 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Великое переселение украинцев с Украины, - Св.Князев
08:18 04.11.2020

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 03.11.2020 |

Великое переселение украинцев с Украины
Бегство от самостийной ее жителей – один из крупнейших миграционных потоков Старого Света

Скоро в границах самостийной державы окажется, наверное, меньше жителей, чем покинувших Украину и отправившихся искать счастья за ее пределами.

Так, обитатели Украины стали самым многочисленным национальным меньшинством, проживающим в Польше. Официальная Варшава недавно насчитала на своей территории 1,3 млн выходцев с Украины. Причем около полумиллиона бывших граждан Украины уже окончательно обосновались в Польше, они официально платят налоги, рассчитывая еще и на польскую пенсию. Украинские граждане составляют сейчас 75% от всех иностранных налогоплательщиков, работающих в Речи Посполитой. И их количество увеличивается. Так, только с августа по сентябрь оно возросло на 19 тыс. человек.

Финское издание Helsingin Sanomat называет переезд украинцев в Польшу и другие страны одним из крупнейших миграционных потоков в современной Европе. Эксперты оценивают количество украинских граждан, бегущих в Польшу, более крупными цифрами, чем официальная Варшава. Говорят, что речь может идти примерно о 2 млн человек. Смело можно утверждать, что в ближайшее время ситуация не изменится – перспектив сберечь народ, сохранить его у Украины нет. Жить в нищающей стране с низким уровнем промышленного развития люди не хотят. И кто придет потом заселять эти земли (кто-то ведь придет!), неизвестно.

Польша – далеко не главный центр притяжения для украинских эмигрантов. Согласно расчетам Expat Insider 2020, больше всего выходцев с Украины (4,4 млн человек) проживают сегодня в Российской Федерации, что соответствует информации МИД Украины, оценивающего количество уехавших с Украины в РФ примерно в 4 млн человек. Это не удивительно – один народ, хоть и разделенный границей 1991 года. Еще по 200-250 тыс. бывших жителей Украины осели сейчас в Италии и Германии; немало проживает в Чехии, Венгрии, Словакии, Испании, Португалии, США, Канаде, Австралии.

Всего, по разным оценкам, за границами Украины трудятся сейчас от 7 до 10 млн ее граждан. Средний украинский мигрант достаточно молод. Ему всего 32 года. Той зарплаты, которую он может получить за рубежом, на родине ему не добиться. Вот и едут подальше от родных краев.

Великое переселение украинцев с Украины

Фото: UBR.ua

По данным социологов, из тех, кто остаются пока на своей "батькивщине", 12% планируют уехать работать за границу уже в ближайшее время. В целом же 65% граждан Украины (поразительная цифра!) принципиально хотели бы переехать на постоянное место жительства в другую страну, только не у всех есть такая возможность.

Бывшие украинцы постепенно меняют этническую карту Европы. Так, из 38 млн жителей Польши около 26 млн можно отнести к трудоспособному населению. А 2 млн уехавших с Украины – это почти 8% трудоспособных в Польше. И выходцы из самостийной продолжают, как уже сказано, сюда прибывать. Земля Украины пустеет, а польское население разбавляется украинским элементом.

Если Варшава серьезно возьмется за политическую работу со "своими" украинцами, она обретет мощный рычаг воздействия если не на всю Украину, то по крайней мере на ее западные области. Впрочем, поляки сильно влияют на эти области и так. В то же время, если Польша существенно расширит практику предоставления гражданства выходцам с Украины, те превратятся в Речи Посполитой в значимую внутриполитическую силу.

Сама же Украина тихо движется к депопуляции. Тем более что смертность здесь в два раза превышает рождаемость. Только за счет этого население в неполном 2020 году уже сократилось примерно на 180 тыс. человек.

Судя по объемам потребления продовольственных продуктов, все население Украины сейчас составляет не более 25 млн человек. В Украинской ССР перед ликвидацией Советского Союза проживало 52 миллиона человек. Сравните эти две цифры, и вы можете оценить плоды самостийного существования.

Постсоветская Украина – это уникальный прецедент в истории мировой демографии, когда целый народ, населяя обжитую, не бедную природными ресурсами, индустриально развитую (в советское время) страну, стал покидать ее без военного давления и катастроф.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604467080
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