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|Трамп заявил о попытке украсть у него "большую победу"
09:44 04.11.2020
Действующий президент США планирует сделать заявление
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах и что он не позволит этому произойти.
"Мы на большой высоте, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это. Голоса не могут быть подсчитаны после закрытия избирательных участков!" - написал он в твиттере, причем соцсеть пометила публикацию как содержащую недостоверную информацию.
Трамп также пообещал сделать заявление этой ночью.
"Большая победа!" - добавил президент США.
Немногим ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что находится на пути к победе на выборах.
К настоящему моменту голосование на выборах президента США, проходившее 3 ноября, завершилось во всех штатах. Последними избирательные участки закрылись на Аляске в 09:00 по московскому времени.
По прогнозам СМИ, в настоящее время лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, но и у Трампа остаются шансы переизбраться на второй срок. Между тем американские штаты Висконсин, Мичиган и Пенсильвания объявили, что не смогут объявлять итоги голосования сразу после закрытия участков.