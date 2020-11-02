 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Спикер Парламента Киргизии Канат Исаев подал в отставку
09:51 04.11.2020

Спикер парламента Киргизии сложил полномочия, чтобы баллотироваться в президенты
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Киргизии Канат Исаев на заседании в среду объявил об отставке, объяснив свое решение желанием баллотироваться в президенты.

"Я намерен участвовать в досрочных президентских выборах 10 января. В связи с этим слагаю полномочия спикера парламента", - сказал Исаев.

По его словам, накануне политическая партия "Кыргызстан" выдвинула его кандидатуру на пост главы государства.

"Я согласился с решением партии. Мои интересы и интересы партии не должны привести к тупику. Поэтому я решил оставить должность", - добавил Исаев.

На прошлой неделе депутаты парламента Киргизии начали сбор подписей, чтобы заявить о недоверии спикеру Канату Исаеву. Депутатам необходимо собрать 81 голос для выражения вотума недоверия. По закону, досрочное прекращение полномочий спикера парламента осуществляется с подачи письменного заявления о сложении полномочий, прекращения депутатских полномочий, а также в случае отзыва парламентом.

Решение парламента об отзыве спикера принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов (всего в парламенте Киргизии 120 депутатов). При этом решение должно быть принято не меньше чем 50 голосами. Предложение об отзыве спикера может вноситься фракцией парламента, но не более одного раза в год.

Смена власти в Киргизии
После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября спикер парламента Исаев заявил, что отказывается от исполнения полномочий главы государства, после чего и.о. президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.

Досрочные президентские выборы назначены на 10 января. Вопрос о проведении повторных парламентских выборов в Киргизии еще не решен.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - интерфакс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604472660
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