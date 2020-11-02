Спикер Парламента Киргизии Канат Исаев подал в отставку

|22:35 Исчезающая Америка: Прогрессисты Байдена хотят революции, а не просто перемен
22:17 Как президент Трамп может претендовать на величие, - Дм.Бавырин
22:14 В Узбе создан "Институт государства и права"
22:04 "Ташкентец" Абдухаким Хаджибаев - новый министр здравоохранения Узбекистана
20:27 Почему руководство Казахстана так пугают волнения в Беларуси и Кыргызстане, - А.Меирханова
20:20 American Conservative: как Байдены хапнули миллионы у китайцев
18:37 Москва вежливо "послала" Пашиняна. Иди и воюй...
14:53 Кыргызстан в трясине переворотов: выплывет или перестанет существовать
14:52 Кто и откуда бежит в Казахстан? - В.Щекунских
14:46 Нагорный Карабах: "большая игра" Эрдогана и Алиева, - С.Тарасов
14:45 Синьцзян становится проблемой для Казахстана?
14:44 В Польше запахло военным переворотом, - С.Стремидловский
13:27 Россия и Турция: Путин потерял терпение? - Al Mayadeen
13:08 Плоды просветителей. Чем Эрдоган полезнее Макрона для борьбы с радикальным исламом, - А.Баунов
12:19 Себя переигравшие. Кремль терпит фиаско из-за отсутствия внятной стратегии, - М.Калашников
11:36 КазПартии на старте выборной кампании, - Д.Ашимбаев
11:32 В Узбекистане люди будут получать до 100 долларов за ходьбу пешком. Мирзиеев - великий степ-реформатор
11:26 Экс-министр здравоохранения Казахстана Биртанов задержан по делу о растрате денег в крупном размере
10:52 Задержан начальник Медицинского управления КырМВД, его подозревают в получении взяток
09:36 Погрязшие в голосованиях: Кыргызстан запутался, кого/что, когда, как и зачем…, - Н.Дуйшенбеков
09:33 В Узбе новая "Концепция развития науки". В 10 венчурных фондов закачиваются...
09:25 И "Титаник" плывет. Навстречу Американским выборам, - И.Яровая
09:19 Вопрос о власти в США после 3 ноября 2020 года будет решаться путем насилия, - В.Прохватилов
09:17 Ресурс американских санкций в отношении Тегерана исчерпан, - академик В.Наумкин
09:08 Нападения на прохожих в центре Вены: 7 убито
08:40 Украденные 8 лет: Почему премьер-президент Жапаров едет "мимо трассы"? - "ОР"
07:56 В Подмосковье убит из арбалета в бане владелец ООО "Мясная империя" Маругов. Есть в деле и кыргызский след
06:24 Нападение на Кабульский университет: 22 погибших, более 20 раненых
00:43 Выбрали предательство – получили войну. Заметки о ситуации в Армении, - А.Селиванов
00:39 Европа как цивилизация хлопочет о своих похоронах, - Е.Пустовойтова
00:38 Малодушное большинство. Америка у крутого перелома, - Ю.Загоскин
|Спикер Парламента Киргизии Канат Исаев подал в отставку
09:51 04.11.2020
Спикер парламента Киргизии сложил полномочия, чтобы баллотироваться в президенты
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Киргизии Канат Исаев на заседании в среду объявил об отставке, объяснив свое решение желанием баллотироваться в президенты.
"Я намерен участвовать в досрочных президентских выборах 10 января. В связи с этим слагаю полномочия спикера парламента", - сказал Исаев.
По его словам, накануне политическая партия "Кыргызстан" выдвинула его кандидатуру на пост главы государства.
"Я согласился с решением партии. Мои интересы и интересы партии не должны привести к тупику. Поэтому я решил оставить должность", - добавил Исаев.
На прошлой неделе депутаты парламента Киргизии начали сбор подписей, чтобы заявить о недоверии спикеру Канату Исаеву. Депутатам необходимо собрать 81 голос для выражения вотума недоверия. По закону, досрочное прекращение полномочий спикера парламента осуществляется с подачи письменного заявления о сложении полномочий, прекращения депутатских полномочий, а также в случае отзыва парламентом.
Решение парламента об отзыве спикера принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов (всего в парламенте Киргизии 120 депутатов). При этом решение должно быть принято не меньше чем 50 голосами. Предложение об отзыве спикера может вноситься фракцией парламента, но не более одного раза в год.
Смена власти в Киргизии
После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.
9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября спикер парламента Исаев заявил, что отказывается от исполнения полномочий главы государства, после чего и.о. президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.
Досрочные президентские выборы назначены на 10 января. Вопрос о проведении повторных парламентских выборов в Киргизии еще не решен.