Новое бремя белого человека от Америки до Евразии, - В.Кудрявцев

11:10 04.11.2020

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 04.11.2020 |



Об основном классовом противоречии ХХI века



Во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. и в Европе, и в Америке стал популярным "Капитал" Карла Маркса – автора не только "Критики политической экономии", но и "Манифеста Коммунистической партии". Снова зазвучали ленинские слова о том, что "верхи не могут, низы не хотят…", определявшие наступление революционной ситуации. Однако революции не произошло. "Верхи" и охраняемая ими капиталистическая система выстояли за счет низов (пролетариев), которых в очередной раз обобрали через "режим жесткой экономии".



Возможно, тогда и стал подниматься протест "реднеков" и "ржавого пояса" Америки, голосовавших как четыре года назад, так и сейчас, за Дональда Трампа, или выступлений "желтых жилетов" во Франции. Тогда образовался и напор сторонников "Брексита", возникший потому, что британский белый рабочий устал от дискриминации, навязанной ему наднациональной верхушкой "единой Европы". А сейчас новая напасть – COVID-19, превращаемый из обычного вируса в инструмент блокирования экономик и дальнейшего ограбления низших слоев. Исчезает средний класс – остаются очень богатые и очень бедные; при этом первые и дальше богатеют, а вторые беднеют.



Новая экономическая реальность видна и по тому, как наступают "цифра" и робот. По прогнозам экспертов Всемирного экономического форума в Давосе, где собираются сливки "глобальной элиты" и куда приглашают кандидатов на вступление в этот закрытый клуб, к 2025 году, то есть очень скоро, число рабочих мест в большинстве развитых и развивающихся стран уменьшится на 85 миллионов. А мы помним, что каждое рабочее место напрямую связано с благосостоянием семьи.



Новые безработные будут выброшены со своих рабочих мест не для того, чтобы они переквалифицировались и получили новую работу. Что останется им? Умирать? Вести уличные бои? Актуализируется новое классовое противостояние, и лозунг "Пролетарии всех стран соединяйтесь" не сегодня-завтра может обрести новую актуальность. Это всемирное явление.



Многое усложнилось по сравнению с ХIХ веком, в котором жил Маркс, и новое классовое противостояние выглядит на первый взгляд более пестрым, чем антагонистическая пара "капиталист – пролетарий". Культуры, религии, национальности отказываются перемешиваться и не образуют единообразный "плавильный котел". Мы видим это и в Америке, и в Европе. Возникает противостояние "консервативного" прошлого и "ультралиберального" будущего; только свободы в квазилиберальных посулах нового будущего не видать. Противостояние цветущего разнообразия и универсальной безликости, homo localis (человека, укорененного на земле отцов) и homo globalis (человека без почвы) обозначается все более отчетливо.



Многое говорит о том, что приближается решающее столкновение старого и нового миров, и их яростная сшибка произойдет, прежде всего, в "развитых" странах Запада. Новые классовые противоречия обозначаются сразу в нескольких плоскостях.



В первой плоскости – столкновение старой (аграрно-индустриальной) и новой экономик (цифрового, роботизированного типа) ведет к тому, что человек (неквалифицированный рабочий) объявляется "нерентабельным" ресурсом. Его предлагают выбросить на общественную свалку.



Вторая плоскость противоречий – это острый конфликт идеологий и религий. В евро-американском мире, некогда христианском, набирают силы антихристианские призывы к введению в законодательном порядке однополых "семей", а проще к ликвидации основной ячейки человеческого общества – семьи как таковой. Предлагается не задумываться о том, что после ликвидации семьи человек перестанет быть человеком. Государство (во Франции, например) может охранять как "демократическую норму" глумливые карикатуры на мусульманского пророка. И так далее.



Третья конфликтная плоскость – глобализм против национального самосознания. Пустой мультикультурализм продолжает обанкротившиеся попытки сконструировать из французской, арабской, турецкой и других культур "культуру вообще", культуру без национального лица. Глобализм как идеология подкапывает основы жизни людей и с этой стороны.



В Америке негласным орудием мультикультурализма выступает движение BLM. Различия этнонационального характера усиливаются различиями белой и черной расы (родовой грех рабовладельческой Америки). Белые американцы, кажется, опомнились, заговорили о том, что не только черные, а все жизни важны (то есть и белые, и желтые – надо же!). Пока, правда, это очень робкие голоса. Рты символически заткнуты масками-намордниками (от коронавируса).



Практически весь "старый мир" можно, наверное, совместить в одной условной фигуре белого рабочего, который помнит, откуда он родом, традиционно религиозен и не любит извращенцев из ЛГБТ. Будет ли уничтожен на Земле этот тип человека? Или есть шанс, что все останется так, как нарисовал в конце XIX века автор "Бремени белого человека" англичанин Редьярд Киплинг: "О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд". Бремя белого человека не исчезает.