внесены, и в этом году восьмиклассники, многие из которых уже подготовились к экзамену, не будут сдавать экзамен, состоящий из нескольких частей - по математике, чтению и естественным наукам.



Подробности того, как новая политика приема будет работать, еще не согласованы, но уже рассматривается вариант лотереи. Одна родительница возразила, что лотерея "сводит на нет смысл тяжелой работы". Студенты (в российских реалиях - школьники, С.Д.) TJ в настоящее время составляют более 70 процентов азиатов т.е. монголоидов - и около 20 процентов белых, с единичными числами процентов чернокожих и испаноязычных студентов. План состоит в том, чтобы школа больше напоминала демографию школ округа Фэйрфэкс, где 10% чернокожих, 27% латиноамериканцев и 38% белых. Это будет достигнуто с помощью политики договоров и квот. И хотя белые на самом деле недопредставлены в этой школе, для увеличения их присутствия сделано не будет ничего.



Другие школы, в которые отбирают только на основе сдачи экзаменов, - в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и на Западном побережье - аналогичным образом лишаются своей исключительности и вместо этого будут "поддерживать разнообразие". Школьный округ Сан-Диего полностью отменяет экзамены, чтобы больше представителей меньшинств смогли получить высшее образование. И учеников больше не будут понижать в рейтинге из-за проблем с поведением или прогулов.



"Битлз" однажды пропели: "Вы говорите, что хотите революции!" ("You say you want a revolution!") Кажется, что многие так называемые прогрессисты, представители меньшинств и различные радикалы хотят этой революции здесь, в Америке. Комиссии по установлению истины, законы, которые применяются только на основе расы и квот в школах, - это только начало. Джо и Камала Хэррис, если они будут избраны, несомненно, будут поощрять все это и многое другое. Поскольку есть много "презренных" американцев, которые хотят сохранить то, чем когда-то были Соединенные Штаты, то демократы вполне могут пожалеть о выбранном ими пути, даже если они действительно выиграют выборы.



Об авторе: Филип Джиралди - Philip M. Giraldi - бывший сотрудник военной разведки и ЦРУ США, эксперт в сфере противодействия терроризму, работал около 20 лет в Турции, Италии, Германии и Испании. С 1989 по 1992 год был руководителем резидентуры ЦРУ в Барселоне. Был одним из первых американцев, вошедших в Афганистан в 2001 году. Владеет испанским, итальянским, немецким и турецким языками. В настоящее время - исполнительный директор Совета за национальный интерес (Council for the National Interest).



Публикуется с разрешения издателя.



Перевод Сергея Духанова.



* Первая поправка к конституции США является частью Билля о правах. Она гарантирует, что Конгресс США не будет:

- Поддерживать какую-либо религию либо утверждать государственную религию.

- Запрещать свободное вероисповедание.

- Посягать на свободу слова.

- Посягать на свободу прессы.

- Ограничивать свободу собраний.

- Ограничивать право народа обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб.

Четвертая поправка к конституции США является частью Билля о правах. Поправка запрещает необоснованные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований, исключая случаи федерального законодательства.



** Уильям Кристол - американский политолог, неоконсерватор. Основатель и редактор политического журнала "The Weekly Standard" и регулярный комментатор "Fox News Channel". Сын эссеиста Ирвинга Кристола и историка Гертруды Химмельфарб, племянник социолога Милтона Гиммельфарба.



*** Макс Александрович Бут (англ. Max Boot; род. 1969, Москва) - американский военный историк.

Родился в семье русских евреев, эмигрировавших в Лос-Анджелес.

Окончил Калифорнийский университет в Беркли (бакалавр истории, 1991) и Йельский университет (магистр дипломатической истории, 1992).

В настоящее время - ведущий научный сотрудник Совета по международным отношениям, ответственный редактор The Weekly Standard и еженедельный обозреватель Los Angeles Times, также постоянный автор The Washington Post и The New York Times. Состоит консультантом при Вооруженных силах США в должности члена консультативной группы Объединенного комитета начальников штабов ВС США по трансформации, и постоянным лектором при их учебных заведениях, в частности в колледжах Army War и Command and General Staff.

Работал советником по внешней политике сенатора Маккейна во время его участия в президентских выборах в США 2008 года.

В 2019 году подписал "Открытое письмо против политических репрессий в России".



**** Дженнифер Рубин (род. 1961/1962) - американский политический обозреватель, ведущая колонки в газете The Washington Post. Ранее она работала в Commentary, PJ Media, Human Events и The Weekly Standard. Ее работы публиковались в таких СМИ, как Politico, New York Post, New York Daily News, National Review и The Jerusalem Post. В сентябре 2020 года Рубин объявила, что больше не считает себя консерватором.



***** Сеницид - или геронтицид - убийство пожилых людей или покидание их с целью умерщвления. Источник - СвободнаяПресса

